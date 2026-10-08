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MÄRKTE ASIEN/Schwach - Ölpreise und Renditen belasten Börsen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fast Retailing Co. Ltd.
420.00 EUR 1.70 EUR 0.41 %
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Komatsu Ltd.
42.40 EUR -1.43 EUR -3.26 %
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Mitsui & Co. Ltd.
26.81 EUR -0.64 EUR -2.33 %
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Seven & i Holdings Co. Ltd.
11.18 EUR 0.16 EUR 1.45 %
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SHEIN
4.01 EUR 0.19 EUR 4.91 %
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DOW JONES--Erneut abwärts gegangen ist es an den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Marktteilnehmer verwiesen auf die negativen US-Vorgaben und das hohe Niveau der Ölpreise und Anleiherenditen. An der Wall Street hatten Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen, nachdem S&P-500 und Nasdaq am Tag zuvor neue Rekordstände erklommen hatten.

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Um 2,6 Prozent nach unten ging es in Seoul mit dem Kospi vor dem langen Feiertagswochenende. Am Freitag bleiben die Börsen in Südkorea geschlossen. Indexschwergewicht Samsung hatte als Nutznießer des KI-Booms zwar für das dritte Quartal auf vorläufiger Basis Rekordzahlen gemeldet, doch die Erwartungen des Markts waren noch höher gewesen, wie es hieß. Die Aktie fiel um 2,4 Prozent. Der Kurs des anderen Schwergewichts SK Hynix gab um 2,4 Prozent nach. Positiv werden dagegen die Zahlen von LG Energy Solution (+2,6%) aufgenommen.

In Tokio fiel der Nikkei-225-Index um 1,4 Prozent, der breiter gefasste Topix sank um 1,5 Prozent. Japanische Anleger trennten sich vor allem von Aktien der Maschinenbauer und Handelskonzerne. Komatsu verbilligten sich um 5,5 und Mitsui um 2,9 Prozent. Vor der Veröffentlichung von Geschäftszahlen nach Börsenschluss am Donnerstag schlossen die Einzelhändler Fast Retailing und Seven & i Holdings kaum verändert bzw 1 Prozent höher.

An der Börse im australischen Sydney ging es mit dem S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent nach unten. In Shanghai, wo nach einer mehrtägigen Feiertagspause erstmals wieder gehandelt wurde, zeigte sich der Composite-Index 0,8 Prozent niedriger. In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index (Späthandel) 1,4 Prozent. Die Aktie von Shein kletterte um 7,5 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung auf die jüngsten heftigen Kursverluste.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.660,90 -0,8 -0,6 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.196,95 -1,5 +20,2 08:00

Kospi (Seoul) 6.625,93 -2,6 +57,2 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.799,93 -1,4 -7,1 10:00

Shanghai-Composite 3.811,90 -0,8 -4,0 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.409,19 -3,6 +16,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.063,20 -1,4 -29,9 10:00

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KLCI (Malaysia) 1.602,33 -0,6 -4,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1194 -0,0 1,1195 1,1226 -4,7

EUR/JPY 177,07 +0,1 176,96 177,69 -3,8

EUR/GBP 0,8478 +0,1 0,8471 0,8471 -2,7

USD/JPY 158,16 +0,1 158,06 158,27 +1,0

USD/KRW 1.339,90 +0,1 1.339,16 1.339,60 -7,0

USD/CNY 6,7025 -0,0 6,7045 6,7045 -4,2

USD/CNH 6,7030 +0,0 6,7025 6,7065 -3,9

USD/HKD 7,8472 -0,0 7,8481 7,8476 +0,8

AUD/USD 0,6951 -0,1 0,6960 0,6969 +4,2

NZD/USD 0,5593 -0,1 0,5597 0,5607 -2,8

BTC/USD 83.135,25 -0,3 83.414,34 84.271,84 -5,2

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,28 +3,4 3,00 88,28

Brent/ICE 103,93 +3,7 3,73 100,20

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.127,16 +0,4 16,61 4.110,55

Silber 59,16 -1,6 -0,98 60,15

Platin 1.654,48 +1,5 23,66 1.630,82

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 03:29 ET (07:29 GMT)

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Datum Rating Analyst
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