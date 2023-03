MÄRKTE ASIEN/Stimmung aufgehellt - Tokio und Hongkong sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Deutliche Gewinne in Tokio und Hongkong haben am Mittwoch das Geschehen an den ostasiatischen Börsen geprägt. In Hongkong sorgte eine Hausse der Alibaba-Aktie für Dynamik, in Tokio kam Rückenwind vom deutlich nachgebenden Yen, wodurch sich die Exportaussichten japanischer Unternehmen verbessern. Der HSI lag im Späthandel in Hongkong 1,9 Prozent im Plus. In Tokio verbesserte sich der Nikkei-Index um 1,3 Prozent auf 27.884 Punkte. Der Dollar kostete zuletzt 131,96 Yen, verglichen mit 130,80 zur gleichen Vortageszeit.

In Seoul und in Sydney bewegten sich die Indizes leicht nach oben, Schanghai scherte als einziges nach unten aus und tendierte knapp behauptet. Am Dienstag war es an der Wall Street eher ruhig zugegangen. Allgemein scheinen die zuletzt noch belastenden Sorgen um Probleme im Bankensektor zunächst in den Hintergrund getreten zu sein. In Sydney hatte die anfangs noch leicht negative Tendenz gedreht, nachdem neue günstiger ausgefallene Inflationsdaten Spekulationen genährt hatten, dass die australische Notenbank eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen könnte.

Für Kursfantasie bei Alibaba sorgte wie am Vortag bereist an der Wall Street, wo die Aktie ebenfalls notiert ist, dass sich der chinesische E-Commerce-Riese in sechs Sparten umstrukturieren will. Diese sollen eigenständig Kapital beschaffen und an die Börse gehen können. Börsianer setzen darauf, dass die einzelnen Geschäftssegmente nach der Umstrukturierung höher bewertet werden. Im Ergebnis dürften die Geschäftsbereiche schneller auf Marktveränderungen reagieren können und die Entscheidungsfindung verbessern, was ein flexibleres und schlankeres Management ermögliche, kommentierten die Analysten von Jefferies.

Im Sog von Alibaba waren auch andere Technikschwergewichte gesucht. Meituan legten um 4,6 und Tencent um 2,1 Prozent zu.

In Tokio wurden Softbank (+6,2%) von der Höherbewertungsfantasie um Alibaba ergriffen. In Schanghai legten BYD um 3,2 Prozent zu. Der Mischkonzern und Elektroautobauer hatte gut ausgefallene Geschäftszahlen für 2022 präsentiert.

In Seoul waren die Papiere der Fluggesellschaften gesucht mit Verweis auf eine aufgestaute Reisenachfrage. Jin Air gewannen 6,1 und Korean Air Lines 1,3 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.050,30 +0,2% +0,2% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.883,78 +1,3% +5,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.443,92 +0,4% +9,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.240,06 -0,2% +4,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.158,99 +1,9% -0,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.261,83 +0,2% +0,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.419,57 +0,7% -5,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:35 % YTD

EUR/USD 1,0821 -0,2% 1,0842 1,0828 +1,1%

EUR/JPY 142,86 +0,7% 141,90 141,85 +1,8%

EUR/GBP 0,8786 -0,0% 0,8788 0,8785 -0,7%

GBP/USD 1,2317 -0,2% 1,2337 1,2325 +1,8%

USD/JPY 131,96 +0,8% 130,87 131,02 +0,6%

USD/KRW 1.302,82 +0,4% 1.296,99 1.297,72 +3,2%

USD/CNY 6,8905 +0,2% 6,8750 6,8859 -0,1%

USD/CNH 6,8918 +0,2% 6,8801 6,8855 -0,5%

USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8497 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6673 -0,5% 0,6707 0,6690 -2,1%

NZD/USD 0,6234 -0,3% 0,6252 0,6237 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 28.015,92 +3,0% 27.191,41 27.045,97 +68,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,76 73,2 +0,8% +0,56 -8,3%

Brent/ICE 79,06 78,65 +0,5% +0,41 -7,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,72 42,75 +2,3% +0,97 -43,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.958,96 1.973,91 -0,8% -14,95 +7,4%

Silber (Spot) 23,05 23,38 -1,4% -0,33 -3,8%

Platin (Spot) 959,63 968,00 -0,9% -8,38 -10,2%

Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,5% -0,02 +6,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

