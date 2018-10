MÄRKTE ASIEN/Sehr schwach - Globale Belastungsfaktoren dominieren wieder

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mit deutlichen Abgaben. Auch die Kursrally an Chinas Börsen, ausgelöst von Beruhigungspillen Pekings zur Stützung der Konjunktur, ist vorerst ausgelaufen. In den Vordergrund treten wieder die altbekannten Sorgen um die globale Konjunkturentwicklung, der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Haushaltsstreit um Italien und die Spannungen mit Saudi-Arabien.

Der Schanghai-Composite liegt mit 1,4 Prozent im Minus. Die jüngst von Peking signalisierten Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft wie auch von der chinesischen Zentralbank am Montag angekündigte FInanzierungshilfen für private Unternehmen stützen allenfalls zum Teil. Zuvor hatte Peking außerdem Einkommensteuersenkungen angekündigt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong liegt mit 2 Prozent im Minus.

In Südkorea fällt der Kospi sogar um 2,4 Prozent, in Tokio der Nikkei-Index um 2,3 Prozent. Neben dem allgemeinen negativen Sentiment wird der Index auch vom festeren Yen belastet. Der Dollar kostet aktuell 112,56 Yen. Am Vortag kostete er in der Spitze noch rund 112,86 Yen. Der Yen profitiert von seinem Ruf als sicherer Hafen angesichts der diversen globalen Risiken. Die Yen-Stärke drückt auf die Aktienkurse der währungssensiblen japanischen Exportwerte, deren Produkte sich in Dollar dadurch auf den Weltmärkten verteuern.

In Sydney liegt der S&P/ASX 200 vergleichsweise moderat mit 0,8 Prozent im Minus. Er hatte aber auch bereits am Vortag anders als die anderen Börsen schon Verluste aufgewiesen, belastet davon, dass die konservative Regierung ihre Mehrheit im Parlament verloren hat. Zudem ist ein Index zum Verbrauchervertrauen vergangene Woche um 6 Prozent deutlich gesunken und liegt nun knapp unter dem langjährigen Durchschnitt.

Unter den Einzelwerten geht es für den Automobilhersteller BAIC in Hongkong nach Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal um 7,5 Prozent nach unten. Belastet wird der Konzern von einem schlechter laufenden Geschäft beim Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz.

China Mobile geben um 3,2 Prozent nach, ebenfalls nach Vorlage von Drittquartalszahlen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.856,40 -0,82% -3,44% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.107,11 -2,25% -2,89% 08:00

Kospi (Seoul) 2.109,71 -2,41% -14,50% 08:00

Schanghai-Comp. 2.618,42 -1,37% -20,85% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.622,83 -2,03% -14,57% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.047,04 -1,01% -10,00% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 11.18 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1454 -0,1% 1,1465 1,1513 -4,7%

EUR/JPY 128,90 -0,3% 129,33 129,94 -4,7%

EUR/GBP 0,8837 -0,1% 0,8843 0,8829 -0,6%

GBP/USD 1,2959 -0,0% 1,2964 1,3040 -4,2%

USD/JPY 112,56 -0,2% 112,82 112,86 -0,0%

USD/KRW 1136,64 +0,4% 1132,28 1131,13 +6,5%

USD/CNY 6,9417 -0,1% 6,9474 6,9384 +6,7%

USD/CNH 6,9477 +0,1% 6,9399 6,9432 +6,7%

USD/HKD 7,8389 -0,0% 7,8392 7,8393 +0,3%

AUD/USD 0,7062 -0,3% 0,7081 0,7109 -9,7%

NZD/USD 0,6540 -0,2% 0,6554 0,6584 -7,9%

Bitcoin

BTC/USD 6.474,68 -0,2% 6.485,28 6.474,74 -52,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,18 69,36 -0,3% -0,18 +19,1%

Brent/ICE 79,51 79,83 -0,4% -0,32 +25,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.223,93 1.222,13 +0,1% +1,80 -6,1%

Silber (Spot) 14,54 14,56 -0,2% -0,02 -14,1%

Platin (Spot) 819,55 822,00 -0,3% -2,45 -11,8%

Kupfer-Future 2,77 2,79 -0,5% -0,01 -17,3%

