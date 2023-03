MÄRKTE ASIEN/Schwindende Furcht vor Bankenkrise beflügelt Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die nachlassende Angst vor einer Bankenkrise hat den Börsen in Ostasien und Australien den zweiten Tag in Folge Auftrieb verliehen. Vor allem Bankenwerte waren am Mittwoch gesucht, nachdem sich der Sektor am Vortag in den USA kräftig erholt hatte. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte den Einlegern angeschlagener Banken Unterstützung zugesagt.

Auch der am späten Mittwoch anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank, der Anleger am Dienstag noch vorsichtig agieren ließ, schien seinen Schrecken verloren zu haben. "Risk on" war wieder angesagt. Marktteilnehmer setzten darauf, dass die Federal Reserve eher "taubenhafte" Töne anschlage, hieß es.

In Tokio rückte der Nikkei-225-Index um 1,9 Prozent vor. Der japanische Aktienmarkt war am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen, so dass dort Nachholbedarf herrschte. Kräftig nach oben ging es auch mit dem Hang-Seng-Index (+1,8% im Späthandel) in Hongkong. In Schanghai hielten sich Anleger derweil etwas zurück; der Composite-Index beendete den Handel 0,3 Prozent höher.

An der Börse in Seoul gewann der Kospi 1,2 Prozent. Neben Finanzwerten waren dort Aktien von Batterieherstellern gesucht. LG Chem stiegen um 3,8 Prozent. Das Unternehmen liefert für das größte Lithium-Projekt in China 10.000 Umkehrosmose-Membrane. Die Aktien der auf Batterien für Elektrofahrzeuge spezialisierte Tochter LG Energy Solutions verbesserten sich um 5 Prozent im Windschatten der Tesla-Aktie, die am Dienstag an der Nasdaq um fast 8 Prozent zugelegt hatte. Der Sektor profitierte auch von einer Studie der Analysten von Goldman Sachs. Diese prognostizierten, dass der Marktanteil der südkoreanischen Batteriehersteller in den USA bis 2025 auf 57 Prozent wachsen werde. Im Jahr 2021 hatte er 11 Prozent betragen.

Im australischen Sydney schloss der S&P/ASX-200 um 0,9 Prozent höher. Angeführt wurde der Markt vom Energiesektor, der um 4,2 Prozent zulegte. Gesucht waren ferner Aktien der Einzelhandelsbranche, obwohl die Inflation in Australien die Konsumausgaben gedämpft hat, wie aktuelle Daten zeigten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.015,60 +0,9% -0,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.466,61 +1,9% +3,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.416,96 +1,2% +8,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.264,21 +0,3% +5,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.596,67 +1,8% -2,6% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.223,99 +1,6% -2,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.407,66 +0,1% -5,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0762 -0,1% 1,0770 1,0710 +0,5%

EUR/JPY 142,55 +0,0% 142,54 140,99 +1,6%

EUR/GBP 0,8782 -0,3% 0,8813 0,8740 -0,8%

GBP/USD 1,2257 +0,3% 1,2222 1,2253 +1,3%

USD/JPY 132,46 +0,1% 132,35 131,65 +1,0%

USD/KRW 1.307,51 +0,3% 1.303,52 1.309,12 +3,6%

USD/CNY 6,8871 +0,0% 6,8845 6,8785 -0,2%

USD/CNH 6,8873 +0,2% 6,8769 6,8789 -0,6%

USD/HKD 7,8462 +0,0% 7,8461 7,8437 +0,5%

AUD/USD 0,6701 +0,4% 0,6672 0,6687 -1,7%

NZD/USD 0,6217 +0,4% 0,6194 0,6207 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 28.302,75 +0,8% 28.077,17 27.757,09 +70,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,16 69,67 -0,7% -0,51 -14,0%

Brent/ICE 74,82 75,32 -0,7% -0,50 -12,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.940,03 1.941,24 -0,1% -1,21 +6,4%

Silber (Spot) 22,37 22,38 -0,0% -0,01 -6,7%

Platin (Spot) 982,38 975,70 +0,7% +6,68 -8,0%

Kupfer-Future 3,99 3,99 -0,1% -0,01 +4,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

