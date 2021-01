MÄRKTE ASIEN/Talfahrt - Samsung nach Zahlenausweis 2% schwächer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Donnerstag der Talfahrt der Wall Street. Immer mehr Börsianer zweifelten an einer baldigen globalen Konjunkturerholung, heißt es. Die Coronapandemie sei weiter auf dem Vormarsch und die Impfhoffnungen würden getrübt durch immer neue Schlagzeilen über Knappheit der Vakzine. Dazu passt, dass US-Notenbankchef Jerome Powell unterstrich, dass der Weg zu einer Erholung der Wirtschaft lang sein werde. Die US-Notenbank ließ ansonsten ihren geldpolitischen Kurs unverändert. Untermauert wurde diese Einschätzung zuvor bereits noch durch schwache US-Daten.

Wie schlecht die Stimmung sei, belegten die nachbörslichen Kursverluste der Technologiegiganten Apple und Facebook, obwohl beide mit ihren Zahlenausweisen glänzten. Die Anleger störten sich aber an den vorsichtig formulierten Ausblicken, die zum Teil die Erwartungen der Analysten nicht erfüllten.

Händler zweifeln indes nicht am kommenden Konjunkturaufschwung. Nur werde der wohl später kommen. Und angesichts der Aktienbewertungen in der Nähe ihrer Allzeithochs bestünden derzeit einfach zuviele Unsicherheiten, um die hohen Bewertungen zu rechtfertigten, sagt ein Marktteilnehmer.

Dazu passt die Entwicklung bei Samsung Electronics. Trotz eines Gewinnsprungs verfehlte der südkoreanische Technologieriese die Markterwartung knapp, übertraf sie aber beim Umsatz. Der Kurs fällt in Seoul um über 2 Prozent.

Samsung belastet Markt in Südkorea

Der Kospi in Seoul verliert 1,7 Prozent. Eine angehobene Wachstumsprognose für Südkorea durch den IWF hilft zunächst nicht. Auch andere Technologiewerte zeigen sich mit Automobiltiteln schwach. Nach dem Geschäftsausweis steigt der Kurs des Internetkonzerns Naver um 4,8 Prozent.

In Tokio sinkt der Nikkei-225 um 1,4 Prozent auf 28.239 Punkte - trotz eines im Vortagsvergleich gesunkenen Yen. In China ein ähnliches Bild: Schanghai-Composite und HSI in Hongkong büßen 1,1 und 1,7 Prozent ein. In der Sonderverwaltungszone Hongkong geben die Kurse schon den dritten Tag in Folge nach. Die Analysten von KGI Securities rechnen kurzfristig mit einer Fortsetzung der Talfahrt.

In Sydney hat der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 1,9 Prozent geschlossen. Er verbuchte damit das größte Minus seit September 2020. Rohstoff- und Finanzsektor büßten 2,5 bzw. 1,6 Prozent ein. Diese beiden Sektoren stellen zusammen fast die Hälfte der Marktkapitalisierung. BHP, Rio Tinto und Fortescue Metals gaben zwischen 1,7 und 4 Prozent ab. Technologiewerte verloren noch höher.

Im neuseeländischen Wellington verbuchte kein Titel im NZX-50 Aufschläge, der Leitindex selbst sank um 2,2 Prozent. Die schärfsten Verluste verzeichneten Meridian Energy mit minus 7 Prozent. Alle Gewinne seit Weihnachten sind damit Geschichte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.649,70 -1,93% +0,95% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.267,08 -1,29% +4,34% 07:00

Kospi (Seoul) 3.068,32 -1,74% -1,74% 07:00

Schanghai-Comp. 3.529,23 -1,23% +1,62% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.769,63 -1,80% +7,76% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.926,63 -1,08% +4,04% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:00h % YTD

EUR/USD 1,2095 -0,1% 1,2109 1,2148 -1,0%

EUR/JPY 126,09 +0,0% 126,02 125,99 -0,0%

EUR/GBP 0,8844 +0,0% 0,8844 0,8839 -1,0%

GBP/USD 1,3676 -0,1% 1,3694 1,3746 0%

USD/JPY 104,25 +0,2% 104,08 103,69 +1,0%

USD/KRW 1116,32 +0,7% 1108,50 1104,89 +2,8%

USD/CNY 6,4770 -0,1% 6,4836 6,4663 -0,8%

USD/CNH 6,4966 +0,0% 6,4953 6,4771 -0,1%

USD/HKD 7,7530 +0,0% 7,7522 7,7516 +0,0%

AUD/USD 0,7632 -0,4% 0,7661 0,7735 -0,9%

NZD/USD 0,7135 -0,4% 0,7160 0,7224 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 31.597,00 +3,2% 30.616,25 31.729,50 +8,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,58 52,85 -0,5% -0,27 +8,1%

Brent/ICE 55,51 55,81 -0,5% -0,30 +7,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.837,78 1.844,90 -0,4% -7,13 -3,2%

Silber (Spot) 25,09 25,28 -0,7% -0,19 -5,0%

Platin (Spot) 1.064,30 1.071,55 -0,7% -7,25 -0,6%

Kupfer-Future 3,55 3,56 -0,3% -0,01 +0,9%

===

