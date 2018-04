MÄRKTE ASIEN/Sorge um Halbleiterbranche drückt die Kurse

Von Ese Erheriene

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach zwei Tagen mit Gewinnen geht es an den Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang erst einmal abwärts. Vor allem Technologiewerte werden abverkauft, belastet von einem enttäuschenden Ausblick des Halbleitergiganten Taiwan Semiconductor Manufacturing, einem der größten in der Branche überhaupt.

Er hatte am Donnerstag nach Börsenschluss in Ostasien mitgeteilt, dass der Umsatz im zweiten Quartal über 10 Prozent unter den aktuellen Analystenerwartungen liegen dürfte. Grund sei die schwache Nachfrage nach Smartphones der High-End-Klasse. Nach den Aussagen ging es mit dem Sektorindex Philadelphia Semiconductor gleich 4,3 Prozent abwärts, Taiwan Semiconductor sinken nun um 6 Prozent. Der Leitindex Taiex auf Taiwan verliert 1,6 Prozent.

Apples iPhone im Zentrum der Befürchtungen

Die Warnung entfacht Befürchtungen über eine schwache Nachfrage nach Apples iPhone und drückt die Aktien der Zulieferer, wie Marktstrategin Jingyi Pan von IG Group sagt. Apple-Aktien fielen am Donnerstag um 2,8 Prozent. Unter den Technologiewerten ermäßigen sich am Freitag in Japan Tokyo Elektron um 2,6 Prozent und in Südkorea Samsung um 1,4 Prozent.

An den Gesamtmärkten der beiden Märkte halten sich die Abgaben aber in Grenzen: Der Nikkei verliert 0,1 Prozent auf 22.159 Punkte, gestützt auch vom nachgebenden Yen, der Kospi fällt um 0,3 Prozent. Dennoch wird der schwache Ausblick auf das Smartphone-Geschäft mit Argusaugen gesehen: "Es ist etwas beängstigend für den Gesamtmarkt", sagt Händler Oriano Lizza von CMC Markets. Letztlich dürfte das Thema aber nicht von längerer Dauer sein, vermutet er.

Australiens Gewinnserie läuft aus

Mit der Schwäche quer durch die Marktplätze ist die fünftägige Gewinnserie in Australien mit einem Minus von 0,15 Prozent zu Ende gegangen. In Tokio, wo noch gehandelt wird, war es ebenfalls fünf Tage in Folge aufwärts gegangen. Getragen worden war die Bewegung von den erholten Rohstoffpreisen und den sich abkühlenden geopolitischen Spannungen. Stattdessen dürfte nun vor allem die anlaufende Berichtssaison die Kurse machen. Damit wird der Markt auch wieder zu den fundamentalen Gegebenheiten zurückkehren, was viele Teilnehmer mit Erleichterung sehen.

Dennoch ist das Thema Handelskrieg nicht vom Tisch. Dies zeigt sich an den Märkten in China, Singapur und Malaysia, wo nach zwei Tagen mit soliden Aufschlägen nun verkauft wird. In Schanghai beläuft sich das Minus auf 1,2 Prozent. "Das Thema Handelskrieg ist noch im Markt, und die Anleger bleiben vorsichtig", sagt Reearchleiter Castor Pang von Core Pacific-Yamaichi International: "Bei der Unsicherheit werden die Anleger vor dem Wochenende Gewinne mitnehmen."

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.872,30 -0,15% -3,18% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.159,39 -0,14% -2,66% 08:00

Kospi (Seoul) 2.478,23 -0,32% +0,44% 08:00

Schanghai-Comp. 3.080,01 -1,20% -6,89% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.579,54 -0,42% +1,12% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.570,96 -0,77% +4,55% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.888,55 -0,35% +4,59% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2340 -0,0% 1,2346 1,2377 +2,7%

EUR/JPY 132,85 +0,2% 132,60 132,93 -1,8%

EUR/GBP 0,8765 +0,0% 0,8762 0,8717 -1,4%

GBP/USD 1,4080 -0,1% 1,4090 1,4200 +4,1%

USD/JPY 107,65 +0,2% 107,40 107,39 -4,4%

USD/KRW 1066,75 -0,0% 1067,28 1061,67 -0,1%

USD/CNY 6,2859 +0,1% 6,2791 6,2703 -3,4%

USD/CNH 6,2814 +0,1% 6,2765 6,2644 -3,6%

USD/HKD 7,8473 -0,0% 7,8480 7,8481 +0,4%

AUD/USD 0,7718 -0,1% 0,7728 0,7798 -1,3%

NZD/USD 0,7246 -0,3% 0,7271 0,7325 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 8.307,79 +0,4% 8.274,27 8.203,96 -39,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,25 68,29 -0,1% -0,04 +13,2%

Brent/ICE 73,78 73,78 0% 0,00 +12,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.342,29 1.345,55 -0,2% -3,26 +3,0%

Silber (Spot) 17,18 17,25 -0,4% -0,07 +1,4%

Platin (Spot) 935,80 935,00 +0,1% +0,80 +0,7%

Kupfer-Future 3,13 3,13 -0,1% -0,00 -5,6%

===

