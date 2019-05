MÄRKTE ASIEN/Stimmung bleibt gedrückt - Handelsstreit und kein Ende

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Auch am Freitag ist der sich allmählich zu einem Handelskrieg ausweitende Streit zwischen den USA und China das beherrschende und für Kaufzurückhaltung sorgende Thema an den Aktienmärkten in Ostasien. Die Anleger folgen weitgehend den Vorgaben der Wall Street. Auch dort hatte die Sorge vor negativen Auswirkungen eines ausgedehnten Handelskonflikts auf die Weltkonjunktur die Anleger zu Verkäufen animiert. Besonders unter Druck stand erneut der technologielastige Nasdaq-Index.

Dass es in Sachen Fortsetzung der Gespräche keine neuen Entwicklungen gibt und US-Präsident Donald Trump nun den auf eine schwarze Liste gesetzten chinesischen Technologieriesen Huawei quasi mit zur Verhandlungsmasse machen will, drückt in Asien auf die Stimmung. Außerdem hieß es zuletzt, dass die USA den Bann gegen Huawei auf andere Technologieunternehmen wie den Videoüberwachung-Anbieter Hikvision ausweiten könnten.

Gesucht sind in diesem Umfeld vermeintlich sichere Anlagen, wie Anleihen, Gold oder am Devisenmarkt der Yen. Der Dollar hat sich im Vergleich zur gleichen Vortageszeit deutlich verbilligt von 110,40 auf 109,61 Yen.

Das drückt in Tokio zusätzlich auf die Stimmung. Für den Nikkei-Index geht es um ein halbes Prozent nach unten auf 21.052 Punkte, in Seoul büßt der Kospi 1 Prozent an. Schanghai tendiert im Handelsverlauf knapp und Hongkong gut behauptet. In Sydney fällt das Marktbarometer um 0,6 Prozent zurück. Ein kleiner Hoffnungsschimmer kommt vom Future auf den S&P-500-Index, der auf eine leichte Erholung hindeutet zum Start an der Wall Street am Freitag.

Während sich die Ölpreise nach ihrem jüngsten deutlichen Rückgang um rund 1 Prozent erholen können - Brentöl geht mit 68,54 Dollar je Barrel um -, verteidigt das Gold seine Gewinne. Die Feinunze kostet 1.284 Dollar.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.448,80 -0,66% +14,21% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.052,40 -0,47% +5,18% 08:00

Kospi (Seoul) 2.039,68 -0,97% -0,07% 08:00

Schanghai-Comp. 2.851,40 -0,04% +14,34% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.323,09 +0,21% +7,14% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.151,54 -0,29% +3,73% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.605,26 +0,21% -5,14% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1181 -0,0% 1,1183 1,1138 -2,5%

EUR/JPY 122,53 -0,1% 122,60 122,80 -2,6%

EUR/GBP 0,8832 -0,0% 0,8832 0,8834 -1,9%

GBP/USD 1,2659 -0,0% 1,2662 1,2609 -0,7%

USD/JPY 109,59 -0,0% 109,62 110,24 -0,1%

USD/KRW 1189,25 -0,0% 1189,80 1190,28 +6,7%

USD/CNY 6,9138 +0,0% 6,9105 6,9148 +0,5%

USD/CNH 6,9293 +0,0% 6,9263 6,9390 +0,9%

USD/HKD 7,8478 -0,0% 7,8489 7,8487 +0,2%

AUD/USD 0,6887 -0,2% 0,6901 0,6869 -2,3%

NZD/USD 0,6518 -0,1% 0,6523 0,6487 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 7.853,25 -0,8% 7.913,75 7.613,00 +111,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,57 57,91 +1,1% 0,66 +23,8%

Brent/ICE 68,54 67,76 +1,2% 0,78 +24,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.283,67 1.283,45 +0,0% +0,22 +0,1%

Silber (Spot) 14,58 14,60 -0,1% -0,02 -5,9%

Platin (Spot) 801,79 798,50 +0,4% +3,29 +0,7%

Kupfer-Future 2,70 2,68 +0,5% +0,01 +2,1%

