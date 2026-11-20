DOW JONES--Trotz des erfolgreichen Börsen-Debüts von Anthropic haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang mit tiefroten Vorzeichen gezeigt. Belastend wirkte dabei, dass es an den US-Börsen nach einem festen Start, deutlich nach unten gegangen war. Laut Marktteilnehmern herrschen weiter Zweifel, dass die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz rasch genug entsprechende Gewinne abwerfen. Der Börsengang von Anthropic habe diese Skepsis nicht zerstreuen können. Eine Rolle bei den Kursturbulenzen könnte auch gespielt haben, dass Akteure in ihren Portfiolios Umbauten vornehmen mussten, unter anderem um Platz für die Anthropic-Aktie zu schaffen. Daneben lastete die Aussicht auf höhere Zinsen auf der Stimmung.

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In Tokio sackten der Nikkei-225 um 5,1 und der breite Topix um 3,9 Prozent ab. Der technologielastige Kospi in Seoul verlor sogar 5,2 Prozent. Hier ging es für die Indexschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 7,0 bzw. 5,9 Prozent abwärts. In Tokio knickten Softbank Group um 14,5 Prozent ein und die Aktie des Speicherchipherstellers Kioxia um 11,7 Prozent. In Taiwan rutschte der Taiex um 6,2 Prozent ab und verzeichnete mit einem Verlust von 17,5 Prozent die schwächste Börsenwoche seit 1990. Der Kurs des Chipherstellers TSMC verlor 4,8 Prozent,

Nicht ganz so deutlich fielen die Verluste an den anderen Börsenplätzen aus. Der Shanghai-Composite reduzierte sich um 1,2 Prozent, der HSI in Hongkong lag im Späthandel 2,3 Prozent im Minus. In Australien verzeichnete der S&P/ASX 200 ein Minus von 1,6 Prozent.

Die Anthropic-Aktie war bei ihrem Debüt um 17 Prozent auf 97,17 Dollar gestiegen und damit deutlich über den Ausgabepreis von 83 Dollar. Im frühen Tageshoch hatte sie schon gut 115 Dollar erreicht. Der Rücksetzer sei mit Kursverlusten bei anderen Titeln mit KI-Bezug einhergegangen, weil wieder Sorgen darüber aufgekommen seien, wie sich höhere Zinsen auf die Bewertungen im Technologiesektor auswirkten, sagte Antonio Di Giacomo, Senior Market Analyst bei XS.com. "Der Rückfall der Aktie von ihren Eröffnungshöchstständen und die weitere Schwäche nachbörslich deuten darauf hin, dass die Anleger bereits zwischen der Begeisterung für KI und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei deren Bereitstellung unterscheiden", kommentierte Chef-Anlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets.

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Andere Themen traten in den Hintergrund. China ließ wie erwartet seine Leitzinsen unverändert. In Japan zog die Verbraucherpreisinflation im Oktober leicht an. Das verstärkte die Erwartung einer weiteren Zinsanhebung der Bank of Japan. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, nachdem sie im September um 2,1 Prozent zugelegt hatten.

Bei den Einzelwerten ging es gegen den Trend für die Alibaba-Aktie in Hongkong um 3,5 Prozent aufwärts. Die Konzern verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinnsprung. Sowohl die Rentabilität im KI-Bereich als auch das E-Commerce-Geschäft verbesserten sich.

In Tokio fielen Japan Tobacco um 10,1 Prozent. Das Unternehmen kündigte eine Belastung in Höhe von 8,6 Milliarden Dollar an, resultierend aus dem Kontrollverlust über seine russischen Aktivitäten.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.592,60 -1,6 -1,4 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.871,00 -3,9 +7,9 07:30

Kospi (Seoul) 4.869,96 -5,2 +15,6 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.360,47 -2,1 -12,7 09:00

Shanghai-Composite 3.533,79 -1,2 -11,0 08:00

Straits-Times (Singapur) 4.979,44 -2,0 +7,2 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.133,22 -1,2 -40,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.549,10 -1,1 -7,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:40 % YTD

EUR/USD 1,0985 +0,2 1,0966 1,0973 -6,5

EUR/JPY 174,77 -0,2 175,12 175,27 -5,0

EUR/GBP 0,8376 NULL 0,8376 0,8342 -3,9

USD/JPY 159,09 -0,4 159,67 159,69 +1,6

USD/KRW 1.333,84 0,0 1.333,89 1.330,86 -7,4

USD/CNY 6,6733 +0,1 6,6665 6,6647 -4,6

USD/CNH 6,6763 -0,3 6,6934 6,6652 -4,3

USD/HKD 7,8401 -0,0 7,8427 7,8437 +0,7

AUD/USD 0,6674 +0,3 0,6656 0,6704 +0,0

NZD/USD 0,5507 +0,4 0,5483 0,5500 -4,3

BTC/USD 61.589,82 +0,1 61.502,60 63.526,19 -29,8

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,70 +0,6 0,49 83,21

Brent/ICE 92,56 +0,6 0,58 91,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.551,71 -1,9 -69,99 3.621,70

Silber 41,69 -2,5 -1,05 42,74

Platin 1.302,21 -3,1 -42,04 1.344,25

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 20, 2026 02:50 ET (07:50 GMT)