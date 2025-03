MÄRKTE ASIEN/Stimmung trübt sich ein - Cathay Pacific unter Druck

DOW JONES-- Die Stimmung an den asiatischen Börsen trübt sich am Donnerstag schon wieder ein. Deutlich nach unten geht es an den chinesischen Märkten, besonders in Hongkong, aber auch der Kospi in Seoul hat nach Anschlusskäufen im frühen Handel ins Minus gedreht und verliert 0,3 Prozent. Der Nikkei-225 in Tokio kann sich noch gut behaupten, auch der Sensex in Mumbai legt etwas zu. Die Börse in Sydney wiederum hat etwas leichter geschlossen.

Wer­bung Wer­bung

"Die Stimmung bleibt fragil, die steigenden Zollschranken halten die Märkte weiter in Atem", heißt es bei OCBC zur Entwicklung der chinesischen Märkte. Der Hang-Seng in Hongkong gibt nach einer anfänglichen Erholung inzwischen um 1,4 Prozent nach, der Leitindex in Schanghai um 0,8 Prozent. Zu den größten Verlierern in Hongkong gehören Cathay Pacific. Die Fluglinie hat die Gewinneinschätzungen zwar übertroffen. Am Markt heißt es aber, die Frachterträge der Branche auf den Pazifik- und Asien-Europa-Routen könnten in diesem Jahr deutlich sinken. Der Kurs fällt um 6,2 Prozent. Anta Sports verlieren 3,9 Prozent und Kuaishou Technology 2,2 Prozent.

In Schanghai stehen Software-Aktien unter Druck, so Security Technology, die um 3 Prozent fallen. Rohstofftitel legen dagegen zu.

Wer­bung Wer­bung

Die indischen Aktien profitieren von der Erleichterung über die jüngsten Inflationsdaten, die niedriger ausgefallen sind als erwartet. Allerdings ist die indische Börse auch eine der weltweit schwächsten im bisherigen Jahresverlauf. Tata Steel steigen um 1,4 Prozent. Bharat Electronics gewinnen 2,1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Verteidigungsauftrag zur Lieferung von Radargeräten erhalten hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.749,10 -0,5% -3,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.886,55 +0,2% -7,8% 07:00

Wer­bung Wer­bung

Kospi (Seoul) 2.563,58 -0,4% +6,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.348,95 -0,7% +0,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.307,36 -1,2% +18,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.833,07 +0,3% +0,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Mi, 9:00 % YTD

EUR/USD 1,0880 -0,1 1,0894 1,0900 +5,5%

EUR/JPY 160,76 -0,4 159,98 162,01 -0,9%

EUR/GBP 0,8399 0,0 0,8435 0,8432 +1,9%

GBP/USD 1,2955 -0,1 1,2915 1,2926 +3,4%

USD/JPY 147,76 -0,3 146,85 148,64 -6,0%

USD/KRW 1.453,61 0,1 1.453,80 1.451,80 -1,6%

USD/CNY 7,1678 0,1 7,1581 7,1655 -0,7%

USD/CNH 7,2426 0,0 7,2325 7,2458 -1,4%

USD/HKD 7,7718 0,0 7,7692 7,7684 +0,0%

AUD/USD 0,6302 -0,3 0,6287 0,6288 +1,8%

NZD/USD 0,5722 -0,2 0,5703 0,5707 +2,2%

BTC/USD 83.198,55 -0,6 80.313,90 82.533,40 -10,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,50 67,68 -0,3% -0,18 -0,8%

Brent/ICE 70,84 70,91 -0,1% -0,07 -6,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2939,52 2937,945 +0,1% +1,58 +11,1%

Silber (Spot) 30,42 30,55 -0,4% -0,13 +8,2%

Platin (Spot) 902,63 907,39 -0,5% -4,76 +2,7%

DJG/DJN/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)