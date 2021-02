MÄRKTE ASIEN/Stimuli-Hoffnungen treiben Börsen - Kospi mit Verlusten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Zugewinnen gezeigt. Die Börse in Südkorea schloss belastet von den Autowerten jedoch mit Verlusten. Gestützt wurde das Sentiment übergeordnet von den Hoffnungen auf weitere Stimulierungsmaßnahmen der neuen US-Regierung. Mit der Genehmigung neuer Corona-Impfstoffe stieg zudem die Zuversicht einer schnelleren Erholung der Weltwirtschaft. Von der Wall Street kamen zuletzt positive Impulse. So hatten der S&P-500 und der Nasdaq-Composite am Freitag neue Rekordhochs markiert.

Vor allem Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen kamen bei den Anlegern gut an. Yellen hatte am Wochenende dem TV-Sender CNN gesagt, dass die USA im kommenden Jahr zur Vollbeschäftigung zurückkehren könnten, sollte das von US-Präsident Joe Biden auf den Weg gebrachte Stützungspaket über 1,9 Billionen US-Dollar in die Tat umgesetzt werden.

Nikkei auf höchstem Stand seit 1990 - Kospi von Autowerten belastet

Am deutlichsten aufwärts ging es an der Börse in Tokio. Der Nikkei-Index stieg um 2,1 Prozent auf 29.389 Punkte und damit erstmals seit August 1990 über die Marke von 29.000 Punkten. Neben den Stimuli-Hoffnungen stützte auch die Berichtssaison. So gewannen Nippon Steel 10,0 Prozent, nachdem der Konzern einen niedrigeren Nettoverlust für das Geschäftsjahr in Aussicht gestellt hat. Kobe Steel hat indessen den Jahresausblick angehoben, woraufhin die Aktie um 17,5 Prozent nach oben schoss. Auch Schifffahrtsaktien liefen gut. Nippon Yusen verbesserten sich um 5,9 Prozent und Mitsui O.S.K. Lines gewannen 4,2 Prozent.

Renesas gaben um 3,6 Prozent nach. Der japanische Chiphersteller übernimmt den deutschen Wettbewerber Dialog Semiconductor. Nachdem Dialog am Wochenende noch mitgeteilt hatte, dass sich die Gespräche in einem fortgeschrittenen Stadium befinden, kam nun nach Handelsschluss in Japan die Mitteilung, dass eine Vereinbarung mit Renesas erzielt worden ist.

An der Börse in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,1 Prozent nach oben. Sino Biopharmaceutical rückten um 0,5 Prozent vor, nachdem der von Sinovac, einem Partnerunternehmen, entwickelte Corona-Impfstoff eine bedingte Zulassung in China erhalten hatte. Auf dem chinesischen Festland stieg der Schanghai-Composite um 1,0 Prozent.

Die Börse in Südkorea blieb indessen deutlich zurück. Der Kospi gab um 0,9 Prozent nach auf 3.091 Punkte. Hier drückten Auto-Aktien auf die Kurse. Hyundai Motor büßten 6,2 Prozent ein. Die Aktie des Schwester-Unternehmens Kia Motors brach sogar um 15 Prozent ein. Die beiden Auto-Hersteller hatten dementiert, dass es mit Apple Gespräche zur Entwicklung von autonom-fahrenden Autos gibt. Spekulationen über eine mögliche Partnerschaft zwischen Kia und Apple hatten die Aktien der Autohersteller zuletzt nach oben getrieben. Auch die Titel des Auto-Zulieferers Hyundai Mobis mussten deutliche Einbußen von 8,7 Prozent hinnehmen. Die Aktie des Reifenherstellers Hankook Tire sprang hingegen nach einem positiven Ausblick um 11 Prozent nach oben. Die Titel des Index-Schwergewichts Samsung Electronics gaben 0,6 Prozent nach.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200-Index 0,6 Prozent höher. Der wichtige Rohstoff-Sektor gewann 2,0 Prozent. Vocus Group sprangen um 12,8 Prozent nach oben. Die Aktie des Telekom-Konzerns profitierte von einem Übernahmeangebot von Macquarie Infrastructure and Real Assets Holdings in Höhe von 3,42 Milliarden Aussi-Dollar (rund 2,6 Milliarden US-Dollar).

Mit dem gestiegenen Optimismus der Anleger für die Erholung der Weltwirtschaft aufgrund von Impf-Fortschritten und Stimuli notierten die Ölpreise im asiatisch geprägten Handel höher. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,1 Prozent auf 57,45 Dollar je Barrel. Für die europäische Sorte Brent ging es ebenfalls um 1,1 Prozent nach oben auf 59,99 Dollar.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.880,70 +0,59% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.388,50 +2,12% +4,86% 07:00

Kospi (Seoul) 3.091,24 -0,94% +7,58% 07:00

Schanghai-Comp. 3.532,45 +1,03% +1,71% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.316,58 +0,10% +7,58% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.935,07 +0,96% +2,23% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.576,38 -0,14% -2,99% 10:00

BSE (Mumbai) 51.264,94 +1,05% +7,09% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:29 % YTD

EUR/USD 1,2046 +0,0% 1,2043 1,1962 -1,4%

EUR/JPY 127,04 +0,1% 126,93 126,22 +0,8%

EUR/GBP 0,8768 -0,0% 0,8772 0,8745 -1,8%

GBP/USD 1,3739 +0,1% 1,3730 1,3678 +0,5%

USD/JPY 105,47 +0,1% 105,39 105,51 +2,2%

USD/KRW 1119,32 +0,1% 1117,76 1124,30 +3,1%

USD/CNY 6,4569 -0,2% 6,4667 6,4741 -1,1%

USD/CNH 6,4508 -0,2% 6,4607 6,4789 -0,8%

USD/HKD 7,7526 -0,0% 7,7527 7,7528 0%

AUD/USD 0,7679 +0,1% 0,7669 0,7602

NZD/USD 0,7207 +0,2% 0,7192 0,7157 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 39.223,75 +1,0% 38.841,50 37.701,30 +35,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,45 56,85 +1,1% 0,60 +18,1%

Brent/ICE 59,99 59,34 +1,1% 0,65 +16,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.815,90 1.813,42 +0,1% +2,48 -4,3%

Silber (Spot) 27,15 26,93 +0,8% +0,22 +2,9%

Platin (Spot) 1.150,38 1.124,83 +2,3% +25,55 +7,5%

Kupfer-Future 3,64 3,63 +0,3% +0,01 +3,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2021 03:08 ET (08:08 GMT)