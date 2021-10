MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Canon verlieren nach Prognosesenkung 5%

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auf breiter Front abwärts geht es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und auch in Sydney. Leicht positive Vorgaben der US-Börsen verpuffen, sie werden von Sorgen um den chinesischen Immobilienmarkt und die hohe Inflation weltweit überlagert.

Die chinesischen Behörden haben nun den Gründer des in Schieflage geratenen Immobilienriesen Evergrande aufgefordert, sein persönliches Vermögen zur Rückzahlung von Schulden zu verwenden. Im Laufe der Woche ende eine Frist für die Bedienung einer Dollar-Anleihe des Konzerns, betonen die Experten von IG dazu. Evergrande zeigen sich aktuell wenig verändert. Zudem hat ein weiterer chinesischer Immobilienkonzern Probleme.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 0,6 Prozent nach unten auf 28.933 Punkte, wobei zusätzlich der im Verlauf anziehende Yen etwas belastet, der wiederum als sicherer Hafen gesucht ist. 0,9 Prozent büßen die Indizes in Seoul und in Schanghai ein, am deutlichsten verliert der HSI in Hongkong mit 1,5 Prozent.

Hier stehen besonders Technologieaktien unter Druck, wie Tencent, Alibaba und Meituan mit Einbußen bis rund 4 Prozent. Die Analysten von KGI Securities sehen in den Abgaben auch eine Gegenbewegung auf die jüngsten Erholungsgewinne.

Unter den Einzelwerten in Tokio geht es für Canon um über 5 Prozent nach unten nach Vorlage des Quartalsberichts und einer gesenkten Prognose. Nidec kommen nach ebenfalls enttäuschend ausgefallenen Geschäftszahlen um gut 3 Prozent zurück. Shimano (+8,2%) profitieren dagegen davon, dass der Fahrradhersteller seinen Umsatz- und Gewinnausblick angehoben hat.

In Seoul sackt die Aktie des Schiffbauers HMM um fast 10 Prozent ab, weil ein Großaktionär Anleihen in Aktien tauschen will, was zu einer Gewinnverwässerung führte. Shinhan Financial Group verlieren nach enttäuschend ausgefallenen Quartalszahlen 2,2 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.445,90 +0,0% +13,0% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.943,27 -0,6% +4,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.564,71 -0,9% +2,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.642,01 -1,5% -4,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.220,48 +0,5% +12,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.585,24 +0,1% -2,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1605 +0,1% 1,1593 1,1596 -5,0%

EUR/JPY 132,28 -0,1% 132,35 132,22 +4,9%

EUR/GBP 0,8425 +0,0% 0,8422 0,8424 -5,7%

GBP/USD 1,3775 +0,1% 1,3766 1,3763 +0,7%

USD/JPY 113,99 -0,1% 114,16 114,02 +10,4%

USD/KRW 1.170,49 +0,2% 1.167,60 1.167,10 +7,8%

USD/CNY 6,3843 +0,0% 6,3830 6,3854 -2,2%

USD/CNH 6,3818 +0,0% 6,3793 6,3819 -1,9%

USD/HKD 7,7775 +0,0% 7,7757 7,7746 +0,3%

AUD/USD 0,7528 +0,4% 0,7501 0,7493 -2,3%

NZD/USD 0,7167 +0,1% 0,7159 0,7156 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 61.404,51 +1,1% 60.708,02 62.265,75 +111,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,08 84,65 -0,7% -0,57 +75,3%

Brent/ICE 85,98 86,40 -0,5% -0,42 +69,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.789,29 1.792,91 -0,2% -3,62 -5,7%

Silber (Spot) 24,06 24,16 -0,4% -0,10 -8,8%

Platin (Spot) 1.028,04 1.032,03 -0,4% -3,99 -4,0%

Kupfer-Future 4,48 4,49 -0,1% -0,01 +27,2%

