MÄRKTE ASIEN/Tokio beendet Verluststrecke - Wenig Geschäft in Schanghai

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag insgesamt gut behauptet tendiert. Das größte Plus verzeichnete der Nikkei-Index in Tokio, der sich nach den teils kräftigen Einbußen seit Wochenbeginn um 1,1 Prozent erholte auf 28.730 Punkte.

An den chinesischen Börsen standen weiter die US-chinesischen Beziehungen im Fokus, nun auch, weil die US-Wertpapieraufsicht SEC Maßnahmen einführt, die ausländische Unternehmen dazu verpflichtet US-Prüfungsstandards einzuhalten oder aber mit einem Börsenausschluss konfrontiert werden. Teilnehmer sprachen von einem sehr ruhigen Geschäft mit dem bislang niedrigsten Tagesumsatz im laufenden Jahr. Offenbar sei der Markt derzeit auf der Suche nach frischen Impulsen, nachdem er zuletzt vom jüngsten Hoch im Februar deutlich zurückgekommen sei, belastet von steigenden Zinsen in den USA und Spekulationen über eine restriktivere Geldpolitik in China.

Nach einem schwachen Start hat der Kospi in Südkorea nach vier Handelstagen in Folge mit Verlusten mit einem Plus von 0,4 Prozent geschlossen. Für Auftrieb sorgte, dass das südkoreanische Parlament neuen Wirtschaftsstimuli der Regierung zustimmte, die im Zuge eines neuerlichen Pandemie-Maßnahmenpakets beschlossen wurden. Von der jüngsten Wiederaufnahme nordkoreanischer Raketentest habe sich der Markt wenig beeindruckt gezeigt, hieß es.

Der S&P/ASX-200 in Sydney (+0,2%) schaffte kurz vor Ende den Dreh ins Plus. Polynovo gewannen nach einer Hochstufung durch Macquarie 4,9 Prozent und verhalfen dem Gesundheitssektor zu einem Plus von 1,0 Prozent. Brickworks rückten nach der Zahlenvorlage und einem guten Ausblick um 4,7 Prozent vor. Im schwachen Technologiesektor (-1,1%) fielen Afterplay um 1,9 Prozent auf ein Dreimonatstief.

TSMC von Intels Chipinitiative weiter wenig beeindruckt

In Taiwan gaben Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 0,3 Prozent nach. Die Aktie hatte sich am Vortag bereits relativ wenig beeindruckt gezeigt von Plänen Intels, die Chipproduktion massiv auszubauen. Die Analysten von Citi sehen die Marktdominanz von TSMC dadurch nicht gefährdet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.790,60 +0,17% +3,09% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.729,88 +1,14% +3,50% 07:00

Kospi (Seoul) 3.008,33 +0,40% +4,69% 07:00

Schanghai-Comp. 3.363,59 -0,10% -3,15% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.954,97 +0,13% +2,46% 09:00

Taiex (Taiwan) 16.060,14 +0,17% +9,01% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.143,21 +0,32% +10,12% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.596,66 -0,36% -1,52% 10:00

BSE (Mumbai) 48.384,20 -1,62% +1,08% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:51 % YTD

EUR/USD 1,1815 +0,0% 1,1811 1,1838 -3,3%

EUR/JPY 128,76 +0,2% 128,46 128,55 +2,1%

EUR/GBP 0,8635 +0,0% 0,8634 0,8638 -3,3%

GBP/USD 1,3683 +0,0% 1,3681 1,3706 +0,1%

USD/JPY 108,97 +0,2% 108,75 108,59 +5,6%

USD/KRW 1133,70 -0,2% 1135,50 1132,60 +4,4%

USD/CNY 6,5336 +0,1% 6,5246 6,5240 +0,1%

USD/CNH 6,5330 +0,0% 6,5299 6,5259 +0,5%

USD/HKD 7,7685 +0,0% 7,7677 7,7694 +0,2%

AUD/USD 0,7596 +0,2% 0,7582 0,7598 -1,4%

NZD/USD 0,6976 +0,2% 0,6964 0,6976 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 52.859,00 +0,5% 52.621,25 55.366,75 +82,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,39 61,18 -1,3% -0,79 +24,0%

Brent/ICE 63,78 64,41 -1,0% -0,63 +23,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.733,26 1.734,01 -0,0% -0,75 -8,7%

Silber (Spot) 25,00 25,05 -0,2% -0,04 -5,3%

Platin (Spot) 1.169,75 1.172,45 -0,2% -2,70 +9,3%

Kupfer-Future 4,00 4,07 -1,6% -0,07 +13,6%

===

