MÄRKTE ASIEN/Stimmung weiter positiv - Gewinnserie in Sydney hält

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien ist es am Donnerstag meist leicht nach oben gegangen mit den Aktienindizes. Die Erwartung sinkender US-Zinsen sorgte weiter für gute Stimmung, zumal sie noch befeuert wurde vom am Vorabend veröffentlichten insgesamt taubenhaften Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Unterstützt wurde die Zinssenkungserwartung zudem von der einmal jährlich stattfindenden Revision des Stellenzuwachses in den USA. Sie erbrachte, dass von März 2023 bis März 2024 rund 800.000 Stellen weniger neu geschaffen wurden, als zunächst auf Basis der monatlichen Daten ermittelt worden war. Die Zahl deute darauf hin, dass der Arbeitsmarkt viel früher als ursprünglich angenommen nachgegeben habe, so die Ökonomen der Commerzbank.

Dass die südkoreanische Notenbank am Berichtstag an ihren Leitzinsen festhielt, störte nicht. Zum einen war der Schritt so mehrheitlich erwartet worden. Zum anderen senkte die Notenbank ihre BIP- und Inflationsprognosen, was ein starkes Signal für eine in naher Zukunft kommende Zinssenkung ist.

Für etwas Zurückhaltung sorgte unterdessen das Warten auf die Ausführungen von US-Notenbankchef Powell am Freitag auf dem Notenbanken-Symposium in Jackson Hole. Außerdem stehen am Nachmittag in den USA wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm.

Der Nikkei-Index in Tokio stieg um 0,7 Prozent auf 38.211 Punkte. Etwas Rückenwind kam vom Einkaufsmanager-Sammelindex in Japan, der im August den höchsten Stand seit Mai 2023 erreichte, gestützt vor allem vom Subindex des Dienstleistungssektors mit einem Viermonatshoch. In Hongkong (Späthandel) erholte sich der HSI um 1,0 Prozent von seinem deutlichen Vortagesminus.

Der Kospi in Seoul schloss 0,2 Prozent höher, der Schanghai-Composite gab um 0,4 Prozent nach. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 bereits den zehnten Tag in Folge. Wie an den Vortagen fiel das Plus aber klein aus, diesmal betrug es 0,2 Prozent.

Xiaomi mit guten Zahlen

Unter den Einzelwerten zogen in Hongkong Xiaomi um 8,3 Prozent an, nachdem der Elektronikhersteller starke Zweitquartalsgewinne ausgewiesen hatte. CSPC Pharmaceutical sackten dagegen um 12,0 Prozent ab. Hier sorgten enttäuschend ausgefallene Halbjahreszahlen für Verkaufsdruck.

In Sydney meldete der Goldschürfer Northern Star einen Gewinnanstieg um 9,1 Prozent. Der Kurs legte darauf um 1,7 Prozent zu. Bei Whitehaven (+6,3%) kam die Nachricht gut an, dass man einen 30-Prozent-Anteil an einer jüngst erworbenen Kohlemine an japanische Stahlhersteller verkauft hat.

Bank of Queensland gaben um 7,3 Prozent nach. Das Geldhaus hat eine kostspielige Umstrukturierung angekündigt. Die Aktie des KFC-Franchiseunternehmens Collins Foods stürzte nach einem schwachen Zwischenbericht um 13 Prozent ab.

Insignia Financial rutschten um 15,7 Prozent ab. Der Finanzdienstleister hatte einen Jahresverlust gemeldet und lässt die Dividende ausfallen. Weiter kräftig aufwärts ging es nach den guten Geschäftszahlen vom Vortag mit den Kursen von Brambles (+5,3%) und Wisetech (+7,8%).

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.027,00 +0,2% +5,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.211,01 +0,7% +13,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.707,67 +0,2% +2,0% 08:00

Schanghai-Comp. 2.848,77 -0,3% -4,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.558,94 +1,0% +1,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.148,83 -0,4% +23,5% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.375,19 +0,0% +4,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.638,84 +0,2% +12,4% 11:00

BSE (Mumbai) 81.062,85 +0,2% +12,2% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:07 % YTD

EUR/USD 1,1150 +0,0% 1,1149 1,1124 +1,0%

EUR/JPY 162,09 +0,2% 161,81 162,33 +4,2%

EUR/GBP 0,8516 +0,0% 0,8516 0,8539 -1,8%

GBP/USD 1,3093 -0,0% 1,3094 1,3027 +2,9%

USD/JPY 145,37 +0,1% 145,18 145,91 +3,2%

USD/KRW 1.334,38 -0,0% 1.334,53 1.336,19 +2,8%

USD/CNY 7,1075 -0,1% 7,1115 7,1116 +0,1%

USD/CNH 7,1297 -0,0% 7,1324 7,1278 +2,0%

USD/HKD 7,7945 +0,0% 7,7934 7,7904 -0,2%

AUD/USD 0,6742 -0,0% 0,6743 0,6745 -1,0%

NZD/USD 0,6160 +0,1% 0,6156 0,6145 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 60.803,35 -0,7% 61.260,60 59.742,00 +39,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,74 71,93 -0,3% -0,19 +1,1%

Brent/ICE 75,96 76,05 -0,1% -0,09 +0,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.507,58 2.512,29 -0,2% -4,71 +21,6%

Silber (Spot) 29,43 29,68 -0,8% -0,25 +23,8%

Platin (Spot) 965,38 968,50 -0,3% -3,12 -2,7%

Kupfer-Future 4,19 4,19 +0,1% +0,00 +6,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

