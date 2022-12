MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Rezessionssorgen dominieren weiter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO /HONGKONG (Dow Jones)--Die bestimmenden Faktoren zum Start in die neue Woche an den ostasiatischen Börsen sind die gleichen wie zum Ende der Vorwoche. Sorgen vor weiteren aggressiven Zinserhöhungen der Notenbanken und damit einhergehend Bedenken einer drohenden Rezession. Dazu kommen die in dieser Gemengelage erneut negative Vorgaben der Wall Street. Entsprechend tendieren die Börsen auch in Asien schwächer mit Verlusten von einem halben Prozent bis 1,3 Prozent.

In Tokio geht es um 1,1 Prozent nach unten auf 27.228 Punkte. Dort steht die Bank of Japan mit ihren zweitägigen Beratungen bis einschließlich Dienstag im Blick. Sie hat bislang an ihrer ultraexpansiven Politik festgehalten, womit auch diesmal mehrheitlich gerechnet wird.

In Hongkong, wo es anfangs noch nach oben gegangen war mit Signalen vom jährlichen Treffen der zentralen Wirtschaftsarbeitskonferenz, dass der politische Regulierungsdruck auf Technikunternehmen nachlassen könnte, werden Aktien von Kasinobetreibern verkauft. Hintergrund sind neue Investitionspläne von Sands China und Galaxy Entertainment, im Zuge der Erneuerung ihrer Lizenzen.

Die Börse in Australien hat mit einem kleineren Minus von 0,2 Prozent bereits den Handel beendet. Schwächste Aktie im dortigen Leitindex waren Star Entertainment, die um 18 Prozent absackten. Auslöser waren Vorschläge der Regionalregierung, die Kasinosteuern zu erhöhen. Für Newcrest Mining ging es um rund ein halbes Prozent nach unten, nachdem der CEO des Goldschürfers seinen Rücktritt angekündigt hatte und vorübergehend durch den Finanzchef vertreten wird.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.134,80 -0,2% -4,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.227,76 -1,1% -4,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.346,25 -0,6% -21,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.126,41 -1,3% -14,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.362,67 -0,5% -16,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.254,36 +0,4% +3,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.475,05 -0,2% -5,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0604 +0,1% 1,0592 1,0656 -6,7%

EUR/JPY 144,44 +0,2% 144,20 146,33 +10,4%

EUR/GBP 0,8708 -0,0% 0,8710 0,8741 +3,6%

GBP/USD 1,2177 +0,1% 1,2165 1,2192 -10,0%

USD/JPY 136,21 +0,0% 136,16 137,32 +18,3%

USD/CNH 6,9865 +0,1% 6,9806 6,9790 +10,0%

USD/HKD 7,7846 +0,0% 7,7819 7,7785 -0,2%

AUD/USD 0,6710 +0,2% 0,6695 0,6705 -7,6%

NZD/USD 0,6380 -0,0% 0,6380 0,6362 -6,5%

Bitcoin

BTC/USD 16.715,13 -0,3% 16.766,79 17.467,23 -63,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,97 74,29 +0,9% +0,68 +8,2%

Brent/ICE 79,79 79,04 +0,9% +0,75 +10,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,74 1.793,08 -0,0% -0,34 -2,0%

Silber (Spot) 23,22 23,22 -0,0% -0,00 -0,4%

Platin (Spot) 995,80 994,00 +0,2% +1,80 +2,6%

Kupfer-Future 3,80 3,76 +1,1% +0,04 -13,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

-0-

===

