MÄRKTE ASIEN/Schwache China-Daten dämpfen Kauflaune

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Trotz sehr fester Vorgaben der Wall Street halten sich zu Wochenbeginn die Kursbewegungen an den Börsen in Ostasien und Australien in engen Grenzen. Enttäuschende chinesische Einkaufsmanagerindizes lasten etwas auf der Stimmung. Sowohl der offizielle Index für das verarbeitende Gewerbe als auch sein von Caixin ermitteltes Pendant haben die Erwartungen verfehlt. Schwache Konjunkturdaten wecken auf der anderen Seite aber auch Hoffnungen auf weitere Wirtschaftsstimuli, zumal die chinesische Regierung vergangene Woche eingeräumt hat, dass das Land sein diesjähriges Wachstumsziel voraussichtlich nicht erreichen wird.

In Schanghai liegt der Composite-Index 0,2 Prozent im Plus. Der Hang-Seng-Index verliert jedoch in Hongkong 0,3 Prozent. Verkauft werden erneut Aktien aus dem von Zahlungsschwierigkeiten geplagten Immobiliensektor, nachdem im Juli weniger Eigenheime verkauft wurden, wie Daten vom Wochenende zeigten. Unter anderem fallen Country Garden Holdings um 6,6 Prozent.

Im Technologiesektor geben Alibaba um 2,2 Prozent nach. Die US-Börsenaufsicht hat Alibaba auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, deren Börsennotierung in den USA möglicherweise beendet wird. Der Subindex der Technologiewerte liegt dagegen 0,2 Prozent im Plus.

Während der Mittagspause in Hongkong hat die Bank HSBC Geschäftszahlen vorgelegt. Die britische Bank hat ihren Nettogewinn im zweiten Quartal dank höherer Einnahmen und niedrigerer Betriebskosten um 62 Prozent gesteigert. Zudem kündigte die Bank an, im kommenden Jahr wieder Quartalsdividenden zahlen zu wollen. Zum Ende der ersten Sitzungshälfte notierten die Titel 0,6 Prozent niedriger.

An der Tokioter Börse steigt der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent, getragen von Kursgewinnen im Automobil- und Maschinenbausektor. Unter anderem verbessern sich Denso um rund 5 Prozent und Isuzu um 2,8 Prozent.

Sony fallen nach einer Gewinnwarnung um 4,1 Prozent. Fujitsu sacken um 7,4 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch gemeldet hat.

Der Kospi in Seoul notiert kaum verändert, nachdem Südkorea im Juli den vierten Monat in Folge ein Handelsbilanzdefizit verzeichnet hat. Gewinnmitnahmen drücken den Kurs des Indexschwergewichts Samsung um 0,5 Prozent. Die Aktie war in der vergangenen Woche gut gelaufen.

