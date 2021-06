MÄRKTE ASIEN/Starke BIP-Daten schieben Sydney auf Rekordhoch

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Auch zur Wochenmitte haben sich die asiatischen Börsen mit einer uneinheitlichen Tendenz gezeigt. Abschläge verzeichneten die Handelsplätze in Schanghai und Hongkong. Dagegen legte der Nikkei-225 in Tokio nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben um 0,5 Prozent zu auf 28.946 Punkte. Am deutlichsten (+1,1%) fiel das Plus für den S&P/ASX 200 in Sydney aus, wo der Index auf einem neuen Rekordstand schloss. Hier sorgte ein stärker als erwartetes Wirtschaftswachstum im ersten Quartal für Kauflaune.

Der Schanghai-Composite reduzierte sich um 0,8 Prozent, in Hongkong fiel der Abschlag im späten Handel ähnlich hoch aus, nachdem der Hang-Seng-Index zuletzt drei Handelstage in Folge zugelegt hatte. Auch enttäuschende Einzelhandelsumsätze in Hongkong für April drückten auf die Stimmung. Die OCBC-Analysten erwarten jedoch, dass sich diese in den kommenden zwei Monaten stabilisieren werden, unterstützt durch eine anhaltende Entspannung der Corona-Situation und eine Verbesserung am Arbeitsmarkt. In Hongkong standen Technologie- und Einzelhandelswerte auf den Verkaufslisten.

In Tokio waren es die Werte aus dem Transport- und Immobilien-Sektor, die bei den Anlegern gesucht waren. Grund waren Hoffnungen auf Fortschritte bei den Corona-Impfungen und einer wirtschaftlichen Erholung. Es wird erwartet, dass sich die Impfungen vor den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer beschleunigen werden, so Analysten. Unter den Einzelwerten stiegen West Japan Railway um 7,7 Prozent und Mitsui Fudosan um 5,2 Prozent.

Die Aktien von Kyowa Kirin kletterten um 8,0 Prozent. Das US-Biotechnologieunternehmen Amgen hat bekannt gegeben, dass es eine Vorauszahlung in Höhe von 400 Millionen Dollar leisten wird, weil man gemeinsam Präparate von Kyowa Kirins gegen atopische Dermatitis entwickeln und vermarkten wolle.

Gute BIP-Daten stützen in Australien

Nach der Bekanntgabe der starken Daten zum australischen Wirtschaftswachstum verdoppelte der S&P/ASX 200 sein Plus, hieß es von Teilnehmern. Die australische Wirtschaft ist im ersten Quartal kräftig gewachsen, angetrieben durch steigende Rohstoffpreise und einen Einstellungsboom. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im ersten Quartal um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs um 1,5 Prozent erwartet. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 1,1 Prozent höher. Die Prognose hatte nur auf ein Plus von 0,6 Prozent gelautet. Die Daten deuteten darauf hin, dass sich die Dynamik aus der zweiten Jahreshälfte 2020 fortsetzt, hieß es.

Gesucht waren in Sydney vor allem Energie- und Rohstoffwerte, deren Sektoren um 4,1 bzw. 1,9 Prozent zulegten. Die Aktien der Rohstoffkonzerne Rio Tinto, Fortescue und BHP stiegen zwischen 1,9 und 3,1 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.217,80 +1,05% +9,57% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.946,14 +0,46% +4,99% 08:00

Kospi (Seoul) 3.224,23 +0,07% +12,21% 08:00

Schanghai-Comp. 3.597,14 -0,76% +3,57% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.268,56 -0,68% +8,21% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.165,04 +0,02% +16,51% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.158,18 -0,91% +12,08% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.597,97 +0,76% -2,54% 11:00

BSE (Mumbai) 51.641,42 -0,57% +7,88% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2205 -0,1% 1,2214 1,2231 -0,1%

EUR/JPY 133,96 +0,2% 133,71 133,89 +6,2%

EUR/GBP 0,8630 -0,0% 0,8633 0,8590 -3,4%

GBP/USD 1,4140 -0,1% 1,4152 1,4236 +3,4%

USD/JPY 109,75 +0,3% 109,47 109,47 +6,3%

USD/KRW 1113,46 +0,5% 1108,45 1107,38 +2,6%

USD/CNY 6,3892 +0,1% 6,3817 6,3754 -2,1%

USD/CNH 6,3890 +0,1% 6,3831 6,3748 -1,8%

USD/HKD 7,7591 -0,0% 7,7593 7,7594 +0,1%

AUD/USD 0,7734 -0,2% 0,7750 0,7751 +0,4%

NZD/USD 0,7231 -0,3% 0,7256 0,7278 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 37.139,26 +2,1% 36.390,01 35.506,01 +27,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,05 67,72 +0,5% 0,33 +40,3%

Brent/ICE 70,70 70,25 +0,6% 0,45 +37,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.898,78 1.900,40 -0,1% -1,62 +0,1%

Silber (Spot) 27,78 27,93 -0,5% -0,15 +5,3%

Platin (Spot) 1.187,75 1.196,80 -0,8% -9,05 +11,0%

Kupfer-Future 4,65 4,66 -0,2% -0,01 +32,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2021 03:32 ET (07:32 GMT)