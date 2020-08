MÄRKTE ASIEN/Sehr feste Kurse in Schanghai und Hongkong

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich, mit sehr festen Kursen in Schanghai und festen in Hongkong sowie leichteren in Japan und in Australien, zeigen sich die Börsen in Ostasien am Montag. In Südkorea pausiert der Handel feiertagsbedingt.

Marktteilnehmer an den chinesischen Aktienmärkten verweisen angesichts einer neuerlichen Geldspritze durch die Notenbank auf die reichlich vorhandene Liquidität, die für einen neuen bevorstehenden Aufwärtstrend spreche. Zudem dürfte die chinesische Notenbank weiter eine lockere Geldpolitik betreiben angesichts des Drucks, der von der strukturellen Arbeitslosigkeit und den externen Unsicherheiten angesichts der Corona-Pandemie ausgehe, erwartet Citic Futures. Der Schanghai-Composite macht einen Satz um 2,3 Prozent nach oben, in Hongkong legt der HSI um 1,2 Prozent zu.

Dass für vergangenen Samstag vorgesehene US-chinesische Handelsgespräche plötzlich ohne neues Datum verschoben wurden, belastet derweil nicht. Das Thema dürfte laut KGI Securities aber für die meisten Marktteilnehmer im Fokus bleiben.

In Tokio sind die neuesten BIP-Zahlen das Thema des Tages. Im Vergleich zum Vorquartal brach es im zweiten Jahresviertel um 7,8 Prozent ein, etwas stärker als Ökonomen mit minus 7,6 Prozent geschätzt hatten. Der Nikkei-Index fällt um 0,9 Prozent auf 23.073 Punkte. Gedrückt wird er auch vom im Vergleich zum Freitag zur gleichen Tageszeit festeren Yen. Der Dollar kostet 106,52 Yen verglichen mit rund 106,90.

Nippon Paint Holdings leiden unter schwachen Quartalszahlen und geben um 2,6 Prozent nach. Zu den Tagesfavoriten in Schanghai und Hongkong gehören Aktien von Versicherern. China Life Insurance gewinnen 5,2, Ping An Insurance 3,4 Prozent. Gesucht sind auch Immobilienwerte.

Leitindex in Hongkong vor Änderungen

Für Bewegung in Hongkong sorgt die am Freitag bekanntgewordene neue Zusammensetzung des Hang Seng Index ab dem 7. September. Demnach werden die Aktien des Smartphoneherstellers Xiaomi ebenso in das wichtigste Marktbarometer aufgenommen wie Wuxi Biologics und - erwartungsgemäß - Alibaba. Xiaomi gewinnen 7,4 Prozent, Wuxi 5,5 Prozent. Alibaba tendieren gut behauptet. Aus dem 50 Werte umfassenden Index herausgenommen werden im Gegenzug Sino Land, Want Want China und die Aktien des Kohleförderers China Shenhua Energy. Sino Land und Want Want verlieren jeweils knapp 3 Prozent, China Shenhua liegen 1,2 Prozent fester im Markt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.077,20 -0,80% -9,08% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.074,51 -0,92% -1,55% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertagspause

Schanghai-Comp. 3.436,30 +2,27% +12,66% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.505,82 +1,28% -10,66% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.579,01 -0,09% -19,91% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.559,78 -0,31% -1,52% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1854 +0,1% 1,1843 1,1805 +5,7%

EUR/JPY 126,36 +0,1% 126,28 126,01 +3,7%

EUR/GBP 0,9054 +0,1% 0,9042 0,9034 +7,0%

GBP/USD 1,3094 -0,0% 1,3096 1,3066 -1,2%

USD/JPY 106,59 -0,0% 106,61 106,76 -1,9%

USD/KRW 1187,04 +0,2% 1187,04 1185,13 +2,8%

USD/CNY 6,9504 +0,1% 6,9504 6,9477 -0,2%

USD/CNH 6,9370 -0,1% 6,9441 6,9453 -0,4%

USD/HKD 7,7503 -0,0% 7,7508 7,7504 -0,5%

AUD/USD 0,7179 +0,1% 0,7171 0,7150 +2,4%

NZD/USD 0,6531 -0,3% 0,6549 0,6539 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 11.834,76 -0,2% 11.861,76 11.743,76 +64,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,34 42,01 +0,8% 0,33 -26,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.942,33 1.944,61 -0,1% -2,28 +28,0%

Silber (Spot) 26,32 26,45 -0,5% -0,12 +47,5%

Platin (Spot) 951,83 945,58 +0,7% +6,25 -1,4%

Kupfer-Future 2,86 2,86 +0,1% +0,00 +1,5%

===

