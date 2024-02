MÄRKTE ASIEN/Tokio auf Rekordhoch - Seoul und Hongkong schwächer

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich sind die Börsen in Ostasien und in Australien in die neue Woche gestartet. Beobachter sprachen von einer Konsolidierung und Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Die Indizes in Hongkong und Schanghai sowie im südkoreanischen Seoul büßten 0,7 bis 0,9 Prozent ein. Sydney ging mit einem Miniplus aus dem Tag.

Der jüngste Aufschwung an den chinesischen Aktienmärkten scheine auf staatliche Interventionen und regulatorische Beschränkungen zurückzuführen zu sein, so dass sich die Frage nach der Nachhaltigkeit der Erholung stelle, kommentierte Marktexperte Alvin T. Tan von RBC Capital Markets das Geschehen. Und Tommy Xie von OCBC sieht die Akteure an den chinesischen Börsen Ausschau halten nach weiteren Stimuli seitens Pekings. Die jüngste Zinssenkung , insbesondere zur Unterstützung des Immobiliensektors, zeige die grundsätzliche Bereitschaft dazu. In Seoul bemängelten Marktteilnehmer das Fehlen von Details in Regierungsplänen zur Erhöhung der Unternehmensbewertungen.

Ausreißer nach oben war Tokio. Dort gab es noch etwas Nachholbedarf, weil der Handel in Japan am Freitag wegen eines Feiertags ruhte. Der Nikkei-225-Index verbesserte sich um 0,3 Prozent auf das neue Schlussstand-Rekordhoch von 39.233 Punkten. Im Tageshoch hatte er aber auch schon aber auch schon 150 Punkte höher gelegen. Teilnehmern zufolge kam Unterstützung von dem auf seinem deutlich ermäßigten Niveau wenig veränderten Yen. Dazu hätten die vielfach soliden jüngsten US-Konjunkturdaten für Kauflaune gesorgt.

Unter den Einzelwerten machten Welcia Holdings einen Satz um gut 17 und Tsuhura um knapp 11 Prozent. Einem Zeitungsbericht zufolge erwägt die Welcia-Mutter Aeon eine Fusion der beiden Betreiber von Drogerien. Aeon zogen um 2,5 Prozent an.

In Hongkong lagen BYD im Späthandel 2 Prozent höher. Der Chef des Autoherstellers hat vorgeschlagen, doppelt so viele Aktien zurückzukaufen wie zunächst geplant, in Summe dann im Wert von rund 56 Millionen Dollar. Händlern zufolge stützte daneben, dass BYD ein neues Elektromodell vorgestellt hat.

In Sydney verteuerten sich Suncorp um 3,5 Prozent, nachdem der Versicherer über Erwarten gute Halbjahreszahlen präsentiert hatte. Alumina legten um knapp 7 Prozent zu. Treiber war ein aktienbasiertes Übernahmeangebot im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar durch Alcoa, das einem Aufschlag von 13 Prozent auf den Alumina-Schlusskurs entspricht.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.652,80 +0,1% +0,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.233,71 +0,3% +16,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.647,08 -0,8% -0,3% 07:00

Schanghai-Comp. 2.977,02 -0,9% +0,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.614,15 -0,7% -1,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.157,37 -0,9% -1,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.546,79 -0,1% +6,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:15 % YTD

EUR/USD 1,0828 +0,0% 1,0823 1,0829 -2,0%

EUR/JPY 162,88 +0,0% 162,83 163,05 +4,7%

EUR/GBP 0,8545 +0,1% 0,8538 0,8550 -1,5%

GBP/USD 1,2670 -0,1% 1,2677 1,2666 -0,5%

USD/JPY 150,43 +0,0% 150,43 150,58 +6,8%

USD/KRW 1.331,89 +0,1% 1.331,16 1.330,21 +2,6%

USD/CNY 7,1977 +1,3% 7,1064 7,1975 +1,4%

USD/CNH 7,2055 -0,0% 7,2066 7,2081 +1,2%

USD/HKD 7,8243 -0,0% 7,8244 7,8239 +0,2%

AUD/USD 0,6556 -0,1% 0,6565 0,6575 -3,7%

NZD/USD 0,6168 -0,4% 0,6193 0,6204 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 51.480,36 -0,4% 51.703,34 51.230,15 +18,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,27 76,49 -0,3% -0,22 +5,4%

Brent/ICE 81,48 81,62 -0,2% -0,14 +5,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.032,79 2.035,58 -0,1% -2,79 -1,4%

Silber (Spot) 22,79 22,96 -0,7% -0,17 -4,1%

Platin (Spot) 895,60 903,70 -0,9% -8,10 -9,7%

Kupfer-Future 3,88 3,89 -0,3% -0,01 -0,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2024 02:20 ET (07:20 GMT)