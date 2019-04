MÄRKTE ASIEN/Stimmung weiter positiv - Sechstes Tagesplus in Sydney

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den kräftigen Gewinnen zum Wochenstart in Reaktion auf ermutigende Konjunktursignale aus China ist es am Dienstag an den meisten Aktienmärkten in Ostasien und Australien noch etwas weiter nach oben gegangen. Daran änderte auch nichts, dass den Kursen im Handelsverlauf etwas die Luft ausging. Unterstützung kam aus den USA in Gestalt ebenfalls günstig ausgefallener Wirtschaftsdaten und fester Börsenbarometer.

In Sydney ging es bereits den sechsten Handelstag in Folge nach oben, diesmal um 0,4 Prozent. Die Notenbank in "Down Under" hat wie erwartet den Leitzins unverändert gelassen. Nachdem sie sich zuletzt bereits besorgt über den Wirtschaftsausblick gezeigt hatte, klang sie in ihrem begleitenden Kommentar nach Einschätzung von Volkswirten erneut vorsichtiger. Das befeuerte die bereits kursierende Fantasie einer bevorstehenden Zinssenkung . Während dies am Aktienmarkt positiv wirkte, drückte es auf den Kurs des Austral-Dollar. Der fiel von 0,7107 auf zuletzt 0,7080 US-Dollar.

In Tokio stand zum Handelsende ein ganz kleines Minus auf 21.505 Punkte auf der Kurstafel. Gestartet war der Index rund 250 Punkte höher. Eine Erklärung für die abbröckelnden Gewinne fanden Händler nicht. Am Yen lag es diesmal nicht, er tendierte weitgehend seitwärts. In Seoul und Schanghai gingen die Indizes etwas fester aus dem Tag.

Nicht nur an den chinesischen Börsen setzten die Anleger darauf, dass es in den US-chinesischen Handelsgesprächen im Wochenverlauf Fortschritte geben wird. Sie werden am Mittwoch in den USA fortgesetzt unter Beteiligung von Chinas Vizepremier Liu He.

In Tokio berichteten Marktteilnehmer von steigenden Aktien im Finanzsektor. Sie profitierten von wieder etwas anziehenden Anleiherenditen. Letztere waren jüngst weltweit stärker gesunken wegen eingetrübter Konjunkturaussichten. Ein niedriges Zinsniveau macht das Kreditgeschäft für Banken weniger lohnend und erschwert Versicherern eine lukrative Anlage von Kundengeldern. Dai-ichi Life gewannen 2,8 Prozent und Mitsubishi UFJ 2,6 Prozent.

In Sydney verbesserten sich Fortescue um 3,0 Prozent. Die Aktie des Eisenerzförderers profitierte besonders davon, dass beim Rohstoffriesen BHP wegen Folgen des Zyklons Veronica, der jüngst Westaustralien heimsuchte, die Eisenerzproduktion sinken wird. BHP tendierten knapp behauptet. Erst am Vortag hatte Rio Tinto wegen Sturmschäden eine niedrigere Eisenerzförderung angekündigt. Rio Tinto gaben um gut 1 Prozent nach. Vor dem Hintergrund dieser Meldungslage und in Anbetracht der Produktionsausfälle bei der brasilianischen Vale nach einem Dammbruch stieg in China der Eisenerzpreis auf den höchsten Stand seit knapp einem Jahr.

Pfund nach "Vierfach"-No etwas leichter

Nachdem das Pfund Sterling am späten Vorabend mit einem Rücksetzer auf das neuerliche "No" der britischen Parlamentarier zu vier alternativen Brexit-Szenarien reagiert hatte, tendierte es in Asien auf dem ermäßigten Niveau seitwärts.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.242,40 +0,41% +10,56% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.505,31 -0,02% +7,45% 08:00

Kospi (Seoul) 2.177,18 +0,41% +6,67% 08:00

Schanghai-Comp. 3.176,74 +0,20% +27,38% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.591,96 +0,10% +14,35% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.699,05 +0,53% +9,99% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.272,83 +0,69% +5,92% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.633,34 +0,29% -3,66% 11:00

BSE (Mumbai) 38.887,00 +0,04% +7,26% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,1195 -0,1% 1,1202 1,1233 -2,4%

EUR/JPY 124,75 -0,1% 124,84 124,74 -0,8%

EUR/GBP 0,8588 +0,1% 0,8581 0,8601 -4,6%

GBP/USD 1,3038 -0,1% 1,3054 1,3059 +2,3%

USD/JPY 111,40 -0,0% 111,41 111,04 +1,6%

USD/KRW 1137,12 +0,3% 1133,86 1134,21 +2,0%

USD/CNY 6,7216 +0,2% 6,7115 6,7122 -2,3%

USD/CNH 6,7257 +0,1% 6,7197 6,7178 -2,1%

USD/HKD 7,8498 -0,0% 7,8498 7,8496 +0,2%

AUD/USD 0,7072 -0,5% 0,7105 0,7125 +0,4%

NZD/USD 0,6776 -0,1% 0,6783 0,6823 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 4.685,26 +13,3% 4.134,26 4.117,38 +26,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,71 61,59 +0,2% 0,12 +32,7%

Brent/ICE 69,14 69,01 +0,2% 0,13 +25,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.287,01 1.287,67 -0,1% -0,67 +0,3%

Silber (Spot) 15,04 15,12 -0,5% -0,08 -2,9%

Platin (Spot) 847,02 850,00 -0,4% -2,98 +6,3%

Kupfer-Future 2,93 2,92 +0,0% +0,00 +11,0%

