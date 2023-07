MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte steil aufwärts - US-Inflation treibt

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank hat am Donnerstag an den ostasiatischen und australischen Börsen für Kauflaune gesorgt. Am Vortag waren die US-Verbraucherpreisdaten für Juni niedriger als erwartet ausgefallen und in der Kernrate auf das tiefste Niveau seit fast zwei Jahren gesunken. Das hatte bereits in Europa und an der Wall Street für steigende Aktienkurse gesorgt.

Ein deutliches Plus von 1,5 Prozent auf 32.419 Punkte verzeichnete der Nikkei-Index in Tokio. Angeführt wurden die Gewinner laut Händlern von Techwerten. Die weltweit nach den US-Preisdaten sinkenden Renditen ließen dagegen Finanzwerte hinterherhinken. Sony verteuerten sich um 4,5 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie auf "Conviction Buy" von "Neutral" hochgestuft hat.

In Schanghai und Hongkong ging es um 1,3 bzw 2,5 Prozent nach oben. Die Experten von Bosera Funds erwarten, dass sich die Konjunkturlage und die Stimmung unter den Anlegern schrittweise verbessern dürften. Es sei mit guten Unternehmenszahlen zum zweiten Quartal zu rechnen, und Stimuli der Regierung wie eine lockere Geldpolitik dürften ihr Übriges tun. Positiv habe auch gestimmt, dass sich Premierminister Li Quiang am Mittwoch mit Topmanagern der Technologiebranche getroffen habe, was ein Ende der regulatorischen Maßnahmen Pekings gegen den Sektor anzeigen könnte. Denn Li hatte den Vertretern der Unternehmen seine Unterstützung zugesichert. In Hongkong steigerten sich Baidu um 3, Alibaba um 2,8 und Tencent um 2,5 Prozent.

Dass die chinesischen Exporte im Juni abermals und stärker als gedacht gesunken sind, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Die Ausfuhren gingen um 12,8 Prozent zurück nach einem Minus von 7,5 Prozent im Mai.

In Seoul (+0,6%) hat die Bank of Korea ihren Leitzins unverändert belassen. Dies war erwartet worden. Gefragt waren neben Rohstoff- auch hier vor allem Technologiewerte, nachdem die Nasdaq-Indizes im Gefolge der unerwartet tiefen Inflationsdaten überdurchschnittlich zugelegt hatten. Der Technologiesektor gilt unter anderem aus Bewertungsgründen als besonders zinsempfindlich.

Am australischen Markt ging es um satte 1,6 Prozent nach oben, der höchste Tagesgewinn seit Januar. Besonders gesucht unter den elf Sektoren, die alle zulegten, waren Immobilien, Technologie und Rohstoffe.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.246,90 +1,6% +3,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.419,33 +1,5% +22,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.591,23 +0,6% +15,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.236,48 +1,3% +4,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.341,70 +2,5% -4,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.244,72 +2,2% -2,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.399,50 +0,1% -6,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1141 +0,1% 1,1129 1,1013 +4,1%

EUR/JPY 154,28 +0,1% 154,07 154,97 +9,9%

EUR/GBP 0,8561 -0,1% 0,8569 0,8546 -3,3%

GBP/USD 1,3013 +0,2% 1,2988 1,2887 +7,6%

USD/JPY 138,48 +0,0% 138,44 140,71 +5,6%

USD/KRW 1.270,57 -0,2% 1.273,60 1.293,03 +0,7%

USD/CNY 7,1698 +0,0% 7,1663 7,2059 +3,9%

USD/CNH 7,1733 +0,1% 7,1658 7,2065 +3,5%

USD/HKD 7,8216 -0,1% 7,8258 7,8267 +0,2%

AUD/USD 0,6832 +0,6% 0,6788 0,6680 +0,3%

NZD/USD 0,6347 +0,9% 0,6291 0,6197 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 30.408,17 +0,1% 30.365,41 30.586,48 +83,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,97 75,75 +0,3% +0,22 -4,3%

Brent/ICE 80,40 80,11 +0,4% +0,29 -3,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,90 26,64 -2,8% -0,74 -66,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.960,37 1.956,79 +0,2% +3,58 +7,5%

Silber (Spot) 24,21 24,15 +0,2% +0,06 +1,0%

Platin (Spot) 963,83 951,50 +1,3% +12,33 -9,8%

Kupfer-Future 3,85 3,85 +0,2% +0,01 +0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

