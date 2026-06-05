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MÄRKTE ASIEN/Technologieausverkauf in Seoul, Tokio und Taipeh

08.06.26 07:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Samsung
329.000,00 KRW -22.500,00 KRW -6,40%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
2.070.000,00 KRW -228.000,00 KRW -9,92%
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SoftBank Corp.
37,21 EUR -3,20 EUR -7,91%
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
357,00 EUR -26,00 EUR -6,79%
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Tokyo Electron Ltd.
310,05 EUR -34,00 EUR -9,88%
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DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte werden am Montag von mehreren Faktoren belastet und geben auf breiter Front teils massiv nach. Händler nennen Zinsängste, steigende Ölpreise und die Eskalation im Nahostkrieg. Die unerwartet starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag verstärken die Spekulationen in den USA auf Zinserhöhungen. Dazu flammt die militärische Auseinandersetzung zwischen dem Iran und Israel wieder auf. Beide Seiten überzogen sich mit Angriffen aus der Luft. Ein Appell von US-Präsident Donald Trump an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, nicht auf die iranischen Raketenangriffe zu reagieren, blieb ungehört. Das dämpft Hoffnungen auf ein Friedensabkommen, in der Folge ziehen die Ölpreise an. Rohöl der Sorte Brent verteuert sich um rund 4 Prozent auf gut 97 Dollar.

Verkauft werden mit den Zinserhöhungssorgen unter anderem Technologiewerte aus dem Halbleiterbereich, wozu aber auch Gewinnmitanhmen nach der fulminanten Rally beitragen. Besonders betroffen sind davon die Börsen in Südkorea, Japan und Taiwan. In Südkorea wurde der Handel wegen massiver Verluste teils unterbrochen. Der technologielastige Kospi in Seoul sinkt um 5,6 Prozent, lag aber auch schon über 8 Prozent im Minus. Der südkoreanische Leitindex hat in diesem Jahr dank des KI-Booms weltweit bislang am besten abgeschnitten. Samsung Electronics und SK Hynix büßen 5,6 bzw. 3,3 Prozent ein, nachdem sie zu Beginn des Handels schon zweistellig hinten lagen Taiwan Semiconductor Manufacturing rutschen in Taipeh um 2,8 Prozent ab.

In Tokio verlieren Tokyo Electron 5,1 Prozent und Softbank 7,2 Prozent. Der Nikkei-225 sinkt um 4 Prozent auf 63.898 Punkte, der breitere Topx um 3,0 Prozent. Die Revision der japanischen BIP-Daten spielt am Markt keine Rolle. Für den Zeitraum Januar bis März wurde die reale Steigerung um 0,5 Prozent bestätigt, die annualisierte Rate wurde allerdings etwas nach unten genommen.

In Hongkong sinkt der HSI um 1,2 Prozent, im chinesischen Kernland der Shanghai-Composite um 1,3. In Australien wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag

Nikkei-225 63.898,13 -4,0 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.997,68 -3,0 +12,7 08:00

Kospi (Seoul) 7.704,46 -5,6 +82,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.668,59 -1,2 -3,8 10:00

Shanghai-Composite 3.976,83 -1,3 +0,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.974,09 -1,5 +7,1 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.451,44 -2,6 -37,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.682,20 -0,7 +0,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:16 % YTD

EUR/USD 1,1531 +0,1 1,1519 1,1627 -1,8

EUR/JPY 184,89 +0,1 184,70 185,96 +0,5

EUR/GBP 0,8642 +0,1 0,8637 0,8651 -0,8

USD/JPY 160,31 +0,0 160,29 159,91 +2,4

USD/KRW 1.548,10 -0,7 1.559,08 1.541,40 +7,5

USD/CNY 6,7826 +0,3 6,7655 6,7741 -3,0

USD/CNH 6,7854 -0,1 6,7910 6,7740 -2,7

USD/HKD 7,8349 +0,0 7,8332 7,8336 +0,7

AUD/USD 0,7049 +0,1 0,7045 0,7128 +5,7

NZD/USD 0,5803 +0,1 0,5796 0,5868 +0,8

BTC/USD 62.738,90 +1,4 61.869,42 61.547,71 -28,5

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,40 +4,3 3,86 90,54

Brent/ICE 96,66 +3,8 3,57 93,09

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.309,27 -0,5 -19,53 4.328,80

Silber 67,74 -0,1 -0,07 67,81

Platin 1.760,13 -0,9 -16,67 1.776,80

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 01:04 ET (05:04 GMT)

In eigener Sache

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Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

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