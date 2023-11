MÄRKTE ASIEN/Sehr fest - Südkorea untersagt Leerverkäufe

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen sind Anleger am Montag den festen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Dabei kletterten die lokalen Akienmärkte auf die höchsten Stände seit knapp einem Monat. In den USA hatte die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte, die Aktienkurse nach oben und die Rentenrenditen nach unten getrieben. Untermauert wurde dies vom US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der schwächer als gedacht ausgefallen war.

Angeführt wurden die Märkte von der Börse in Südkorea, wo der Kospi einen Satz um 5,7 Prozent machte. Getrieben wurde die Rally in Seoul von einem temporären Verbot von Leerverkäufen. Die Finanzaufsicht hatte das Verbot bis Ende Ende Juni 2024 wieder in Kraft gesetzt, um insbesondere Privatanleger vor Wetten auf fallende Kurse zu schützen. 2021 war ein entsprechendes Verbot aufgehoben worden. Händler sprachen nun von massiven Eindeckungen nach dem Leerverkaufsverbot. Dieser Umstand befeuerte vor allem Titel aus dem Bereich Batterieherstellung: LG Energy Solution schossen um 23, Samsung SDI und SK Innovation um 11 bzw. 13 Prozent nach oben.

Schwacher Dollar bremst Tokio kaum

In Tokio stieg der Nikkei-225 um 2,4 Prozent. Die Schwäche des Dollar bremste nicht. Die Aussicht auf nicht mehr steigende Zinsen in den USA überlagere das Marktgeschehen, hieß es. Zudem bescheinigte der japanische Notenbankgouverneur Kazuo Ueda seiner Zentralbank Fortschritte beim Erreichen des Inflationsziels, so dass sich für Japan weiter keine Zinserhöhungen abzeichneten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan die Negativzinsen in nächster Zeit abschafft, ist nach Aussage von Ueda gering. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen aus Japan sank um 4,5 Basispunkte auf 0,870 Prozent. Gesucht mit der Aussicht auf das Ausbleiben von Zinserhöhungen zogen im Technologiesektor Elektronikwerte deutlich an. Renesas Electronics kletterten um 8,9 und Advantest um 8,2 Prozent.

Die chinesischen Börsen zeigten sich ebenfalls im Plus. Der HSI in Hongkong gewann im späten Geschäft 1,6 Prozent, der Schanghai-Composite schloss 0,9 Prozent fester. In Hongkong würde eher die internationale Entwicklung gehandelt, hieß es. Auf dem chinesischen Festland schauten Anleger derweil etwas sorgenvoll den Handels- und Inflationsdaten im Wochenverlauf entgegen. Fallende Renditen stützten den Technologiesektor, aber auch Finanzwerte waren in Hongkong gesucht. Im Technologiebereich stiegen Tencent bei hohen Umsätze um 3,2 Prozent. Im Kernland zogen Finanz- und Software-Papiere an.

In Sydney hat der S&P/ASX-200 mit mageren Aufschlägen von 0,3 Prozent geschlossen. Allerdings verbuchte der Index bereits den fünften Gewinn in Folge. Mehrere Anläufe, die Marke von 7.000 Punkten zu knacken, schlugen fehl. Für Zurückhaltung sorgte die am Dienstag anstehende Notenbankentscheidung, bei der eine Zinserhöhung nicht gänzlich ausgeschlossen wird. Die Bankenwerte Commonwealth, ANZ, NAB und Westpac lagen daher mit Aufschlägen von bis zu 2 Prozent vorn. Westpac (+2%) berichtete zudem einen 26-prozentigen Gewinnanstieg, die Bank will zudem die Dividende erhöhen und kündigte zudem einen Aktienrückauf an.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.997,40 +0,3% -0,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.708,48 +2,4% +22,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.502,37 +5,7% +11,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.058,41 +0,9% -1,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.945,00 +1,6% -10,6% 09:00

Taiex (Taiwan) 16.649,36 +0,9% +17,8% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.166,40 +0,7% -3,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.462,70 +0,9% -3,0% 10:00

BSE (Mumbai) 64.725,30 +0,6% +6,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0738 +0,1% 1,0727 1,0628 +0,3%

EUR/JPY 160,63 +0,3% 160,22 159,74 +14,4%

EUR/GBP 0,8668 -0,0% 0,8671 0,8708 -2,1%

GBP/USD 1,2388 +0,1% 1,2371 1,2204 +2,4%

USD/JPY 149,56 +0,1% 149,37 150,30 +14,1%

USD/KRW 1.296,26 -1,0% 1.310,00 1.321,62 +2,7%

USD/CNY 7,2793 +1,6% 7,1639 7,3165 +5,5%

USD/CNH 7,2853 -0,1% 7,2901 7,3231 +5,2%

USD/HKD 7,8212 -0,0% 7,8243 7,8250 +0,2%

AUD/USD 0,6513 +0,1% 0,6506 0,6442 -4,4%

NZD/USD 0,5996 +0,1% 0,5993 0,5909 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 34.852,01 -0,4% 34.997,35 34.495,50 +110,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,18 80,51 +0,8% +0,67 +5,0%

Brent/ICE 85,51 84,89 +0,7% +0,62 +4,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.983,17 1.992,58 -0,5% -9,41 +8,7%

Silber (Spot) 23,13 23,21 -0,4% -0,08 -3,5%

Platin (Spot) 931,45 936,90 -0,6% -5,45 -12,8%

Kupfer-Future 3,69 3,68 +0,2% +0,01 -3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

