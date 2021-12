MÄRKTE ASIEN/Schanghai auf Erholungskurs - Sonst eher Abschläge

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Wie schon zuvor die Wall Street zeigen sich die Börsen in Asien und Australien am Donnerstag im späten Geschäft uneinheitlich - allerdings mit zum Teil deutlicheren Ausschlägen als in den USA. Mit der Hoffnung auf weitere Wirtschaftshilfen in China zeigen sich die chinesischen Kernlandbörsen freundlich und führen damit das Tableau der Gewinner an, letztlich machen sie aber nur einen Teil der Vortagesverluste wett. Die Auswirkungen der Coronapandemie beschäftigt Anleger übergeordnet weiter, nachdem die Infektionszahlen vielerorts neue Höchstmarken erreicht haben. Doch harte Lockdowns wie in der chinesischen Millionenstadt Xian bleiben die Ausnahme, so dass sich der wirtschaftliche Schaden in Grenzen halten dürfte, so die Hoffnung am Markt.

Während sich Volkswirte eher bärisch zu den Konjunkturerwartungen äußern und zurückgehende Wachstumsraten und schwache Unternehmenszahlen erwarten, werden auf der anderen Seite die Rufe nach mehr Wirtschaftsstimuli lauter. Berichten zufolge könnte es weitere Steuersenkungen zur Ankurbelung des Konsums geben, zudem signalisierte Peking niedrigere Zinsen im kommenden Jahr. Der Schanghai-Composite steigt vor diesem Hintergrund um 0,7 Prozent.

In Hongkong steigt der HSI deutlich moderater und gibt im Verlauf höhere Aufschläge schon wieder ab. Dies gilt auch für das Börsendebüt von SenseTime, einem Anbieter Künstlicher Intelligenz. Nach einem fulminanten Start kommt das Papier von den Tageshochs zurück.

In Tokio belasten Eisenbahn- und Luftverkehrswerte den Nikkei-225, der sich knapp behauptet zeigt. Einmal mehr verunsichert die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus und die mögliche Antwort der Regierung. Auch ein sinkender Yen verleiht dem japanischen Aktienmarkt kaum Rückenwind. In Seoul fällt der Kospi etwas deutlicher. Auch positive Daten von der Industrieproduktion im November stützen letztlich nicht. Reise- und Chemiewerte drücken den südkoreanischen Aktienmarkt. Samsung Biologics ziehen indes gegen dem Markttrend um 2,1 Prozent an. Die Muttergesellschaft soll sich laut Berichten in Gesprächen zum Kauf der US-Gesellschaft Biogen befinden. SK Hynix ziehen um knapp 4 Prozent an, der Halbleiterkonzern schließt die Übernahme des NAND-Geschäfts von Intel ab.

In Sydney hat der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent geschlossen. Damit erreichte der australische Leitindex das höchste Niveau seit dem 7. September. Rohstoff- und Finanztitel führten die Liste der Gewinner an.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.513,40 +0,0% +14,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.855,50 -0,2% +5,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.980,28 -0,4% +3,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.616,89 +0,6% +4,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.008,79 -0,3% -14,6% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.131,26 -0,2% +9,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.540,63 -0,3% -5,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:04h % YTD

EUR/USD 1,1329 -0,2% 1,1348 1,1299 -7,2%

EUR/JPY 130,38 -0,1% 130,49 129,85 +3,4%

EUR/GBP 0,8402 -0,1% 0,8414 0,8414 -5,9%

GBP/USD 1,3484 -0,0% 1,3487 1,3430 -1,4%

USD/JPY 115,09 +0,1% 114,99 114,92 +11,5%

USD/KRW 1.188,22 +0,3% 1.185,11 1.186,72 +9,4%

USD/CNY 6,3690 +0,0% 6,3684 6,3717 -2,4%

USD/CNH 6,3686 -0,0% 6,3706 6,3717 -2,1%

USD/HKD 7,7981 +0,0% 7,7969 7,7970 +0,6%

AUD/USD 0,7250 +0,0% 0,7248 0,7235 -5,9%

NZD/USD 0,6833 +0,1% 0,6828 0,6801 -4,9%

Bitcoin

BTC/USD 46.710,65 -1,3% 47.314,46 47.657,95 +60,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,67 76,56 +0,1% 0,11 +62,0%

Brent/ICE 79,28 79,23 +0,1% 0,05 +56,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.798,66 1.804,71 -0,3% -6,06 -5,2%

Silber (Spot) 22,67 22,80 -0,6% -0,13 -14,1%

Platin (Spot) 966,51 970,53 -0,4% -4,02 -9,7%

Kupfer-Future 4,40 4,41 -0,3% -0,01 +25,0%

===

