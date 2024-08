MÄRKTE ASIEN/Sehr feste Kurse in Tokio nach Feiertagspause

(Wiederholung)

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Der Erholungsprozess an den asiatischen Börsen läuft am Dienstag langsam aus. Das Geschäft ist wenig dynamisch, Händler berichten von einem vorsichtigen und zaghaften Vorgehen der Anleger. Im Handel ist mit Blick auf den Nahen Osten von einer trügerischen Ruhe die Rede. Bislang ist die befürchtete militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel ausgeblieben, doch gibt es neue Warnungen aus den USA. "Die geopolitischen Spannungen nehmen im Nahen Osten und im Ukraine-Krieg zu", sagt Analyst Michael Wan von MUFG Bank.

Gleichwohl sind die heftigen Verluste der Vorwoche mit der aktuellen Erholungsphase vollständig wettgemacht. Das gilt auch für den japanischen Aktienmarkt, der sich nach der Feiertagspause am Vortag sehr fest präsentiert. Tokio hatte am Montag der Vorwoche einen Crash erlebt, die Verluste aber innerhalb von zwei Tagen praktisch wieder aufgeholt.

Aktuell schießt der Nikkei-225 um 2,7 Prozent auf 35.957 Punkte nach oben - befeuert von Elektronik- und Automobilwerten. Die klassischen Exportsektoren profitieren vom etwas schwächeren Yen seit Freitag.

Hongkong und Schanghai zeigen sich wenig verändert. Händler berichten von einem extrem schwachen Umsatz. Mit Tencent, Alibaba und JD berichten in den nächsten Tagen sehr bedeutsame Unternehmen in China, im Vorfeld wagen sich die Anleger nicht aus Deckung. Zur Zurückhaltung mahnten aber auch die in den USA anstehenden Inflations- und Einzelhandelsdaten, heißt es in Hongkong, wo der Markt internationaler ausgerichtet ist. Laut Berichten greifen die chinesischen Regulierungsbehörden unterdessen weiter in den Rentenmarkt ein, um die Marktrally zu bremsen.

Der Kospi in Seoul büßt bei dünnen Umsätzen 0,1 Prozent ein. Mit den geopolitischen Spannungen sind Wehrtechniktitel gesucht. In Australien liegt der S&P/ASX-200 mit 0,1 Prozent im Plus. Die Titel des Impfstoffanbieters CSL liegen nach Geschäftsausweis 4,6 Prozent im Minus. Trotz eher schwacher BIP-Daten geht es in Singapur (+0,9%) nach oben. Damit wird aber das Minus vom Vortag wieder wettgemacht.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.823,00 +0,1% +3,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 35.986,45 +2,7% +4,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.614,41 -0,1% -1,5% 08:00

Schanghai-Comp. 2.856,09 -0,1% -4,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.128,78 +0,1% +0,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.262,92 +0,9% +0,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.606,71 +0,0% +10,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0938 +0,0% 1,0932 1,0927 -1,0%

EUR/JPY 161,61 +0,4% 160,91 160,86 +3,9%

EUR/GBP 0,8559 -0,0% 0,8562 0,8560 -1,3%

GBP/USD 1,2779 +0,1% 1,2766 1,2767 +0,4%

USD/JPY 147,75 +0,4% 147,19 147,23 +4,9%

USD/KRW 1.369,99 -0,3% 1.373,69 1.370,56 +5,6%

USD/CNY 7,1425 +0,0% 7,1424 7,1424 +0,6%

USD/CNH 7,1803 +0,0% 7,1781 7,1811 +2,0%

USD/HKD 7,7885 -0,0% 7,7910 7,7986 -0,3%

AUD/USD 0,6600 +0,2% 0,6587 0,6586 -3,1%

NZD/USD 0,6037 +0,3% 0,6019 0,6010 -4,5%

Bitcoin

BTC/USD 59.239,55 +0,4% 58.990,80 58.293,60 +36,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,64 80,06 -0,5% -0,42 +11,6%

Brent/ICE 81,79 82,30 -0,6% -0,51 +8,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.461,98 2.468,83 -0,3% -6,85 +19,4%

Silber (Spot) 27,73 28,03 -1,0% -0,29 +16,6%

Platin (Spot) 939,79 941,50 -0,2% -1,71 -5,3%

Kupfer-Future 4,04 4,07 -0,7% -0,03 +2,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2024 01:12 ET (05:12 GMT)