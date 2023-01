MÄRKTE ASIEN/Seoul fest - Inflation stoppt Gewinnserie in Sydney

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend mit Gewinnen haben sich die Börsen in Ostasien am Mittwoch gezeigt. Der Nikkei-Index legte um weitere 0,4 Prozent zu auf 27.395 Punkte, nachdem bereits an den beiden Vortagen noch deutlichere Gewinne verzeichnet wurden. Zurück aus der zweitägigen Feiertagspause zum Mondneujahrsfest, ging es im südkoreanischen Seoul mit dem dort angesichts der Gewinne an der Wall Street aufgebauten Nachholbedarf um 1,4 Prozent nach oben. Auch in Singapur waren die Börsianer aus zwei Feiertagen zurück, dort legte der Index um 1,6 Prozent zu.

In Sydney verschreckte die Inflation die Anleger, nach fünf positiven Handelstagen in Folge gab der S&P/ASX 200 um 0,3 Prozent nach. Im Dezember waren die Preise mit einer Jahresrate von 7,8 Prozent gestiegen, wohingegen Ökonomen nur 7,6 Prozent geschätzt hatten. Dies dürfte alle Hoffnungen auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Notenbank des Landes im Februar zunichte machen, sagte Matt Simpson, Marktanalyst bei City Index und Forex.com. Am Devisenmarkt zog der australische Dollar mit dieser Spekulation lehrbuchmäßig um 0,9 Prozent zum US-Dollar an.

Bei den Einzelwerten ging es in Tokio für Nidec um 5,4 Prozent nach unten. Der Elektromotorenbauer hat seinen Gewinnausblick für das laufende Fiskaljahr gesenkt. Suzuki Motor gewannen dagegen 5,6 Prozent, nachdem die Indien-Tochter im dritten Quartal des Fiskaljahres den Nettogewinn mehr als verdoppelte.

In Seoul profitierten SK Hynix (+4,3%) davon, dass der Speicherchiphersteller eine neue, 13 Prozent schnellere Chipgeneration entwickelt hat. Für Hyundai Motor ging es um 0,7 Prozent nach oben im unmittelbaren Vorfeld des Berichts über den Geschäftsverlauf. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verteuerten sich um 2,8 Prozent, nachdem während der Feiertagspause an den US-Börsen insbesondere Aktien aus dem Techniksegment kräftig zugelegt hatten.

In Sydney hielten sich Bankaktien im Leitindex mit Aufschlägen bis 0,7 Prozent besser als der breite Markt, der Subindex der Finanztitel stieg um 0,3 Prozent. Sie gelten als potenzielle Profiteure eines höheren Zinsniveaus.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.468,30 -0,3% +6,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.395,01 +0,4% +4,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.428,57 +1,4% +8,6% 07:00

Schanghai-Comp. Feiertag +5,7%

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag +11,4%

Taiex (Taiwan) Feiertag +5,6%

Straits-Times (Sing.) 3.346,79 +1,6% +1,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.497,65 -0,2% +0,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 7:25 % YTD

EUR/USD 1,0900 +0,1% 1,0887 1,0881 +1,8%

EUR/JPY 142,16 +0,3% 141,72 141,62 +1,3%

EUR/GBP 0,8845 +0,2% 0,8827 0,8782 -0,1%

GBP/USD 1,2324 -0,1% 1,2333 1,2391 +1,9%

USD/JPY 130,42 +0,2% 130,17 130,17 -0,5%

USD/KRW 1.232,49 -0,0% 1.232,98 1.230,39 -2,3%

USD/CNH 6,7709 -0,2% 6,7840 6,7776 -2,3%

USD/HKD 7,8326 +0,0% 7,8298 7,8310 +0,3%

AUD/USD 0,7112 +1,0% 0,7045 0,7044 +4,4%

NZD/USD 0,6490 -0,1% 0,6495 0,6511 +2,2%

Bitcoin

BTC/USD 22.728,17 -0,1% 22.758,81 23.137,17 +36,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,40 80,13 +0,3% +0,27 -0,1%

Brent/ICE 86,53 86,13 +0,5% +0,40 +0,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.931,38 1.935,00 -0,2% -3,62 +5,9%

Silber (Spot) 23,58 23,73 -0,6% -0,15 -1,6%

Platin (Spot) 1.057,15 1.060,50 -0,3% -3,35 -1,0%

Kupfer-Future 4,26 4,25 +0,3% +0,01 +11,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2023 02:01 ET (07:01 GMT)