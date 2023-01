MÄRKTE ASIEN/Schwache Wirtschaftsdaten aus China belasten - Tokio fester

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mehrheitlich mit Abschlägen. Die Börse in Tokio erholt sich indessen von den Verlusten zu Wochenanfang. Von der Wall Street kamen keine Impulse, da hier die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen hatten.

Belastet wird das Sentiment in der Region von schwachen Wirtschaftsdaten aus China. Die chinesische Wirtschaft wuchs 2022 nur um 3,0 (2021: 8,1) Prozent. Grund waren die strikten Corona-Maßnahmen Pekings, die die Wirtschaft des Landes mit Abriegelungen und Produktionsunterbrechungen erheblich belastetet hatten. Für etwas Optimismus sorgt indessen, dass die Wirtschaft im vierten Quartal besser als erwartet um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Ökonomen hatten nur einen Anstieg um 1,7 Prozent erwartet. Die Aufgabe fast aller Corona-Restriktionen dürfte dem Wachstum im laufenden Jahr wieder Auftrieb geben, heißt es aus dem Markt. An der Börse in Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 1,3 Prozent nach. Auf dem chinesischen Festland büßt der Schanghai-Composite 0,4 Prozent ein.

Die Börse in Tokio erholt sich wieder von den Vortagesverlusten. Der Nikkei-Index gewinnt 1,3 Prozent. Im Fokus der Anleger liegt die am Dienstag beginnende zweitägige Sitzung der japanischen Notenbank. Im Dezember hatte die Bank of Japan (BoJ) die Anleger mit einer Ausweitung des Renditeziels zehnjähriger japanischer Anleihen überrascht.

Die Börse in Sydney schloss nahezu unverändert. Die Aktien von Gold-, Eisenerz- und Lithium-Unternehmen gaben nach. Rio Tinto, BHP und Fortescue verloren zwischen 1,1 und 1,3 Prozent. Rio Tinto hat die Eisenerz-Exporte aus seinen australischen Minen im vergangenen Jahr nicht steigern können. Die Menge stagnierte trotz eines leichten Anstiegs im Schlussquartal auf dem Vorjahresniveau, womit das untere Ende der hauseigenen Prognosespanne erreicht wurde. Rio Tinto geht wegen der Inflation zudem von höheren Produktionskosten aus als erwartet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.386,30 -0,0% +4,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.148,78 +1,3% -1,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.375,85 -1,0% -1,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.214,87 -0,4% +4,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.454,53 -1,3% +9,9% 09:00

Taiex (Taiwan) 0,00 0% +5,6% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.277,00 -0,2% +1,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.490,77 -0,2% -0,1% 10:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% -1,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:31h % YTD

EUR/USD 1,0825 +0,0% 1,0823 1,0836 +1,1%

EUR/JPY 139,32 +0,2% 139,04 138,76 -0,7%

EUR/GBP 0,8879 +0,1% 0,8872 0,8861 +0,3%

GBP/USD 1,2191 -0,1% 1,2200 1,2229 +0,8%

USD/JPY 128,71 +0,2% 128,47 128,05 -1,8%

USD/KRW 1.239,19 -0,2% 1.241,77 1.236,56 -1,8%

USD/CNY 6,7661 +0,5% 6,7336 6,7088 -1,9%

USD/CNH 6,7753 +0,5% 6,7442 6,7177 -2,2%

USD/HKD 7,8164 +0,1% 7,8106 7,8094 +0,1%

AUD/USD 0,6965 +0,2% 0,6955 0,6972 +2,2%

NZD/USD 0,6398 +0,3% 0,6379 0,6389 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 21.161,37 -0,2% 21.195,11 21.127,86 +27,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,30 79,86 -0,7% -0,56 -1,2%

Brent/ICE 84,64 84,46 +0,2% +0,18 -1,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.909,96 1.916,10 -0,3% -6,15 +4,7%

Silber (Spot) 24,14 24,27 -0,5% -0,13 +0,7%

Platin (Spot) 1.061,50 1.067,00 -0,5% -5,50 -0,6%

Kupfer-Future 4,13 4,22 -2,0% -0,08 +8,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

