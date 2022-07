MÄRKTE ASIEN/Schwache Technikaktien lasten schwer auf Börse Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Tendenz an den ostasiatischen Börsen ist am Freitag im Handelsverlauf uneinheitlich. Ins Auge sticht nach einem verhaltenen Start ein kräftiges Minus in Hongkong von über 2 Prozent. Dazu tragen insbesondere sehr schwache Kurse im Techniksektor bei, dessen Subindex um 4,2 Prozent regelrecht einknickt.

Unter den Einzeltiteln verbilligen sich Alibaba Health Information Technology um 7 und Alibaba Group um fast 6 Prozent. Hintergrund ist ein Bericht des Wall Street Journals, wonach der chinesische Milliardär Jack Ma plane, die Kontrolle über den Fintech-Riesen Ant abzugeben angesichts des regulatorischen Drucks auf das Mutterhaus Alibaba. Im weiteren verlieren Meituan 5,2 Prozent, nachdem die Regulierer hier und bei anderen Essenslieferdiensten jüngst Forderungen nach schärferen Sicherheitskontrollen vorgebracht hat. In diesem Umfeld stehen auch andere Technikaktien stark unter Verkaufsdruck.

An den anderen Plätzen bewegen sich die Indizes zwischen minus 0,7 Prozent (Schanghai) und plus 1,0 Prozent (Sydney), nach einer positiven Vorgabe der Wall Street. In Tokio geht es um 0,2 Prozent nach unten auf 27.758 Punkte.

In den USA waren schlechte Nachrichten letztlich gute. Denn ein überraschend zum Vorquartal gesunkenes BIP führte zu einer Flucht in Anleihen und deutlich sinkenden Marktzinsen, weil die schlechten Wirtschaftsdaten Zinserhöhungsspekulationen dämpften.

In Tokio und auch anderenorts sprechen Marktteilnehmer von fallenden Kursen bei den Bankaktien angesichts der in den USA wieder deutlich gesunkenen Marktzinsen. Nissan Motor verlieren rund 2 Prozent nach einem Rückgang des Nettogewinns um 59 Prozent im ersten Quartal. Bei Murata Manufacturing geht es nach dem Zahlenausweis um über 3 Prozent abwärts.

An den chinesischen Börsen wird die Stimmung derweil auch davon getrübt, dass auf dem Politbüro-Treffen am Vortag vermieden wurde, von einem Erreichen des avisierten Wirtschaftswachstums zu sprechen. Am Markt wird das aber ohnehin kaum mehr für möglich gehalten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.955,20 +1,0% -6,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.757,30 -0,2% -3,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.446,96 +0,5% -17,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.258,86 -0,7% -10,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.148,90 -2,3% -11,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.204,59 -0,5% +2,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.495,59 +0,3% -6,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:19 % YTD

EUR/USD 1,0210 +0,1% 1,0195 1,0205 -10,2%

EUR/JPY 136,20 -0,5% 136,94 138,23 +4,1%

EUR/GBP 0,8377 +0,1% 0,8372 0,8393 -0,3%

GBP/USD 1,2187 +0,1% 1,2177 1,2160 -9,9%

USD/JPY 133,40 -0,7% 134,33 135,46 +15,9%

USD/KRW 1.298,93 +0,2% 1.296,07 1.303,10 +9,3%

USD/CNY 6,7434 -0,1% 6,7473 6,7484 +6,1%

USD/CNH 6,7486 +0,1% 6,7450 6,7469 +6,2%

USD/HKD 7,8499 0% 7,8499 7,8492 +0,7%

AUD/USD 0,7004 +0,2% 0,6990 0,6991 -3,5%

NZD/USD 0,6308 +0,3% 0,6290 0,6270 -7,6%

Bitcoin

BTC/USD 23.987,60 +0,2% 23.930,16 23.141,12 -48,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 96,72 96,42 +0,3% 0,30 +35,2%

Brent/ICE 107,04 107,14 -0,1% -0,10 +42,9%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 0,00 201,67 0% 0,00 +240,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.761,45 1.755,80 +0,3% +5,65 -3,7%

Silber (Spot) 20,10 20,00 +0,5% +0,10 -13,8%

Platin (Spot) 895,10 891,74 +0,4% +3,36 -7,8%

Kupfer-Future 3,50 3,48 +0,6% +0,02 -21,3%

YTD zu Vortagsschluss

===

