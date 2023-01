MÄRKTE ASIEN/Tokio erneut fest - Zip-Vortagsgewinn pulverisiert

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Im Sog der fortgesetzten Rally an der Wall Street - insbesondere bei Aktien aus dem Technik- und Wachstumssektor - ist es am Dienstag an der Tokioter Börse erneut kräftig nach oben gegangen. Der Nikkei-225 gewann 1,6 Prozent auf 27.332 Punkte. In Sydney wurde der Handel 0,4 Prozent höher beendet - dort war es bereits das fünfte Plus in Folge.

An den anderen Plätzen wie unter anderem Schanghai, Hongkong, Seoul und Singapur pausierte das Geschäft wegen des Mondneujahrsfests weiter. In Festlandchina wird die ganze Woche nicht gehandelt, in Hongkong geht das Geschäft am Donnerstag weiter, im südkoreanischen Seoul am Mittwoch.

An der Wall Street wurden abebbende Zinssorgen und die zuletzt überraschend stark ausgefallenen Geschäftszahlen von Netflix als Gründe für die anhaltende Kauflaune bzw. Zuversicht für die gerade angelaufene Berichtssaison ausgemacht. Während die US-Notenbank demnächst mit zwei kleinen Zinserhöhungen aufwarten dürfte, würden von der EZB zunächst zwei weitere 50-Basispunkte-Schritte erwartet, hieß es.

Rückenwind ging in Tokio auch vom weiter nachgebenden Yen nach dessen deutlicher Aufwertung zuvor aus. Der Dollar kostete zuletzt 130,13 Yen, verglichen mit Ständen unter 128 zur Mitte der Vorwoche.

In Japan wie auch in "Down Under" wurden Aktien aus der Technikbranche favorisiert. So legten beispielsweise Advantest um 3,1, Softbank um 3,4 und Tokyo Electron um 2,2 Prozent zu. Nidec stiegen um 2,9 Prozent, im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage des Herstellers von Elektromotoren und Industrierobotern.

Für die Aktie des Bezahldienstleisters Zip ging es in Sydney um über 15 Prozent bergab. Der Anbieter von "Buy now - pay later" hatte zwar für das Dezember-Quartal gestiegene Umsätze und Transaktionsvolumen berichtet, aber auch einen leichten Rückgang der Kundenzahl. Dafür dass die Aktie fast sämtliche Vortagsgewinne wieder einbüßte, machten Teilnehmer Bedenken verantwortlich, dass Zip über genügend Barmittel verfügt, um sein Streben nach Rentabilität zu finanzieren.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.490,40 +0,4% +6,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.299,19 +1,5% +3,1% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Taiex (Taiwan) Feiertag

Straits-Times (Sing.) Feiertag

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 7:21 % YTD

EUR/USD 1,0880 +0,1% 1,0871 1,0891 +1,6%

EUR/JPY 141,59 -0,3% 141,99 141,47 +0,9%

EUR/GBP 0,8783 +0,0% 0,8781 0,8773 -0,8%

GBP/USD 1,2388 +0,1% 1,2381 1,2414 +2,4%

USD/JPY 130,13 -0,4% 130,62 129,92 -0,8%

USD/KRW 1.230,71 +0,0% 1.230,42 1.228,59 -2,5%

USD/CNH 6,7781 +0,0% 6,7755 6,7777 -2,2%

USD/HKD 7,8307 -0,0% 7,8311 7,8292 +0,3%

AUD/USD 0,7041 +0,2% 0,7029 0,6974 +3,3%

NZD/USD 0,6510 +0,3% 0,6489 0,6467 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 23.125,92 +1,0% 22.905,66 22.751,49 +39,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,58 81,62 -0,0% -0,04 +1,4%

Brent/ICE 88,00 88,19 -0,2% -0,19 +2,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.935,14 1.928,48 +0,3% +6,66 +6,1%

Silber (Spot) 23,53 23,48 +0,2% +0,05 -1,8%

Platin (Spot) 1.054,95 1.052,00 +0,3% +2,95 -1,2%

Kupfer-Future 4,28 4,26 +0,5% +0,02 +12,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

