MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Politik bestimmt Kurse in Sydney

Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am letzten Handelstag der Woche. Leicht belastend wirkt sich aus, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China ohne Ergebnisse beendet wurden. Erst am Vortag waren gegenseitige Strafzölle in Höhe von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten.

In Sydney liegt der S&P/ASX-200 aber rund 0,4 Prozent im Plus, gestützt von der politischen Entwicklung. Scott Morrison ist zum neuen Premierminister bestimmt worden. Der bisherige Schatzmeister der konservativen Liberalen setzte sich in einem parteiinternen Votum gegen Ex-Innenminister Peter Dutton durch. Dieser war ein parteiinterner Machtkampf vorausgegangen, in dem der populistische Ex-Innen- und Migrationsminister Dutton offen die Absetzung des als moderat geltenden Premiers Turnbull betrieben hatte. In einem ersten parteiinternen Votum hatte sich Turnbull am Dienstag noch gegen Dutton durchgesetzt und war damit zunächst Regierungschef geblieben.

Bankenwerte zeigen sich uneinheitlich. Während die Papiere von ANZ und Westpac Kursgewinne verzeichnen, geben die Aktien der National Australia Bank und der Commonwealth Bank of Australia nach.

Der australische Dollar war zunächst auf den tiefsten Stand in dieser Woche gefallen, erholte sich mit der politischen Entwicklung dann aber deutlicher. Allerdings dürfte der Machtwechsel keine Auswirkungen auf die Konjunktur oder die Politik der Notenbank haben, heißt es. Wichtig sei nun der Termin für die nächste Wahl, die vor dem 18. Mai 2019 stattfinden müsse. Der Aussie kostet 0,7283 US-Dollar, im Tagestief war er mit 0,7240 umgegangen. Allerdings liegt er damit immer noch deutlich unter den frühen Vortageshochs.

In China verliert der Schanghai-Composite 0,4 Prozent auf 2.715 Punkte. In Hongkong geht es für den HSI um 0,7 Prozent abwärts. Hier belasten vor allem Abgaben der Versicherer. AIA Group geben um 3,1 Prozent nach. Der Konzern hat einen deutlichen Gewinnrückgang für das erste Halbjahr vermeldet. Im Zuge des weltweit gestiegenen Zinsniveaus verbuchte AIA Bewertungsverluste, die das Ergebnis belasteten. China Life reduzieren sich um 1,8 Prozent. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres fielen hier lediglich im Rahmen der Erwartungen aus.

Tokio mit Gewinnen - Schwacher Yen stützt

Der Nikkei-225 in Tokio zeigt sich mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 22.554 Punkte. Unterstützung kommt von der Währungsseite mit einer weiteren Abschwächung des Yen. Der US-Dollar klettert auf 111,43 Yen, nach 110,86 Yen am Vortag. Der feste Dollar führt zu leichten Gewinnen bei Exportwerten. So legen Toyota Motor um 0,3 Prozent zu und Sony steigen um 0,7 Prozent.

Die Aktien des Pharma-Konzerns Eisai klettern um 2,5 Prozent nach oben. Hintergrund sind Medienberichte, wonach das Unternehmen dank einer Kooperation mit Merk & Co seine mittelfristigen Gewinnziele erreichen wird. Merck und Eisai dürfen ihr Krebsmedikament Lenvima künftig auch in der EU vertreiben. Entwickelt worden war das Mittel von Eisai.

Dollar weiter stark - Zinsaussichten stützen

Der Dollar neigt weiterhin zur Stärke, nicht nur gegenüber dem Yen. Auch der Euro tendiert weiter klar unter der Marke von 1,16 Dollar, unter die er am Vortag wieder gerutscht war. Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im September ist mittlerweile fast vollständig eingepreist. Eine Zinsanhebung am 19. Dezember wird mit immerhin 62 Prozent erwartet. Mit Spannung werde das Notenbankertreffen in Jackson Hole verfolgt, wo am Freitagnachmittag die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell anstehe, heißt es.

Der Goldpreis erholt sich leicht von den Vortagesabgaben. Für die Feinunze geht es um 0,2 Prozent auf 1.188 Dollar nach oben. Doch der feste Dollar und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA drücken übergeordnet weiterhin auf die Stimmung für das Edelmetall.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.269,10 +0,40% +3,36% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.553,99 +0,64% -0,93% 08:00

Kospi (Seoul) 2.283,46 +0,04% -7,46% 08:00

Schanghai-Comp. 2.714,98 -0,35% -17,93% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.599,46 -0,69% -7,40% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.229,87 -0,62% -5,80% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.802,78 -0,45% -0,30% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do., 09:53 % YTD

EUR/USD 1,1557 +0,0% 1,1552 1,1570 -3,8%

EUR/JPY 128,77 +0,2% 128,48 128,22 -4,8%

EUR/GBP 0,9016 +0,1% 0,9011 0,8983 +1,4%

GBP/USD 1,2817 +0,0% 1,2811 1,2880 -5,2%

USD/JPY 111,43 +0,1% 111,30 110,82 -1,0%

USD/KRW 1121,60 -0,4% 1126,20 1121,35 +5,1%

USD/CNY 6,8881 +0,1% 6,8778 6,8691 +5,9%

USD/CNH 6,8804 -0,2% 6,8920 6,8688 +5,6%

USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8499 7,8500 +0,5%

AUD/USD 0,7279 +0,4% 0,7250 0,7293 -6,9%

NZD/USD 0,6642 +0,1% 0,6635 0,6677 -6,5%

Bitcoin

BTC/USD 6.512,63 +0,4% 6.489,78 6.449,21 -52,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,29 67,83 +0,7% 0,46 +16,3%

Brent/ICE 75,13 74,73 +0,5% 0,40 +17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.187,94 1.185,51 +0,2% +2,43 -8,8%

Silber (Spot) 14,56 14,50 +0,5% +0,07 -14,0%

Platin (Spot) 781,15 777,50 +0,5% +3,65 -16,0%

Kupfer-Future 2,67 2,65 +0,6% +0,02 -20,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2018 01:18 ET (05:18 GMT)