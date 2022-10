MÄRKTE ASIEN/Tokio dreht ins Plus - Hongkong mit Abgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Börsen in Ostasien zu Beginn der neuen Handelswoche. Leicht belastend wirken sich die negativen Vorgaben der Wall Street aus, wo es nach einem volatilen Verlauf erneut nach unten ging. Hier drückten die Sorgen um weitere deutliche Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation und der zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf das Sentiment. Die bestehenden Inflationssorgen hatten am Freitag neue Nahrung erhalten, denn der Inflationsdruck in den USA hat im August erneut zugenommen.

Auch in Asien verläuft der Handel volatil. Während der Nikkei-225 nach anfänglichen Abgaben den Sprung ins Plus schafft und 0,6 Prozent gewinnt, notiert der Hang-Seng-Index in Hongkong trotz einer Zwischenerholung 1,2 Prozent im Minus. In Schanghai findet aufgrund der "Goldenen Woche" bis einschließlich Freitag kein Handel statt. In Seoul ruht wegen eines Feiertages zu Wochenbeginn der Handel.

Nach Ansicht der Analysten von China Industrial Securities könnte der Hang-Seng-Index einen Boden gefunden haben. Allerdings sei die Vorhersehbarkeit der Erholung weiter schwer einschätzbar. Zur Begründung wird auf die weiter herrschenden negativen Entwicklungen an den globalen Börsen und die konjunkturelle Abschwächung in China verwiesen.

Gesucht sind weiter die Aktien von Immobilienentwicklern, nachdem die chinesische Notenbank beschlossen hat, den Städten mehr Spielraum für niedrigere Hypothekenzinsen zu geben. Die Aktien von Country Garden Services legen um 9,3 Prozent zu, Longfor Properties steigen um 7,3 Prozent und Country Garden Holdings verbessern sich um 9,0 Prozent.

In Japan belastete die vierteljährliche Tankan-Umfrage der Bank of Japan nur kurzzeitig. Diese zeigte, dass sich die Stimmung unter Japans großen Unternehmen in den drei Monaten bis September verschlechtert hat. Der entsprechende Index fiel auf 8 und lag damit unter der Prognose von 11. Die Inflationserwartungen erreichten ein Rekordhoch, da die hartnäckig hohen Materialkosten die Aussichten für die schwache Wirtschaft weiter trüben. Die Investitionspläne der Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr blieben laut der Umfrage allerdings auf hohem Niveau, was zum Teil auf die Unterstützung der Exporteure durch den schwachen Yen zurückzuführen ist.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Nitori Holdings um 1,6 Prozent nach unten. Der Möbel-Einzelhändler hatte für das erste Halbjahr einen Gewinnrückgang um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr vermeldet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.472,60 -0,0% -13,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.083,33 +0,6% -9,9% 08:00

Kospi (Seoul) FEIERTAG

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 17.013,04 -1,2% -26,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.117,88 -0,4% +0,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.391,87 -0,2% -11,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:19 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9793 -0,0% 0,9796 0,9824 -13,9%

EUR/JPY 142,10 +0,2% 141,76 141,69 +8,6%

EUR/GBP 0,8827 +0,8% 0,8759 0,8793 +5,1%

GBP/USD 1,1093 -0,8% 1,1187 1,1171 -18,0%

USD/JPY 145,14 +0,3% 144,70 144,30 +26,1%

USD/KRW 1.440,23 +0,7% 1.440,23 1.430,30 +21,1%

USD/CNY 7,1160 -0,1% 7,1160 7,0908 +12,0%

USD/CNH 7,1471 +0,2% 7,1305 7,0875 +12,5%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6421 +0,3% 0,6405 0,6505 -11,6%

NZD/USD 0,5623 +0,4% 0,5602 0,5728 -17,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.128,96 -0,4% 19.201,55 19.533,16 -58,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,60 79,49 +2,7% +2,11 +15,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.663,49 1.660,53 +0,2% +2,95 -9,1%

Silber (Spot) 19,20 19,03 +0,9% +0,17 -17,6%

Platin (Spot) 864,70 864,55 +0,0% +0,15 -10,9%

Kupfer-Future 3,39 3,43 -1,1% -0,04 -23,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

