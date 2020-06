MÄRKTE ASIEN/Seoul von Berichten über politische Entspannung beflügelt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zur Wochenmitte etwas fester. Während die Börse in Südkorea deutliche Aufschläge verzeichnet, üben sich die Anleger an den anderen Aktienmärkten weitgehend in Zurückhaltung. Die Markteilnehmer sind weiterhin zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft und der Sorge vor einer zweiten Infektionswelle hin und hergerissen.

Am Dienstag hatten deutlich verbesserte Konjunkturdaten aus Europa und den USA den Hoffnungen der Anleger neue Nahrung gegeben. Das Wiederhochfahren der Wirtschaft in den USA hat dort für eine rasche Wirtschaftserholung gesorgt. Gleichzeitig hat jedoch auch die Zahl der Neuinfektionen in einigen Bundestaaten wieder deutlich zugenommen.

Seoul von Berichten über politische Entspannung gestützt

Am meisten tut sich noch an der Börse in Südkorea, wo der Kospi 1,8 Prozent zulegt. Hier stützen Medienberichte, wonach der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un militärische Aktionen gegenüber Südkorea ausgesetzt hat. Zuletzt hatten die politischen Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea wieder deutlich zugenommen. So hatte Nordkorea ein Haus in der Grenzregion gesprengt, das als Verbindungsbüro zwischen beiden Ländern gedient hatte.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-Index 0,1 Prozent fester bei 22.560 Punkten. Ein wenig Gegenwind kommt hier vom Yen, der zum Dollar mit 106,54 (Dienstagmorgen: 107,12) Yen etwas fester notiert. Die japanische Notenbank hat unterdessen zunächst wohl nicht vor ihre Geldpolitik angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft des Landes weiter zu lockern. Da die Maßnahmen der Notenbank zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft nahezu vollständig eingeführt worden seien, sei es nun wünschenswert, die Auswirkungen vorerst sorgfältig zu bestätigen und zu prüfen, so ein Mitglied des neunköpfigen geldpolitischen Rats.

Auch in Hongkong zeigt sich wenig Bewegung. Der Hang-Seng-Index notiert lediglich 0,1 Prozent fester. Im chinesischen Kernland gewinnt der Schanghai-Composite 0,2 Prozent hinzu. Marktteilnehmer verweisen auf niedrige Umsätze aufgrund der bevorstehenden Feiertage. Am Donnerstag haben die Börsen in China und Hongkong aufgrund des Feiertags "Drachenbootfest" geschlossen. In China findet auch am Freitag kein Handel statt.

An der Börse in Sydney zeigt sich der S&P/ASX 200 nach einem bisher moderaten Handelsverlauf nun 0,4 Prozent fester.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.977,00 +0,38% -10,58% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.560,13 +0,05% -4,68% 08:00

Kospi (Seoul) 2.170,51 +1,84% -1,24% 08:00

Schanghai-Comp. 2.975,17 +0,15% -2,46% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.921,28 +0,06% -13,03% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.637,29 +0,09% -18,40% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.503,23 -0,25% -5,14% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:51 % YTD

EUR/USD 1,1318 +0,1% 1,1309 1,1296 +0,9%

EUR/JPY 120,57 +0,1% 120,46 121,00 -1,1%

EUR/GBP 0,9040 +0,0% 0,9038 0,9043 +6,8%

GBP/USD 1,2519 +0,0% 1,2513 1,2490 -5,5%

USD/JPY 106,54 +0,1% 106,49 107,12 -2,0%

USD/KRW 1200,95 -0,6% 1208,14 1208,95 +4,0%

USD/CNY 7,0704 +0,2% 7,0590 7,0664 +1,5%

USD/CNH 7,0626 +0,0% 7,0607 7,0620 +1,4%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,6946 +0,3% 0,6928 0,6927 -0,9%

NZD/USD 0,6469 -0,3% 0,6492 0,6490 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 9.637,01 -0,0% 9.640,51 9.647,26 +33,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,16 40,37 -0,5% -0,21 -31,1%

Brent/ICE 42,47 42,63 -0,4% -0,16 -32,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.769,43 1.767,55 +0,1% +1,88 +16,6%

Silber (Spot) 17,89 17,85 +0,2% +0,04 +0,2%

Platin (Spot) 829,35 834,50 -0,6% -5,15 -14,1%

Kupfer-Future 2,66 2,66 -0,1% -0,00 -5,6%

===

