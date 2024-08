MÄRKTE ASIEN/Tokio dreht nach sehr schwachem Start ins Plus

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Stimmung an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien ist am Donnerstag nach den teils extrem volatilen Vortagen weiter von erhöhter Nervosität geprägt, auch wenn die Tendenz in eher engen Grenzen uneinheitlich ist. Mit einem kleinen Minus von 0,3 Prozent auf 34.967 Punkte zeigt sich der Nikkei-Index in Tokio. Allerdings war er sehr schwach gestartet mit einem Minus von bis zu 2,5 Prozent, ehe er schnell nach oben abdriftete und auch schon etwas deutlicher im Plus lag. In Seoul kommt der Kospi dagegen um 0,9 Prozent zurück, Sydney tendiert knapp behauptet und die chinesischen Börsen zeigen sich freundlich, wobei es dort anfangs teils auch noch deutlicher nach unten gegangen war.

Die Vorgabe der Wall Street ist eher negativ. Dort war ein kräftiger Erholungsschub im frühen Handel wieder komplett in sich zusammengefallen. Marktteilnehmer begründeten das mit einer schwach verlaufenen Auktion neuer zehnjähriger US-Anleihen und der weiter hohen Nervosität am Markt nach der jüngsten plötzlichen und kräftigen Talfahrt.

In Tokio wirken die taubenhaften Aussagen des stellvertretenden Notenbankchefs Uchida weiter positiv. Er hatte mit dem Hinweis, dass es keine weiteren Zinserhöhungen geben werde, solange die Märkte so volatil sind, schon am Vortag nicht nur in Tokio für Beruhigung gesorgt. Der Yen hatte darauf deutlicher nachgegeben, aktuell liegt er wieder fester im Markt. Der Dollar kostet 146,27 Yen, verglichen mit l47,38 zur gleichen Vortageszeit.

Man warte nun mit mehr Spannung als sonst auf die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten im späteren Tagesverlauf, heißt es vielerorts, nachdem am vergangenen Freitag der überraschend schwach ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für Juli weltweit Rezessionssorgen ausgelöst hatte.

Unter den Einzelwerten in Tokio gewinnen Sony knapp 1 Prozent nach der Anhebung der Gewinnprognose. Im ersten Geschäftsquartal war der Überschuss dank starker Zahlen in den Bereichen Spiele, Musik und Bildsensoren unerwartet deutlich gestiegen. Honda Motor steigerte den Gewinn trotz schwacher Verkäufe in China und übertraf die Konsensschätzung. Der Kurs verbessert sich um 2 Prozent.

Abwärts um gut 4 Prozent geht es dagegen für Softbank. Der Technologie-Investor schrieb im Berichtsquartal unerwartet rote Zahlen. Dass Softbank ankündigte, bis zu 3,5 Milliarden Dollar seiner Aktien zurückzukaufen, kommt dagegen nicht an.

An den chinesischen Börsen führen Immobilienaktien die Kursgewinne an, nachdem die Regierung von Shenzhen angekündigt hat, dass ein staatliches Unternehmen unverkaufte Wohnungen aufkaufen und in Sozialwohnungen umwandeln wird. Shenzhen Properties & Resources Development gewinnen rund 10 Prozent, Shenzhen New Nanshan Holding legen um 1,5 Prozent zu, für Longfor geht es in Hongkong um 2,2 Prozent nach oben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.682,90 -0,2% +1,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 34.967,40 -0,3% +3,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.544,88 -0,9% -4,2% 08:00

Schanghai-Comp. 2.880,61 +0,4% -3,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.998,45 +0,7% -2,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.257,93 +0,3% -1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.592,03 +0,0% +8,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0935 +0,1% 1,0924 1,0922 -1,0%

EUR/JPY 159,66 -0,4% 160,30 159,78 +2,6%

EUR/GBP 0,8612 +0,1% 0,8606 0,8606 -0,7%

GBP/USD 1,2697 +0,0% 1,2694 1,2691 -0,3%

USD/JPY 145,97 -0,5% 146,73 146,28 +3,6%

USD/KRW 1.377,26 -0,1% 1.378,32 1.375,07 +6,1%

USD/CNY 7,1340 +0,3% 7,1340 7,1290 +0,5%

USD/CNH 7,1639 -0,1% 7,1711 7,1830 +2,0%

USD/HKD 7,7891 -0,1% 7,7979 7,7965 -0,3%

AUD/USD 0,6556 +0,6% 0,6519 0,6540 -3,7%

NZD/USD 0,6007 +0,2% 0,5993 0,6012 -5,0%

Bitcoin

BTC/USD 56.935,35 +2,7% 55.446,65 56.772,85 +30,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,50 75,23 +0,4% +0,27 +5,8%

Brent/ICE 78,49 78,33 +0,2% +0,16 +4,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.395,02 2.382,86 +0,5% +12,16 +16,1%

Silber (Spot) 26,88 26,60 +1,1% +0,28 +13,1%

Platin (Spot) 924,33 924,50 -0,0% -0,18 -6,8%

Kupfer-Future 3,96 3,95 +0,1% +0,01 +0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2024 00:49 ET (04:49 GMT)