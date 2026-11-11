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MÄRKTE ASIEN/Technologie-Börsen führen Tableau mit Aufschlägen an

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
179.80 EUR 11.68 EUR 6.95 %
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Alibaba
92.50 EUR 0.60 EUR 0.65 %
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Commonwealth Bank Australia Ltd.
101.84 EUR -3.16 EUR -3.01 %
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Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
54.89 EUR 5.10 EUR 10.25 %
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Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S
8.29 EUR -0.21 EUR -2.52 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.54 EUR -0.06 EUR -3.65 %
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SoftBank Corp.
21.68 EUR 1.73 EUR 8.67 %
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
371.50 EUR 17.00 EUR 4.80 %
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TDK Corp.
13.13 EUR 0.40 EUR 3.17 %
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TOKYO ELECTRON DEVICE LTD
22.09 EUR 1.12 EUR 5.32 %
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DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mehrheitlich mit Aufschlägen geschlossen. Während Halbleiterwerte in Südkorea, Taiwan und Japan zulegten, gerieten Technologieaktien in China unter Druck. Starke Geschäftszahlen und ein angehobener Umsatzausblick von CoreWeave befeuerten KI-Werte in Asien und ließen eine höher als erwartet ausgefallene US-Inflation etwas in den Hintergrund treten. Denn gerade die kapitalintensiven Technologieunternehmen dürften unter höheren Zinsen leiden. Allerdings galt eine Leitzinserhöhung in den USA um 25 Basispunkte auch ohne die aktuellen Inflationsdaten an den Märkten als ausgemachte Sache.

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In Südkorea drehte der Kospi nach anfänglichen Abgaben ins Plus und gewann 2,6 Prozent. Halbleiterwerte führten die Gewinnerliste an: Die Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics stiegen um 5,4 bzw. 2,9 Prozent, LG Innotek rückten um 3,4 Prozent vor. Der ebenfalls technologielastige Taiex-Index in Taiwan kletterte um 3,6 Prozent. Der Halbleitertitel Taiwan Semiconductor Manufacturing gewannen 4,8 Prozent. Der weltgrößte Auftragschiphersteller hatte Pläne für Investitionen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar in Anthropic und OpenAI gebilligt.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 legte um 1,3 Prozent auf 61.249 Punkte zu, im Technologiebereich zogen TDK um 4,8 Prozent an - Kioxia um 5,6 Prozent. Die Halbleiterwerte Advantest und Tokyo Electron rückten um 5,9 bzw. 3 Prozent vor. SoftBank Group zeigten sich nach Ausweis eines überraschenden Quartalsverlust hoch volatil. Zunächst brach der Kurs um über 10 Prozent ein, drehte anschließend knapp ins Plus und schloss letztlich 0,4 Prozent niedriger. Der globale Technologieinvestor signalisierte, sein aggressives Streben nach Gewinnen aus der Künstlichen Intelligenz (KI) zu zügeln. Zuvor hatte das Unternehmen im jüngsten Quartal einen Verlust von 7,1 Milliarden US-Dollar verbucht. Dies war der erste Rutsch in die roten Zahlen seit fast zwei Jahren. Ein Großteil des Verlusts war auf Belastungen durch Ausrüstungen für die Stromerzeugung bei KI-Rechenzentrumsprojekten in den USA zurückzuführen.

In China fiel der HSI in Hongkong im späten Geschäft um 0,8 Prozent, im chinesischen Kernland drehte der Shanghai-Composite um 0,5 Prozent ins Plus. Waren die chinesischen Technologiewerte jüngst noch von Unterstützungsmaßnahmen Pekings gestützt wurden, gaben sie nun belastet von den hohen Inflationsdaten in den USA und Zinserhöhungsspekulationen nach. Dazu gesellte sich Unsicherheit über die US-chinesische Technologiepolitik vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am 18. und 19. November. NetEase büßten 2,4 Prozent ein, Meituan 3,4 Prozent.

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Die Alibaba Group bereitet die Notierung ihrer Chip-Sparte in Hongkong vor. Dies stellt einen entscheidenden Moment im Rahmen ihrer milliardenschweren Vorstöße in den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) dar. In dem Börsengang, der noch der Genehmigung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörden bedarf, könnte T-Head Schätzungen von Nomura zufolge mit 85 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Alibaba gaben knapp 1 Prozent in Hongkong nach.

Der S&P/ASX-200 in Sydney rückte 0,3 Prozent vor. Commonwealth Bank of Australia (CBA) verloren gegen den Markttrend 1,2 Prozent. Die Bank hatte ihren Barüberschuss im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent gesteigert. Allerdings kletterten die Pauschalwertberichtigungen um 105 Millionen Australische Dollar.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.153,20 +0,3 +5,0 06:00

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Nikkei-225 61.248,59 +1,3 - 07:30

Topix 500 (Tokio) 3.070,41 +0,9 +15,4 07:30

Kospi (Seoul) 5.375,36 +2,6 +27,6 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.359,39 -0,8 -5,0 09:00

Shanghai-Composite 3.680,64 +0,5 -7,2 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.300,53 +0,8 +14,1 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.123,06 -0,1 -40,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.589,84 -0,9 -5,4 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:30 % YTD

EUR/USD 1,1159 -0,0 1,1163 1,1236 -5,0

EUR/JPY 177,22 +0,0 177,20 177,49 -3,7

EUR/GBP 0,8361 -0,0 0,8362 0,8350 -4,1

USD/JPY 158,80 +0,0 158,73 157,95 +1,4

USD/KRW 1.334,88 -0,5 1.342,15 1.335,31 -7,3

USD/CNY 6,6729 +0,0 6,6703 6,6693 -4,6

USD/CNH 6,6719 -0,1 6,6763 6,6671 -4,4

USD/HKD 7,8444 -0,0 7,8451 7,8437 +0,8

AUD/USD 0,6876 +0,2 0,6865 0,6924 +3,1

NZD/USD 0,5604 +0,0 0,5602 0,5640 -2,6

BTC/USD 73.619,31 -0,2 73.772,30 74.748,99 -16,1

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,30 +0,3 0,26 86,04

Brent/ICE 92,05 +0,6 0,56 91,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.062,26 +0,8 31,33 4.030,93

Silber 53,05 +3,0 1,54 51,51

Platin 1.567,48 +1,8 27,15 1.540,33

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)

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Datum Rating Analyst
14.10.16 Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight Pacific Crest Securities Inc.
18.12.12 Taiwan Semiconductor Manufacturing buy Nomura
12.12.12 Taiwan Semiconductor Manufacturing buy Deutsche Bank Securities
28.08.12 Taiwan Semiconductor Manufacturing buy Nomura
14.08.12 Taiwan Semiconductor Manufacturing buy Citigroup Corp.

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