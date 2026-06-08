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MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte erholt - Kospi-Verluste wettgemacht

09.06.26 09:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
James Hardie Industries PLC Registered Shs
19,30 EUR -0,20 EUR -1,03%
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Panasonic Corp.
21,00 EUR 1,01 EUR 5,07%
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Samsung
295.500,00 KRW -33.500,00 KRW -10,18%
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SK hynix Inc.
1.911.000,00 KRW -159.000,00 KRW -7,68%
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Tokyo Electron Ltd.
326,45 EUR 11,75 EUR 3,73%
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DOW JONES--Nach dem heftigsten Ausverkauf seit März am Vortag sind die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Die zum Wochenbeginn teilweise heftig unter die Räder geratenen Halbleiter- und KI-Aktien fungierten als Treiber. Übergeordnet stützte auch die leichte Entspannung im Nahen Osten, wo die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran keine Fortsetzung fanden. Die Marktstimmung habe sich "stabilisiert, da beide Seiten ihre Bereitschaft signalisiert hätten, die Kämpfe vorerst einzustellen." Dies habe die "Märkte in einen teilweisen Erholungsmodus versetzt", erläuterte NAB-Analyst Rodrigo Catril.

Weiterhin extrem volatil zeigte sich der südkoreanische Kospi, der nach dem Vortageseinbruch von über 8 Prozent diesmal 8,2 Prozent höher schloss und damit fast die kompletten Verluste wieder wettmachte - begleitet von neuen, der Volatilität geschuldeten Handelsunterbrechungen. Händler sprachen von Schnäppchenkäufen. Gestützt wurde die Börse in Seoul auch durch eine Aufwärtskorrektur der BIP-Daten für das erste Quartal. Das BIP-Wachstum wurde vor allem durch starke Halbleiterexporte getragen. Die revidierten BIP-Daten dürfte die Wachstumsprognose für 2026 um 0,2 Prozentpunkte anheben, urteilte Barclays-Ökonom Bum Kim Son. Die Halbleiter-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix schnellten um 9 bzw. 15,9 Prozent nach oben. Letztere profitierten zudem von der Ankündigung einer wichtigen Kooperation mit dem US-KI-Dickschiff Nvidia.

In Japan profitierte der Nikkei-225 ebenfalls von der Erholung im Technologiesektor und zog um 2,2 Prozent auf 65.417 Punkte an. Tokyo Electron sprangen um 8,9 Prozent nach oben, Panasonic um 9,8 Prozent. Die Börsen in China reagierten positiv auf starke Handelsdaten. Der Shanghai-Composite rückte um 1,3 Prozent vor und der HSI in Hongkong im späten Handel allerdings nur um 0,1 Prozent. Der Taiex in Taiwan erholte sich um 2,8 Prozent. China verzeichne trotz der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit und der Aufwertung des Renminbi weiterhin ein starkes Exportwachstum, meinte Ökonom Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Die besser als erwartet ausgefallenen Handelsdaten für Mai spiegelten die anhaltende Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Unternehmen auf dem internationalen Markt wider. In Hongkong belastete etwas, dass die USA Technologie-Unternehmen wie Alibaba, Baidu und BYD auf eine schwarze Liste wegen Verbindungen zum chinesischen Militär gesetzt hatten.

In Australien sank der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. Wegen des Feiertags zum Wochenbeginn konnten Anleger erst am Dienstag auf die schwache Marktentwicklung reagieren. Der Baustofflieferant James Hardie teilte indes mit, er werde sich gegen eine im Bundesstaat Victoria eingereichte Sammelklage von Aktionären verteidigen. Der Kurs büßte 2,4 Prozent ein.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.604,20 -0,2 -1,3 08:00

Nikkei-225 65.416,63 +2,2 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.047,33 +1,2 +14,5 08:00

Kospi (Seoul) 8.096,93 +8,2 +92,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.675,45 +0,1 -3,7 10:00

Shanghai-Composite 4.010,03 +1,3 +1,0 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.020,37 +1,1 +8,0 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.558,57 +4,1 -35,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.679,04 -0,0 -0,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:27 % YTD

EUR/USD 1,1542 +0,1 1,1534 1,1524 -1,7

EUR/JPY 184,90 +0,1 184,72 184,62 +0,5

EUR/GBP 0,8636 -0,1 0,8645 0,8635 -0,9

USD/JPY 160,18 +0,0 160,17 160,20 +2,3

USD/KRW 1.516,86 -0,6 1.526,40 1.531,64 +5,3

USD/CNY 6,7716 -0,2 6,7832 6,7847 -3,2

USD/CNH 6,7721 -0,2 6,7839 6,7866 -2,9

USD/HKD 7,8364 -0,0 7,8368 7,8346 +0,7

AUD/USD 0,7055 +0,1 0,7045 0,7055 +5,7

NZD/USD 0,5834 +0,5 0,5807 0,5806 +1,4

BTC/USD 63.336,96 -0,2 63.472,70 63.219,57 -27,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,83 -1,6 -1,47 91,30

Brent/ICE 93,14 -1,2 -1,11 94,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.330,03 +0,0 1,44 4.328,59

Silber 68,26 +0,1 0,10 68,17

Platin 1.758,63 +0,2 4,13 1.754,50

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

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June 09, 2026 03:38 ET (07:38 GMT)

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