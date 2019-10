MÄRKTE ASIEN/Spannungen vor Handelsgesprächen schüren Pessimismus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach unten geht es am Mittwoch mit den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Der Optimismus vom Vortag mit Blick auf die am Donnerstag beginnenden Handelsgespräche zwischen den USA und China ist verflogen. Angesichts neuer US-Sanktionen wegen angeblicher chinesischer Menschenrechtsverletzungen in der muslimisch geprägten Provinz Xinjian dürfte sich die Atmosphäre weiter eintrüben. Die USA haben Visa-Restriktionen gegen chinesische Repräsentanten verhängt, nachdem am Vortag Unternehmen mit Sanktionen belegt worden waren. Zudem sollen die USA wieder erwägen, den Fluss von US-Kapital in chinesische Unternehmen zu begrenzen oder zu unterbinden.

Aus dem chinesischen Handelsministerium heißt es dazu, die USA sollten sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen. Zudem vermengt sich der Streit mit der innenpolitischen US-Szenerie. So meint Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader, dass aus Sicht von US-Präsident Donald Trump ein gegenwärtiger Deal mit China nicht ausreichen dürfte, um dem wirtschaftlichen und politischen Gegenwind die Kraft zu nehmen. Daher könne Trump eher in den Kampfmodus gegenüber China zurückfallen.

In Südkorea findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Am Vortag hatte die Samsung-Aktie nach neuen Prognosen 2,4 Prozent zugelegt. Nun erhöhen die Experten von Daiwa Capital das Kursziel und empfehlen den Wert weiter zum Kauf. Das Geschäft dürfte sich erholen, die 5G-Smartphone-Absätze steigen und die DRAM-Preise im kommenden Jahr klettern.

Softbank im Blick

In Japan fällt der Nikkei um 0,6 Prozent auf 21.450 Punkte. Nach einer Achterbahnfahrt steht der Yen etwas höher als zum Handelsschluss des Vortags. Bei den Aktien geht es mit Softbank um 1,2 Prozent abwärts. Hier steht der anstehende Start des zweiten großen Technologiefonds im Blick. Jefferies urteilt, Abschreibungen im ersten Fonds, in dem Softbank in Wework investiert hatte, könnten negativ durchschlagen. Der zweite Fonds sollte teilweise aus Beiträgen des ersten Fonds und aus Veräußerungen bestückt werden.

Mit am besten hält sich der Markt in Schanghai mit einem Minus von lediglich 0,1 Prozent. In Hongkong geht es dagegen um 0,7 Prozent abwärts, hier lastet weiter die politische Zuspitzung zwischen der Protestbewegung und den Regierungsbehörden.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.540,50 -0,80% +15,83% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.445,79 -0,66% +7,86% 08:00

Schanghai-Comp. 2.909,53 -0,14% +16,67% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.716,77 -0,68% +0,19% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.098,03 -0,41% +1,37% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.550,24 -0,55% -7,80% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:16 % YTD

EUR/USD 1,0963 +0,1% 1,0956 1,0987 -4,4%

EUR/JPY 117,47 +0,1% 117,31 117,76 -6,6%

EUR/GBP 0,8975 +0,1% 0,8965 0,8949 -0,3%

GBP/USD 1,2215 -0,0% 1,2221 1,2278 -4,1%

USD/JPY 107,14 +0,1% 107,07 107,18 -2,3%

USD/KRW 1198,26 -0,1% 1199,49 1195,42 +7,5%

USD/CNY 7,1441 -0,0% 7,1444 7,1301 +3,9%

USD/CNH 7,1499 -0,2% 7,1627 7,1299 +4,1%

USD/HKD 7,8442 -0,0% 7,8445 7,8439 +0,2%

AUD/USD 0,6737 +0,1% 0,6729 0,6752 -4,4%

NZD/USD 0,6310 +0,2% 0,6296 0,6317 -6,0%

Bitcoin

BTC/USD 8.118,00 -0,5% 8.162,00 8.166,25 +118,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,42 52,63 -0,4% -0,21 +8,7%

Brent/ICE 58,01 58,24 -0,4% -0,23 +4,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.506,56 1.505,51 +0,1% +1,05 +17,5%

Silber (Spot) 17,77 17,74 +0,2% +0,03 +14,7%

Platin (Spot) 893,71 889,49 +0,5% +4,22 +12,2%

Kupfer-Future 2,57 2,57 +0,2% +0,00 -3,0%

