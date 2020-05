MÄRKTE ASIEN/Sorgen vor neuem Handelsstreit drücken Stimmung

TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Zunehmende Sorgen vor einem neuen Handelsstreit zwischen den USA und China haben zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Asien belastet. Teilnehmer verwiesen aufgrund der Feiertage in China und Japan allerdings auf recht dünne Umsätze. Vor allem die verschärfte Rhetorik zwischen Washington und Peking belastete die Stimmung und drückte auf die Hoffnung einer raschen konjunkturellen Erholung. So hat US-Präsident Donald Trump China im Streit um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie mit der Verhängung neuer Strafzölle gedroht. Ihm lägen Informationen vor, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen könne.

Die USA bleiben zudem weiter eines der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder. Hier liegt die Zahl der Infektionsfälle bei mehr als 1,1 Millionen, dazu kommen gut 66.000 Todesfälle. Doch trotz dieser Entwicklungen kommt es zu ersten Lockerungen in einzelnen US-Bundesstaaten.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong fiel nach zuletzt drei Handelstagen mit Gewinnen im späten Handel um 3,9 Prozent. In Seoul schloss der Kospi mit einem Minus von 2,7 Prozent. Auch in Taiwan und Singapur ging es kräftig abwärts. Am Dienstag findet in Festlandchina, Japan und Südkorea kein Handel statt.

Gegen den Trend kletterte der S&P/ASX in Sydney um 1,4 Prozent nach oben, womit sich der Index von anfänglichen Abgaben erholen konnte. Nur die Energiewerte verzeichneten mit den nachgebenden Ölpreisen Verluste. Dagegen führten die Sektoren Einzelhandels, Technologie und Gesundheit die Gewinnerliste an. Im Technologie-Sektor sprangen die Aktien von Afterpay um 24 Prozent nach oben. Hintergrund war die Nachricht, wonach die chinesische Tencent bei dem Finanztechnologieunternehmen eingestiegen ist.

Negative Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie

Die vollständigen negativen Auswirkungen der Pandemie sind weiter nicht absehbar. Zwar deuten immer mehr Konjunkturdaten das Ausmaß der weltweiten Lockdowns an, doch dürfte dies erst ein Vorgeschmack auf die kommenden Monate sein. Die Arbeitslosenzahl in den USA nimmt weiter stark zu. Ein genaueres Bild wird hier der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für April geben.

Die jüngsten Exportdaten aus Singapur zeigten einen Rückgang, wie er zuletzt in der Finanzkrise 2009 verzeichnet worden war. Auch die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden Export-/Importdaten aus China für April dürften deutliche Rückgänge aufweisen. Laut einer Prognose des US-Fernsehsenders CBS dürften sie bei 10 bzw. 5 Prozent liegen.

Die Ölpreise zeigten sich mit den Sorgen auf einen erneuten US-chinesischen Handelsstreit unter Druck. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 5,6 Prozent auf 18,67 Dollar. Für die Referenzsorte Brent ging es um 1,3 Prozent auf 26,10 Dollar nach unten. Jedes Wiederaufflammen des Handelskrieges werde sich langfristig nachteilig auf die Ölpreise auswirken, heißt es von AxiCorp.

Luftfahrtwerte weiter im Sinkflug

In Seoul verzeichneten vor allem die Aktien der Luftfahrtunternehmen deutliche Abgaben. Hier ging es für Asiana Airlines um 4,3 Prozent abwärts, und Hanwha Aerospace verloren 9,5 Prozent. Der US-Konzern United Airlines Holdings hatte zuletzt von der schlimmsten Krise seit Bestehen der zivilen Luftfahrt gesprochen. Zudem hatte Berkshire Hathaway, die Holding von Investorenlegende Warren Buffett, den Ausstieg aus vier US-Luftfahrtwerten bekannt gegeben.

In Hongkong gaben die Airline-Akien im späten Handel ebenfalls nach. China Southern verloren 7,8 Prozent, Air China 6,6 Prozent und China Eastern büßten 5,9 Prozent ein. Daneben fielen die Aktien von China Life Insurance um 6,0 Prozent, und Geely Automobile rutschten um 4,6 Prozent ab.

In Seoul büßten die Titel von Index-Schwergewicht Samsung Electronics 3,0 Prozent ein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.319,80 +1,41% -20,41% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) 1.895,37 -2,68% -13,76% 08:00

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 23.693,05 -3,86% -12,58% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.720,48 -2,57% k.A. 07:30

Straits-Times (Sing.) 2.572,12 -1,99% -18,57% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.380,35 -1,95% -11,39% 11:00

BSE (Mumbai) 31.945,91 -5,25% -22,66% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0935 -0,3% 1,0972 1,0871 -2,5%

EUR/JPY 116,77 -0,4% 117,22 115,93 -4,2%

EUR/GBP 0,8780 -0,1% 0,8789 0,8735 +3,7%

GBP/USD 1,2451 -0,3% 1,2484 1,2443 -6,1%

USD/JPY 106,78 -0,1% 106,84 106,65 -1,8%

USD/KRW 1226,64 +1,0% 1213,93 1205,18 +6,2%

USD/CNY 7,0622 0% 7,0622 7,0526 +1,4%

USD/CNH 7,1382 +0,0% 7,1356 7,0583 +2,5%

USD/HKD 7,7524 +0,0% 7,7522 7,7508 -0,5%

AUD/USD 0,6393 -0,2% 0,6405 0,6543 -8,8%

NZD/USD 0,6038 -0,2% 0,6052 0,6127 -10,3%

Bitcoin

BTC/USD 8.600,01 -2,9% 8.856,56 9.099,01 +19,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 18,67 19,78 -5,6% -1,11 -68,6%

Brent/ICE 0,00 25,27 0% 0,00 -60,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.704,61 1.700,22 +0,3% +4,40 +12,3%

Silber (Spot) 14,97 15,01 -0,3% -0,04 -16,2%

Platin (Spot) 767,65 765,60 +0,3% +2,05 -20,5%

Kupfer-Future 2,29 2,32 -1,3% -0,03 -18,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2020 03:40 ET (07:40 GMT)