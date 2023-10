MÄRKTE ASIEN/Starke US-Vorgaben geben Börsen Auftrieb

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend im Plus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Die Märkte der Region profitieren von positiven Vorgaben der Wall Street. Dort waren Aussagen von Vertretern der US-Notenbank dahingehend interpretiert worden, dass womöglich keine weiteren Zinserhöhungen mehr nötig sein werden.

In Tokio zieht der Nikkei-225-Index nach dem langen Feiertagswochenende um 2,4 Prozent an. In Sydney geht es mit dem S&P/ASX-200 um 1,1 Prozent aufwärts. An der Börse in Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 1,3 Prozent zu; der Subindex der Technologiewerte rückt um 1,6 Prozent vor.

Dagegen hat der Aktienmarkt in Schanghai anfängliche Gewinne abgegeben und liegt nun 0,5 Prozent im Minus. Auch in Seoul notiert der Kospi nun nur 0,2 Prozent höher, nachdem er zu Handelsbeginn über 1 Prozent zugelegt hatte. In Südkorea war am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden.

Rüstungs- und Energiewerte gesucht

Der Krieg in Israel verhilft Aktien von Rüstungsunternehmen zu Kursgewinnen. In Seoul verteuern sich die Aktien des Munitionsherstellers Poongsan um 4,9 Prozent und die des Lenkwaffenherstellers LIG nex1 um 8,2 Prozent. An der Börse in Tokio legen Mitsubishi Heavy Industries um 5,4 Prozent zu.

Aktien der Ölbranche sind gesucht, nachdem der Ölpreis am Vortag kräftig gestiegen ist. Der Kurs der südkoreanischen S-Oil steigt um 3,8 Prozent. In Tokio verteuern sich Inpex um 8,5 Prozent. Der Kurs des im Rohstoffgeschäft tätigen Handelskonzerns Mitsui & Co notiert 5 Prozent höher. Origin Energy gewinnen in Sydney 4,9 Prozent.

Fluggesellschaften werden dagegen verkauft. Japan Airlines verlieren 2 Prozent und ANA Holdings 1,2 Prozent. Korean Air Lines verbilligen sich um 2,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.045,80 +1,1% +0,1% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.733,65 +2,4% +18,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.414,69 +0,2% +8,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.081,52 -0,5% -0,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.743,93 +1,3% -11,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.192,59 +0,8% -2,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.431,11 +1,0% -5,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0563 -0,0% 1,0566 1,0537 -1,3%

EUR/JPY 157,09 +0,1% 156,96 157,12 +11,9%

EUR/GBP 0,8637 +0,0% 0,8634 0,8645 -2,4%

GBP/USD 1,2229 -0,1% 1,2240 1,2188 +1,1%

USD/JPY 148,72 +0,1% 148,54 149,12 +13,4%

USD/KRW 1.350,59 +0,0% 1.350,58 1.353,25 +7,0%

USD/CNY 7,1576 -0,0% 7,1591 7,2949 +3,8%

USD/CNH 7,2876 -0,1% 7,2933 7,2964 +5,2%

USD/HKD 7,8232 -0,1% 7,8292 7,8307 +0,2%

AUD/USD 0,6411 +0,0% 0,6410 0,6359 -5,9%

NZD/USD 0,6018 -0,0% 0,6020 0,5979 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 27.609,78 -0,1% 27.633,87 27.842,74 +66,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,86 86,38 -0,6% -0,52 +10,4%

Brent/ICE 87,69 88,15 -0,5% -0,46 +7,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.861,69 1.861,30 +0,0% +0,39 +2,1%

Silber (Spot) 21,75 21,93 -0,8% -0,17 -9,2%

Platin (Spot) 892,98 890,45 +0,3% +2,53 -16,4%

Kupfer-Future 3,64 3,65 -0,2% -0,01 -4,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2023 00:51 ET (04:51 GMT)