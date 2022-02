MÄRKTE ASIEN/Schanghai kommt sehr fest aus Goldener Woche

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen auf dem chinesischen Festland haben sich am Montag mit einer sehr festen Tendenz aus der Goldenen Woche zurückgemeldet. Der Schanghai-Composite gewann nach den einwöchigen Neujahrsfeierlichkeiten 2,0 Prozent. Teilnehmer sprachen von Nachholpotenzial mit Blick darauf, dass beispielsweise der S&P-500-Index in der Vorwoche um 1,5 Prozent zulegte. Ein ähnliches Bild hatte sich bereits am Freitag in Hongkong nach der dort einen Tag kürzeren Feiertagspause gezeigt. Zu Wochenbeginn wurden dort die Gewinne leicht konsolidiert.

Der Nikkei-Index in Tokio verlor dagegen 0,7 Prozent auf 27.248 Punkte. Im südkoreanischen Seoul (-0,2%) bremsten nach drei Tagen mit Gewinnen laut Teilnehmern verschärfte Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie. Dass in Australien am 21. Februar die Grenzen für gegen das Coronavirus geimpfte Touristen wieder geöffnet werden sollen, sorgte in Sydney für einen positiven Impuls: nach einem zwischenzeitlichen Rückgang von 1,0 Prozent stand dort am Ende nur noch ein kleines Tagesminus von 0,1 Prozent.

Die chinesischen Anleger hätten einen stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht für Januar vom Freitag, die gestiegenen Erwartungen von Zinserhöhungen nicht nur in den USA und auch den Einkaufsmanagerindex von Caixin für den Dienstleistungssektor verarbeitet, hieß es. Letzterer fiel zwar schwächer aus als im Dezember, liegt aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Guotai Junan Securities verwies auf den im März stattfindenden Nationalen Volkskongress, mit dem sich Spekulationen auf unterstützende Maßnahmen der Regierung für die Wirtschaft des Landes verknüpften.

Nach Beginn der Winterolympiade am Wochenende in Peking waren die Blicke auf Aktien der Sportartikelhersteller gerichtet. Anta Sports (+0,8%) und Li Ning (-0,2%) zeigten sich davon aber nur wenig bewegt. Cathay Pacific gewannen nach einer Kaufempfehlung durch HSBC 1,5 Prozent.

Öl- und Finanzwerte in der Favoritenrolle

In der gesamten Region profitierten Aktien aus dem Finanzsektor tendenziell vom weltweit gestiegenen Niveau der Marktzinsen, während Aktien aus dem Ölsektor gesucht waren angesichts der auf dem erreichten Siebenjahreshoch weiter steigenden Ölpreise.

In Tokio trübten einige enttäuschend ausgefallene Unternehmensergebnisse die Stimmung, beispielsweise von Olympus (-12,2%) und Minebea Mitsumi (-5,3%). Quartalszahlen hatten aus dem Nikkei-225 unter anderem auch Subaru (-4,9%), Mitsubishi Heavy (+5,2%), Fukuoka Financial (+2,6%), Mitsui Fudosan (+2,5%) und Suzuki Motor (-3,8%) vorgelegt.

Die Aktie der südkoreanischen Werft Hyundai Heavy Industries gab um ein halbes Prozent nach und reagierte damit kaum auf unter dem Konsens gebliebene Viertquartalszahlen. Der Kurs der Mutter Korea Shipbuilding & Offshore Engineering bewegte sich kaum. Bei der erst jüngst an die Börse gekommenen Aktie des Batterieherstellers LG Energy Solution (+8,7%) trieb die Aufnahme in die Indizes des Indexbetreibers MSCI.

Tagessieger in Sydney waren GrainCorp (+12%). Der Getreideproduzent hatte mit einem unerwartet guten Ausblick aufgewartet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.110,80 -0,1% -4,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.248,87 -0,7% -4,7% 07:00

Kospi (Seoul) 2.745,06 -0,2% -7,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.429,58 +2,0% -5,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.517,82 -0,2% +5,0% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.900,30 +1,3% -1,8% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.349,02 +0,5% +6,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.532,10 +0,6% -2,9% 10:00

BSE (Mumbai) 57.851,97 -1,4% -0,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1434 -0,2% 1,1458 1,1456 +0,6%

EUR/JPY 131,75 -0,2% 132,08 131,72 +0,7%

EUR/GBP 0,8448 -0,2% 0,8466 0,8429 +0,6%

GBP/USD 1,3535 +0,0% 1,3533 1,3590 +0,0%

USD/JPY 115,22 -0,0% 115,28 114,99 +0,1%

USD/KRW 1.199,99 +0,1% 1.198,39 1.197,23 +0,9%

USD/CNY 6,3579 -0,0% 6,3610 6,3610 +0,0%

USD/CNH 6,3619 -0,0% 6,3624 6,3558 +0,1%

USD/HKD 7,7923 +0,1% 7,7883 7,7911 -0,1%

AUD/USD 0,7093 +0,1% 0,7086 0,7120 -2,3%

NZD/USD 0,6630 +0,2% 0,6615 0,6663 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 42.783,82 +2,8% 41.603,66 37.979,72 -7,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,93 92,31 -0,4% -0,38 +22,8%

Brent/ICE 93,33 93,27 +0,1% 0,06 +19,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,11 1.808,03 +0,2% +3,08 -1,0%

Silber (Spot) 22,77 22,52 +1,1% +0,25 -2,3%

Platin (Spot) 1.028,30 1.028,98 -0,1% -0,68 +6,0%

Kupfer-Future 4,46 4,49 -0,7% -0,03 -0,1%

===

