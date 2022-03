MÄRKTE ASIEN/Starker Dollar gibt Aktien Auftrieb

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorzeichen dominieren am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Aktienmärkte der Region profitieren von einem stärkeren Dollar. Die im Gegenzug schwächeren heimischen Währungen verbessern die Chancen der exportorientierten asiatischen Unternehmen auf den internationalen Märkten.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte deutlich falkenhafte Töne angeschlagen. Nachdem die Federal Reserve bei ihrer jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche den Zinserhöhungszyklus mit einer Anhebung um moderate 25 Basispunkte eingeleitet hatte, stimmte Powell die Märkte nun auf ein aggressiveres Vorgehen mit höheren Zinsschritten ein.

Nutznießer ist vor allem die japanische Börse, wo der Nikkei-225-Index nach der langen Feiertagspause um 1,4 Prozent steigt. Die japanische Währung hat zum Dollar im Vergleich zum Vortag kräftig abgewertet. Wurden am Montag um die gleiche Zeit noch etwa 119,25 Yen je Dollar gezahlt, so sind es nun 120,35 Yen. Die gestiegenen US-Anleiherenditen verhelfen den Aktien japanischer Finanzwerte zu Kursgewinnen. Mitsubishi UFJ verbessern sich um 4,7 Prozent und Tokio Marine Holdings um 5,5 Prozent.

Immobilienaktien in Hongkong erholt - Evergrande weiter ausgesetzt

In Hongkong, wo der HSI um 1,2 Prozent vorrückt, erholen sich Immobilienwerte. Sie waren am Vortag unter Druck geraten, nachdem die Aktien des angeschlagenen Immobiliengiganten China Evergrande wieder einmal vom Handel ausgesetzt worden waren - wegen einer bevorstehenden Mitteilung, wie es zunächst hieß. Nun wurde bekanntgegeben, dass Evergrande die Bilanzvorlage für 2021 verschiebt. Während die Evergrande-Aktie noch nicht wieder gehandelt wird, verteuern sich Country Garden Holdings um 6,3 Prozent. Longfor legen um 1,6 Prozent zu.

Im Technologiesektor rücken Alibaba um 5,2 Prozent vor. Das Unternehmen hat den Rahmen für seinen Aktienrückkauf auf 25 Milliarden Dollar erweitert. Mit Enttäuschung werden die Zahlen von Hong Kong & China Gas (-14,2%) aufgenommen.

Am australischen Aktienmarkt schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,9 Prozent. Angeführt wurde der Index von Aktien der Rohstoff- und Energiebranche, die mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 3,3 und 1,7 Prozent den Preisen für Öl und andere Rohstoffe nach oben folgten.

Aktien des Ölsektors sind auch an den anderen Börsenplätzen der Region gesucht. Inpex steigen in Japan um 8,7 Prozent, der Kurs des im Rohstoffhandel tätigen Handelskonzerns Mitsubishi Corp klettert um 7 Prozent. CNOOC in Hongkong legen um 4,8 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.341,10 +0,9% -1,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.191,99 +1,4% -6,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.709,58 +0,9% -9,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.264,14 +0,3% -10,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.467,35 +1,2% -8,2% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.349,60 -0,2% +6,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.584,62 -0,2% +1,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0987 -0,3% 1,1022 1,1048 -3,4%

EUR/JPY 132,19 +0,4% 131,68 131,70 +1,0%

EUR/GBP 0,8365 -0,1% 0,8370 0,8400 -0,5%

GBP/USD 1,3135 -0,3% 1,3168 1,3152 -2,9%

USD/JPY 120,32 +0,7% 119,47 119,21 +4,5%

USD/KRW 1.221,27 +0,2% 1.218,74 1.215,30 +2,7%

USD/CNY 6,3646 +0,1% 6,3560 6,3640 +0,1%

USD/CNH 6,3751 +0,1% 6,3711 6,3746 +0,3%

USD/HKD 7,8284 +0,0% 7,8249 7,8253 +0,4%

AUD/USD 0,7391 -0,1% 0,7399 0,7392 +1,8%

NZD/USD 0,6874 -0,1% 0,6884 0,6894 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 42.939,98 +4,4% 41.148,60 41.121,89 -7,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 114,32 112,12 +2,0% 2,20 +53,6%

Brent/ICE 118,89 115,62 +2,8% 3,27 +30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.937,80 1.936,23 +0,1% +1,57 +5,9%

Silber (Spot) 25,37 25,23 +0,5% +0,14 +8,8%

Platin (Spot) 1.045,50 1.040,96 +0,4% +4,54 +7,7%

Kupfer-Future 4,69 4,71 -0,5% -0,02 +5,3%

===

March 22, 2022