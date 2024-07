MÄRKTE ASIEN/Sydney erstmals über 8.000er Marke - Hongkong schwach

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien ist es am Montag uneinheitlich zugegangen. Während der HSI in Hongkong deutlich nachgab (-1,6% im Späthandel), ging es in Sydney um 0,7 Prozent nach oben, gestützt von der zuletzt in den USA gestiegenen Zinssenkungserwartung für September. Der S&P/ASX-200 schloss damit zugleich erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 8.000 Punkten. In Schanghai und in Seoul bewegten sich die Indizes nur wenig und in Tokio wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Gesprächsthema Nummer eins war das Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Wochenende und was dies für den Wahlausgang bedeuten könnte. Allgemein wird vermutet, dass sich dadurch die Siegchancen für den - zumindest mit Blick auf die USA - als wirtschaftsfreundlicher geltenden Trump verbessert haben. Klare Impulse an den Börsen setzte das aber nicht.

Für mehr Bewegung - insbesondere in Hongkong - sorgten Konjunkturdaten aus China. Sie fielen insgesamt eher schwach aus. Während das BIP im zweiten Quartal mit einem Plus von 4,7 Prozent die Prognose von 5,0 Prozent verfehlte, fiel die Zunahme der Industrieproduktion mit plus 5,3 Prozent im Juni besser aus als geschätzt. Zugleich stieg der Einzelhandelsumsatz zwar um 2,0 Prozent, damit aber deutlich schwächer als prognostiziert und auch als im Vormonat.

Laut den Analysten von Goldman Sachs belegen die Daten insgesamt eine weiter eher schleppende Nachfrage in China. Sie deuteten darauf hin, dass eine stärkere politische Unterstützung erforderlich sei. Laut Ökonom Zichun Huang von Capital Economics signalisiert das schwache BIP noch nicht den Beginn eines erneuten Abschwungs, denn eine Verstärkung der fiskalischen Anreize und anhaltende Exportstärke dürften das Wachstum in den kommenden Monaten ankurbeln. Außerdem schienen Unterstützungsmaßnahmen für den Immobilienmarkt zu helfen; die Verkäufe neuer Häuser seien im vergangenen Monat weitgehend unverändert geblieben.

In Hongkong waren entsprechend die Blicke Marktteilnehmer auf das sogenannte "Dritte Plenum" gerichtet. Ab dem Berichtstag kommt die chinesische Führung zu diesem Treffen zusammen, um die Weichen für die Wirtschaftspolitik der Volksrepublik für die kommenden Jahre zu stellen. Bei der viertägigen Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei soll es um "Fragen in Bezug auf eine Vertiefung der Reform und auf Fortschritte der chinesischen Modernisierung" gehen, wie es kürzlich aus Peking hieß. Staatschef Xi Jinping hat bereits "bedeutende" Reformen angekündigt.

Schwach lagen in Hongkong am Montag Immobilienaktien im Markt. Für China Vanke ging es um 2,5 und für Longfor um 3,5 Prozent nach unten. Weichai Power verteuerten sich dagegen um gut 2 Prozent nach einer optimistischen Gewinnprognose.

Im südkoreanischen Seoul schnellte die Aktie des Lenkraketenherstellers LIG Nex1 um 13 Prozent nach oben nach einem erfolgreichen Produkttest in den USA.

Tagessieger in Sydney waren Technologieaktien, deren Subindex um 1,4 Prozent stieg. Nanosonics verbesserten sich um 5,1 Prozent, nach positiv aufgenommenen Umsatzzahlen des Medizintechnikanbieters.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.017,60 +0,7% +5,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +23,1%

Kospi (Seoul) 2.860,92 +0,1% +7,7% 08:00

Schanghai-Comp. 2.974,01 +0,1% +0,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.997,76 -1,6% +7,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.499,26 +0,0% +7,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.626,10 +0,4% +11,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0895 +0,0% 1,0891 1,0865 -1,4%

EUR/JPY 172,07 -0,1% 172,25 172,94 +10,6%

EUR/GBP 0,8396 +0,1% 0,8391 0,8414 -3,2%

GBP/USD 1,2977 -0,0% 1,2980 1,2912 +1,9%

USD/JPY 157,93 -0,1% 158,16 159,18 +12,1%

USD/KRW 1.382,40 +0,4% 1.376,99 1.378,91 +6,5%

USD/CNY 7,1225 -0,0% 7,1239 7,1283 +0,3%

USD/CNH 7,2740 -0,0% 7,2768 7,2770 +2,0%

USD/HKD 7,8075 -0,0% 7,8075 7,8058 -0,0%

AUD/USD 0,6775 +0,1% 0,6772 0,6761 -0,5%

NZD/USD 0,6101 -0,2% 0,6111 0,6096 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 62.813,50 +2,5% 61.265,68 57.270,88 +44,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,44 82,21 +0,3% +0,23 +15,0%

Brent/ICE 85,19 85,03 +0,2% +0,16 +12,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.413,33 2.411,22 +0,1% +2,11 +17,0%

Silber (Spot) 30,95 30,79 +0,5% +0,15 +30,2%

Platin (Spot) 996,96 1.003,40 -0,6% -6,44 +0,5%

Kupfer-Future 4,57 4,58 -0,3% -0,01 +16,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

