MÄRKTE ASIEN/Stimmmungsaufhellung zum Wochenende - Hongkong schwach

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach den Einbußen der Vortage hat sich die Stimmung an den ostasiatischen Börsen und auch am Aktienmarkt in Sydney am Freitag aufgehellt und für eine moderate Gegenbewegung gesorgt. Eine Ausnahme machte aber Hongkong, wo es für den HSI deutlich nach unten ging. Im dortigen Späthandel betrug das Minus 1,2 Prozent.

Im Fokus standen in Hongkong die Immobilienaktie Country Garden Services und die Technologieaktie Alibaba. Country Garden Services benötigt wie diverse andere mit Liquiditätsproblemen kämpfende chinesische Immobilienunternehmen Geld und erhöht deswegen das Kapital um umgerechnet rund 1 Milliarde Dollar. Der Kurs knickte darauf ein und lag zuletzt 9,3 Prozent tiefer. Jefferies sprach von einer Kaufgelegenheit, weil der langfristige Sektorausblick günstig sei. Die andauernde unterdurchschnittliche Entwicklung privater Immobilienunternehmen sei zudem nicht gerechtfertigt. Andere Branchenwerte wie Country Garden oder China Evergrande legten stark zu um je rund 6 Prozent.

Die bereits am Vortag im Vorfeld der Vorlage der Geschäftszahlen sehr schwache Alibaba-Aktie verlor weitere 10 Prozent. Der Online-Einzelhandelsriese hat seine Wachstumserwartungen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt.

Der Markt habe derweil auch darauf gewartet, was die Quartalsüberprüfung der Zusammensetzung des HSI später am Tag ergeben werde, hieß es.

Apple-Fantasie beflügelt LG Electronics

In Tokio legte der Nikkei-Index um ein halbes Prozent zu auf 29.746 Punkte, laut Händlern auch gestützt von Berichten, wonach die Regierung ein massives Fiskalpaket auf den Weg bringen will zur Ankurbelung der Wirtschaft.

In Seoul ging es nach drei Handelstagen in Folge mit Verlusten um 0,8 Prozent nach oben. Dazu trug auch eine Rally bei LG Electronics (+9,0%) bei. Auslöser war ein Bloomberg-Bericht, wonach Apple seine Pläne für die Entwicklung eines selbstfahrenden batteriegetriebenen Fahrzeugs beschleunigen will. Der Markt spekuliert darauf, dass der langjährige Apple-Zulieferer LG Electronics und Tochtergesellschaften dabei mit im Boot sitzen werden.

Der Rüstungswert LIG Nex1 gewann 12,1 Prozent mit Spekulationen auf einen Raketenauftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In Tokio wurden Mizuho Financial (-1,9%) verkauft, weil laut Berichten der Präsident der Bank nach einer Reihe von technischen Pannen zurücktreten will. Für den Baumaschinenhersteller Kubota ging es um 6,2 Prozent nach oben, befeuert von Plänen, die Beteiligung am indischen Traktorbauer Escorts deutlich auf gut 53 Prozent zu erhöhen.

In Sydney ragten Crown Resorts mit einem Kurssprung von 17 Prozent heraus. Das Beteiligungsunternehmen Blackstone hat ein drittes verbessertes Angebot für den Kasinobetreiber vorgelegt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.396,50 +0,2% +12,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.745,87 +0,5% +7,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.971,02 +0,8% +3,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.560,37 +1,1% +2,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.019,58 -1,2% -5,9% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.231,89 -0,2% +13,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.524,17 +0,0% -6,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:25 % YTD

EUR/USD 1,1355 -0,1% 1,1372 1,1323 -7,0%

EUR/JPY 129,82 -0,1% 129,93 129,25 +3,0%

EUR/GBP 0,8410 -0,2% 0,8423 0,8386 -5,8%

GBP/USD 1,3502 +0,0% 1,3499 1,3503 -1,3%

USD/JPY 114,34 +0,1% 114,26 114,14 +10,8%

USD/KRW 1.184,17 +0,1% 1.182,99 1.180,27 +9,1%

USD/CNY 6,3823 -0,1% 6,3861 6,3766 -2,2%

USD/CNH 6,3817 +0,0% 6,3802 6,3768 -1,9%

USD/HKD 7,7908 +0,0% 7,7887 7,7886 +0,5%

AUD/USD 0,7286 +0,2% 0,7275 0,7291 -5,4%

NZD/USD 0,7041 -0,0% 0,7043 0,7043 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 56.159,76 -0,7% 56.545,76 59.623,51 +93,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,83 79,01 +1,0% 0,82 +67,4%

Brent/ICE 81,97 81,24 +0,9% 0,73 n.def.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.858,19 1.858,89 -0,0% -0,71 -2,1%

Silber (Spot) 24,85 24,83 +0,1% +0,03 -5,8%

Platin (Spot) 1.057,90 1.051,19 +0,6% +6,71 -1,2%

Kupfer-Future 4,38 4,30 +1,8% +0,08 +24,4%

===

