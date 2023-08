MÄRKTE ASIEN/Schwach - Country Garden brechen um 16% ein

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien geht es zum Wochenstart auf breiter Front abwärts. Am stärksten fällt das Minus in Hongkong aus, der HSI sackt um 2,4 Prozent ab. In Schanghai büßt das Marktbarometer 1,0 Prozent ein. Nachdem Tokio, Seoul und Sydney zunächst im Plus bzw. nur mit leichten Abgaben gestartet waren, liegen die Indizes dort ebenfalls deutlich im Minus. In Tokio gibt der Nikkei-225 nach der Feiertagspause am Freitag um 1,2 Prozent auf 32.085 Punkte nach.

Auf die Stimmung drücken die wieder auflebende Immobilienkrise in China sowie erneut maue Konjunkturdaten aus China. Die Kreditvergabe ist im Juli auf den niedrigsten Stand seit 2009 gesunken und weit unter den Erwartungen ausgefallen. Die Kreditdaten bestätigten "die Abwärtsspirale, die die chinesische Wirtschaft heimsucht", so die Ökonomen von Nomura. Und seitens der Commerzbank heißt es, die chinesischen Wirtschaftsdaten für Juli deuteten weiter auf schwierige Aussichten hin, insbesondere für den Immobiliensektor. Dazu könnten schwere Regenfälle und Überschwemmungen die Wirtschaftstätigkeit des Landes bremsen.

Die Aktie des zuletzt in den Fokus geratenen Immobilienunternehmens Country Garden stürzt um 16 Prozent ab, für die Tochter Country Garden Services geht es um fast 10 Prozent nach unten. Longfor geben um 1,7 Prozent und China Vanke um 2,4 Prozent.

Nachdem Country Garden jüngst Schuldenzahlungen nicht bedient hat, hat das Unternehmen nun den Handel mit einem Teil seiner Anleihen aussetzen lassen, um den Ausverkauf zu stoppen. Dem größten noch existierenden Immobilienentwickler droht ein ähnliches Schicksal wie vor zwei Jahren dem Immobilienriesen China Evergrande. Country Garden rechnet für das erste Halbjahr angesichts der Krise im Immobiliensektor mit einem Verlust von umgerechnet 7,6 Milliarden Dollar.

In Sydney schlägt sich die Schwäche im wichtigsten Abnehmerland China unter anderem in deutlichen Verlusten bei den Rohstoffaktien BHP (-2,0%) und Rio Tinto (-2,5%) nieder.

Unter den Einzelwerten in Japan verteuern sich Recruit Holdings nach stark ausgefallenen Geschäftszahlen um 6,7 Prozent, auch die Drogeriekette Matsumotokiyoshi (+4,4%) kommt mit ihren Geschäftszahlen gut an.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.270,10 -1,0% +3,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.085,57 -1,2% +24,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.566,88 -0,9% +14,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.156,90 -1,0% +2,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.616,11 -2,4% -3,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.231,96 -1,9% +1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.454,60 -0,2% -2,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0935 -0,1% 1,0950 1,0992 +2,2%

EUR/JPY 158,46 -0,2% 158,74 159,01 +12,9%

EUR/GBP 0,8630 +0,1% 0,8623 0,8647 -2,5%

GBP/USD 1,2671 -0,2% 1,2698 1,2712 +4,8%

USD/JPY 144,92 -0,0% 144,97 144,66 +10,5%

USD/KRW 1.330,42 +1,1% 1.330,42 1.324,10 +5,4%

USD/CNY 7,2022 0% 7,2022 7,2355 +4,4%

USD/CNH 7,2769 +0,2% 7,2603 7,2479 +5,0%

USD/HKD 7,8167 -0,0% 7,8178 7,8161 +0,1%

AUD/USD 0,6470 -0,4% 0,6497 0,6526 -5,0%

NZD/USD 0,5963 -0,4% 0,5987 0,6015 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.412,85 +0,2% 29.349,38 29.403,97 +77,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,46 83,19 -0,9% -0,73 +4,6%

Brent/ICE 86,07 86,81 -0,9% -0,74 +4,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.912,60 1.913,80 -0,1% -1,20 +4,9%

Silber (Spot) 22,60 22,69 -0,4% -0,09 -5,7%

Platin (Spot) 916,65 913,30 +0,4% +3,35 -14,2%

Kupfer-Future 3,69 3,72 -0,7% -0,03 -3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

