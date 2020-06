MÄRKTE ASIEN/Seoul von politischer Entspannung gestützt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zur Wochenmitte uneinheitlich gezeigt. Während die Börse in Südkorea dank einer Deeskalation im Konflikt mit Nordkorea deutliche Aufschläge verzeichnete, übten sich die Anleger an den anderen Aktienmärkten der Region weitgehend in Zurückhaltung. Die Märkte bewegen sich weiter zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft und der Sorge vor neuen Covid-19-Infektionswellen.

Am Dienstag hatten deutlich verbesserte Konjunkturdaten aus Europa und den USA den Hoffnungen der Anleger neue Nahrung gegeben. Gleichzeitig hat jedoch auch die Zahl der Neuinfektionen in einigen Bundesstaaten der USA wieder deutlich zugenommen.

Seoul klarer Tagesgewinner

Am meisten tat sich an der Börse in Südkorea, wo der Kospi 1,4 Prozent zulegte. Hier stützten Medienberichte, wonach der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un militärische Aktionen gegenüber Südkorea ausgesetzt hat. Zuletzt hatten die politischen Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea wieder deutlich zugenommen. So hatte Nordkorea ein Haus in der Grenzregion gesprengt, das als Verbindungsbüro zwischen beiden Ländern gedient hatte.

In Tokio schloss der Nikkei-Index 0,1 Prozent niedriger bei 22.534 Punkten. Die japanische Notenbank hat zunächst wohl nicht vor ihre Geldpolitik angesichts der Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft weiter zu lockern. Stattdessen will sie zunächst beobachten, wie sich die beschlossenen Maßnahmen auswirken.

Auch in Hongkong tat sich wenig. Im chinesischen Kernland gewann der Schanghai-Composite 0,3 Prozent hinzu. Marktteilnehmer verwiesen auf niedrige Umsätze aufgrund der bevorstehenden Feiertage. Am Donnerstag haben die Börsen in China und Hongkong aufgrund des Feiertags "Drachenbootfest" geschlossen. In China findet auch am Freitag kein Handel statt.

Sydney schloss gut behauptet. Der Technologiesektor gewann 1,2 Prozent und folgte damit entsprechenden Branchenvorgaben der Wall Street. Von dem auf dem höchsten Stand seit 2012 notierenden Goldpreis profitierten Rohstoffwerte. Newcrest Mining legten um 2,5 Prozent zu, Evolution Mining sprangen um 6,7 Prozent nach oben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.965,70 +0,19% -10,75% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.534,32 -0,07% -4,68% 08:00

Kospi (Seoul) 2.161,51 +1,42% -1,65% 08:00

Schanghai-Comp. 2.979,55 +0,30% -2,31% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.863,67 -0,18% -11,73% 10:00

Taiex (Taiwan) 11.655,97 +0,51% -2,84% 07:30

Straits-Times (Sing.) 2.634,99 +0,00% -18,24% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.499,08 -0,53% -5,14% 11:00

BSE (Mumbai) 35.461,72 +0,09% -14,15% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:51 % YTD

EUR/USD 1,1295 -0,1% 1,1309 1,1296 +0,7%

EUR/JPY 120,38 -0,1% 120,46 121,00 -1,3%

EUR/GBP 0,9048 +0,1% 0,9038 0,9043 +6,9%

GBP/USD 1,2483 -0,2% 1,2513 1,2490 -5,8%

USD/JPY 106,58 +0,1% 106,49 107,12 -1,9%

USD/KRW 1202,24 -0,5% 1208,14 1208,95 +4,1%

USD/CNY 7,0728 +0,2% 7,0590 7,0664 +1,6%

USD/CNH 7,0665 +0,1% 7,0607 7,0620 +1,5%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,6917 -0,2% 0,6928 0,6927 -1,3%

NZD/USD 0,6443 -0,7% 0,6492 0,6490 -4,3%

Bitcoin

BTC/USD 9.555,51 -0,9% 9.640,51 9.647,26 +32,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,45 40,37 +0,2% 0,08 -30,6%

Brent/ICE 42,81 42,63 +0,4% 0,18 -32,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.770,05 1.767,55 +0,1% +2,50 +16,7%

Silber (Spot) 17,90 17,85 +0,3% +0,05 +0,3%

Platin (Spot) 833,05 834,50 -0,2% -1,45 -13,7%

Kupfer-Future 2,65 2,66 -0,5% -0,01 -6,0%

===

