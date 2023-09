MÄRKTE ASIEN/Schanghai und Hongkong leicht erholt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Im Sog der schwachen Tendenz an der Wall Street am Dienstag geht es an den Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch weiter nach unten - allerdings nur moderat. Der Nikkei-Index in Tokio verliert 0,3 Prozent auf 32.212 Punkte. Die chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai können sich der Abwärtstendenz entziehen, sie erholen sich etwas von den jüngsten Verlusten um bis zu 0,6 Prozent. Unterstützung erhalten sie von neuen Daten zu den Industriegewinnen in China, die eine gewisse Verbesserung zeigen. Daneben sprechen Händler aber auch von einer eher technischen Gegenbewegung.

Zu den weiter dominierenden Belastungsfaktoren länger erhöht bleibender Zinsen und drohender Haushaltssperre in den USA ab 1. Oktober, kamen am Vortag in den USA noch enttäuschende Konjunkturdaten. Dazu steigen die Ölpreise auch wieder, was Inflationssorgen befeuert. Im asiatischen Geschäft geht es um 1 Prozent aufwärts.

Unter den größeren Verlieren in Tokio finden sich die als zyklisch geltenden Autowerte. Nissan verlieren 1,9, Honda 1,7, Mazda 1,7 Prozent und Subaru 1,2 Prozent. Toyota liegen dagegen 0,6 Prozent im Plus. Für Oracle Corp. Japan geht es um 11,4 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen 14-prozentigen Gewinnanstieg im ersten Quartal erzielen konnte.

In Hongkong brechen CIFI Holdings um gut 53 Prozent ein. Die Beteiligungsgesellschaft, die stark im Immobiliensektor engagiert ist, der bekanntlich mit starken finanziellen Problemen kämpft, hat für das erste Halbjahr einen Verlust ausgewiesen, nachdem vor Jahresfrist noch ein Gewinn angefallen war. Die Kurse der Immobilienaktien können sich derweil nach den jüngsten Verlusten leicht erholen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.013,90 -0,3% -0,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.212,28 -0,3% +25,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.454,32 -0,4% +9,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.112,54 +0,3% +0,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.577,93 +0,6% -10,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.188,65 -0,8% -1,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.440,22 -0,4% -3,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 % YTD

EUR/USD 1,0559 -0,1% 1,0570 -1,4%

EUR/JPY 157,38 -0,1% 157,51 +12,1%

EUR/GBP 0,8697 +0,0% 0,8695 -1,7%

GBP/USD 1,2142 -0,1% 1,2157 +0,4%

USD/JPY 149,04 +0,0% 149,01 +13,7%

USD/KRW 1.351,60 -0,0% 1.352,22 +7,1%

USD/CNY 7,1857 +0,0% 7,1845 +4,2%

USD/CNH 7,3105 -0,0% 7,3108 +5,5%

USD/HKD 7,8206 -0,0% 7,8209 +0,1%

AUD/USD 0,6380 -0,3% 0,6398 -6,4%

NZD/USD 0,5926 -0,3% 0,5945 -6,7%

Bitcoin

BTC/USD 26.243,63 +0,3% 26.152,24 26.118,11 +58,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,30 90,39 +1,0% +0,91 +15,3%

Brent/ICE 94,88 93,96 +1,0% +0,92 +15,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.898,15 1.900,75 -0,1% -2,61 +4,1%

Silber (Spot) 22,74 22,88 -0,6% -0,14 -5,1%

Platin (Spot) 908,40 907,53 +0,1% +0,88 -14,9%

Kupfer-Future 3,64 3,65 -0,2% -0,01 -4,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

