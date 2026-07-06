MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Schwere Verluste in Seoul trotz starker Samsung-Zahlen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Schwere Verluste in Seoul dominieren am Dienstag das Geschehen an den Börsen in Ostasien und Australien. Der in den vergangenen Wochen teils extrem volatile Kospi sackt um 7,7 Prozent ab. Der Index gilt als stark technologielastig und leidet einmal mehr unter Gewinnmitnahmen bei Technologietiteln.

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Samsung Electronics rutschen um knapp 9 Prozent ab, obwohl das Unternehmen einen 19-fachen Anstieg des operativen Gewinns im zweiten Quartal in Aussicht gestellt hat und damit eine Fortsetzung der Rekordgewinnserie inmitten des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) und der Nachfrage nach Chips für KI-Infrastrukturen und -Anwendungen. Konkret rechnet Samsung umgerechnet mit 58,47 Milliarden Dollar. Damit würde der operative Gewinn aus dem Vorquartal um 56 Prozent übertroffen. Der Quartalsumsatz soll sich der Prognose zufolge mehr als verdoppeln.

Trotz der starken Samsung-Zahlen ist im Handel von Zweifeln die Rede, ob das zukünftige Gewinnwachstum die hohen Bewertungen bei Aktien mit KI-Fantasie rechtfertigt. "Die Sorge ist, dass bei nachlassenden Investitionen das Wachstum der Speichernachfrage abflauen und die Gewinnerwartungen der Chiphersteller beeinträchtigen könnte", sagt Marktkenner Vasu Menon von OCBC. Der Markt blicke über die starken Quartalsergebnisse von Samsung hinaus und stelle die Nachhaltigkeit der Rekordgewinne im Speicherchipgeschäft in Frage. Die Frage sei, ob sogenannte Hyperscaler letztlich ausreichende Renditen aus ihren KI-Investitionen erzielten.

Die Schwäche breitet sich über die gesamte Halbleiter-Lieferkette aus. SK Hynix fallen um rund 9 Prozent, nachdem das Unternehmen am Montag offiziell den Vermarktungsprozess für den geplanten US-Börsengang gestartet hat. In Taipeh geben Hon Hai Precision Industry (Foxconn) um 1,2 Prozent nach, in Tokio Advantest um 1,9 Prozent und Murata Manufacturing um 7,4 Prozent. Außerdem fällt der Kurs des Speicherchipherstellers Kioxia Holdings um rund 10 Prozent, während Lasertec um 7,0 Prozent zurückkommen. Softbank Group geben um 2,0 Prozent nach. Der breite Aktienindex Topix büßt 0,7 Prozent ein.

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Auf den Index in Seoul drückt aber auch ein Kurseinbruch bei Hanwha Ocean. Der Kurs taucht um gut 23 Prozent ab, nachdem Kanada einen großen U-Bootauftrag an die deutsche TKMS vergeben hat und nicht ein Konsortium unter Führung von Hanwha Ocean. HD Hyundai Heavy geben um über 7 Prozent nach. Das Unternehmen gehört dem Hanwha-Konsortium an.

In Shanghai verliert der Composite-Index 1,0 Prozent, in Hongkong büßt der HSI 0,4 Prozent ein. Im australischen Sydney geht es um 0,4 Prozent südwärts. Dort teilte das doppelt gelistete Molkereiunternehmen A2 Milk mit, dass der Jahresumsatz mit Säuglingsnahrung aufgrund von Problemen in der Lieferkette um 14 Prozent gesunken ist. Der Kurs fällt darauf um gut 2 Prozent.

Für etwas Verunsicherung an den Börsen der Region könnte derweil auch beitragen, dass der Iran laut Berichten Raketen auf Handelsschiffe abgefeuert haben soll, die die Straße von Hormus durchquerten. Darauf ziehen die Ölpreise zwar an, allerdings nur sehr moderat.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.798,50 -0,4 +1,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.186,66 -0,7 +19,8 08:00

Kospi (Seoul) 7.430,31 -7,7 +76,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.517,70 -0,4 -8,2 10:00

Shanghai-Composite 3.999,03 -1,0 +0,8 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.291,12 +0,6 +13,9 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.946,16 +0,5 -31,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.680,18 -0,2 -0,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:18 % YTD

EUR/USD 1,1437 -0,0 1,1440 1,1426 -2,6

EUR/JPY 185,00 -0,2 185,44 185,39 +0,6

EUR/GBP 0,8539 -0,0 0,8542 0,8563 -2,0

USD/JPY 161,72 -0,2 162,08 162,20 +3,2

USD/KRW 1.524,30 -0,3 1.528,49 1.532,56 +5,8

USD/CNY 6,7931 -0,0 6,7958 6,7917 -2,9

USD/CNH 6,7966 +0,0 6,7942 6,7942 -2,6

USD/HKD 7,8432 0,0 7,8430 7,8423 +0,8

AUD/USD 0,6945 -0,1 0,6952 0,6930 +4,1

NZD/USD 0,5697 -0,1 0,5700 0,5690 -1,0

BTC/USD 63.171,40 -1,0 63.796,48 62.923,37 -28,0

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 68,98 +0,6 0,43 68,55

Brent/ICE 72,51 +0,7 0,52 71,99

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.129,26 -0,8 -34,72 4.163,98

Silber 61,00 -1,7 -1,08 62,08

Platin 1.615,94 -0,9 -15,06 1.631,00

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 00:55 ET (04:55 GMT)