MÄRKTE ASIEN/Schanghai sehr schwach - Hongkong nach Einbruch stabil

Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich geht es am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien und in Sydney zu. Nachdem es an der Wall Street erneut nach unten ging mit den Indizes vor dem Hintergrund weiter gestiegener US-Marktzinsen, überwiegen auch in Asien rote Vorzeichen. In Tokio zeigt sich der Nikkei-225 mit 35.495 Punkten kaum verändert, der Kospi in Seoul liegt ganz knapp im Minus. In Japan stützt laut Börsianern einerseits der weiter nachgebende Yen, andererseits gebe es eine Neigung zu Gewinnmitnahmen, nachdem es dort zu Beginn des Jahres deutlich nach oben gegangen war.

Stärker abwärts um 2,1 Prozent geht es in Schanghai. Hier sprechen Marktteilnehmer weiter von Unwägbarkeiten mit Blick auf die Konjunktur in China und den kriselnden Immobiliensektor und hoffen weiter auf ein umfassenderes Stützungsprogramm für die Wirtschaft. In Hongkong kann sich der HSI nach seinem 3,7-prozentigen Einbruch am Vortag zumindest fangen, er steigt um 0,2 Prozent. Von mehr als einer rein technisch bedingten Gegenbewegung wollen Händler zunächst aber nicht sprechen. Sydney hat den Handelstag mit einem Minus von 0,6 Prozent beendet.

In den USA hatten stark ausgefallene Einzelhandelsdaten und positive Aspekte im Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank der Erwartung bald sinkender US-Leitzinsen erneut einen Dämpfer versetzt. Die Erwartung für eine erste US- Zinssenkung im März sank weiter auf nun noch knapp 60 von 63 Prozent. Entsprechend stiegen die Anleiherenditen erneut deutlich und sorgten am Aktienmarkt weiter für trübe Stimmung.

Dazu wird an den Börsen auf die zunehmend angespannte Lage im Nahen Osten rund um den Krieg zwischen Israel und der Hamas als Unsicherheits- und damit Belastungsfaktor verwiesen. US-Streitkräfte haben erneut Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen als Reaktion auf deren fortgesetzte Angriffe auf Schiffe im Roten Meer.

In Schanghai wie auch in Sydney berichten Teilnehmer von schwachen Kursen im Rohstoff- und Kohlesegment. In Sydney gaben BHP um 1,8 Prozent nach, nachdem der Rohstoffriese in einem Produktionsbericht Abschreibungen auf sein Nickelgeschäft signalisierte. Das Papier des Lithiumförderers Liontown büßte 11 Prozent ein, nachdem Albemarle sich von seinem Anteil an Liontown trennte. Stark abwärts um 2,3 Prozent ging es in Sydney auch für Immobilienaktien . Händler begründeten das mit der Unsicherheit um den Zeitpunkt der erhofften Zinssenkungen.

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.346,50 -0,6% -3,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 35.495,40 +0,0% +6,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.434,40 -0,1% -2,5% 07:00

Schanghai-Comp. 2.775,51 -2,1% -6,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +0,2% -6,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.138,18 -0,1% -1,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.480,05 -0,7% +2,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:17 % YTD

EUR/USD 1,0893 +0,1% 1,0882 1,0869 -1,4%

EUR/JPY 161,23 +0,0% 161,19 160,69 +3,6%

EUR/GBP 0,8590 +0,1% 0,8585 0,8603 -1,0%

GBP/USD 1,2681 +0,0% 1,2675 1,2634 -0,4%

USD/JPY 148,01 -0,1% 148,13 147,84 +5,0%

USD/KRW 1.343,78 -0,1% 1.345,23 1.343,84 +3,5%

USD/CNY 7,1205 -0,1% 7,1283 7,1962 +0,3%

USD/CNH 7,2184 -0,1% 7,2235 7,2181 +1,3%

USD/HKD 7,8193 -0,0% 7,8210 7,8242 +0,1%

AUD/USD 0,6553 0% 0,6553 0,6556 -3,8%

NZD/USD 0,6116 +0,0% 0,6114 0,6122 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 42.652,46 -0,0% 42.672,20 42.777,69 -2,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,98 72,56 +0,6% +0,42 +0,9%

Brent/ICE 78,09 77,88 +0,3% +0,21 +1,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.007,26 2.006,22 +0,1% +1,05 -2,7%

Silber (Spot) 22,57 22,58 -0,0% -0,01 -5,1%

Platin (Spot) 888,55 885,00 +0,4% +3,55 -10,4%

Kupfer-Future 3,74 3,73 +0,2% +0,01 -3,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

