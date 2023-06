MÄRKTE ASIEN/Tokio erneut Tagesgewinner - Amorepacific unter Druck

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Die Börse in Tokio war nach den kräftigen Zugewinnen am Freitag erneut Tagessieger, dort ging es um ein halbes Prozent auf 32.434 Punkte nach oben. Rückenwind kam von Pharma- und Gesundheitswerten. Eisai gewannen 1,9 Prozent und setzten die Aufwärtsbewegung der Vortage fort. Das Alzheimer-Medikament Leqembi, das Eisai mit dem US-Unternehmen Biogen entwickelt hat, steht in den USA vor einer endgültigen Zulassung. In Australien fand wegen King's Birthday kein Handel statt.

Viele Anleger dürfte es vorgezogen haben, sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte zurückzuhalten, so Marktbeobachter. Allgemein wird zwar erwartet, dass die Fed eine Pause in ihrem Zinserhöhungskurs einlegt. Am Dienstag werden aber noch US-Verbraucherpreise für Mai veröffentlicht, die möglicherweise noch Einfluss auf die Entscheidung nehmen könnten. Dazu wird derzeit für Juli ein nächster Zinsschritt erwartet.

PBoC könnte Zinsen senken

An den chinesischen Börsen wurde die Stimmung etwas von Sorgen über die wirtschaftliche Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt getrübt. In Hongkong lag der HSI im späten Handel 0,2 Prozent zurück, Schanghai schloss ganz knapp im Minus. Die Börsen hatten sich im Verlauf des Handels etwas von höheren Abschlägen erholt mit der Spekulation, dass die People's Bank of China (PBoC) den Leitzins senken könnte nach zuletzt oft ernüchternden Konjunktursignalen und sinkenden Inflationsraten.

Der Gouverneur der PBoC, Yi Gang, habe angesichts der jüngsten Verlangsamung des Aufschwungs eine weitere geldpolitische Lockerung signalisiert, sagte Ting Lu, Wirtschaftsanalyst bei Nomura. Er rechnet mit einer Senkung der mittelfristigen Kreditfazilität um 10 Basispunkte am Donnerstag und einer Senkung der sogenannten Loan Prime Rate (LPR) in gleicher Höhe im Laufe des Monats.

Der Kospi in Südkorea schloss 0,4 Prozent niedriger. Diplomatische Spannungen zwischen Seoul und Peking hätten die Stimmung getrübt, hieß es. Die Aktie des Kosmetikkonzerns Amorepacific Group gab vor diesem Hintergrund 7,1 Prozent nach. Der Kurs der Kosmetiktochter Amorepacific büßte 3,3 Prozent ein. Sie macht in China mehr als 50 Prozent des asiatischen Umsatzes.

Die Rügstungstitel Hyundai Rotem (+3,2%) und LIG Nex1 (+1,0%) profitierten von jüngsten Auftragseingängen für Panzer und Luftabwehrsysteme. Die Aktien des Kampfjetherstellers Korea Aerospace Industries und des Triebwerks- und Munitionslieferanten Hanwha Aerospace stiegen ebenfalls um 1,5 bzw. 0,8 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG

Nikkei-225 (Tokio) 32.434,00 +0,5% +23,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.629,35 -0,4% +17,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.228,83 -0,1% +4,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.354,65 -0,2% -1,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.190,15 +0,1% -2,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.389,27 +1,0% -8,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:28 % YTD

EUR/USD 1,0745 -0,0% 1,0747 1,0772 +0,4%

EUR/JPY 149,83 -0,0% 149,87 150,26 +6,8%

EUR/GBP 0,8547 +0,1% 0,8541 0,8583 -3,4%

GBP/USD 1,2572 -0,1% 1,2582 1,2550 +3,9%

USD/JPY 139,44 +0,0% 139,43 139,48 +6,3%

USD/KRW 1.287,69 0% 1.287,69 1.291,98 +2,0%

USD/CNY 7,1286 +0,0% 7,1286 7,1243 +3,3%

USD/CNH 7,1482 +0,1% 7,1405 7,1333 +3,2%

USD/HKD 7,8395 +0,0% 7,8391 7,8373 +0,4%

AUD/USD 0,6746 +0,1% 0,6741 0,6713 -1,0%

NZD/USD 0,6123 -0,1% 0,6126 0,6096 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 25.823,54 -0,9% 26.057,14 26.476,98 +55,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,27 70,17 -1,3% -0,90 -13,2%

Brent/ICE 73,86 74,79 -1,2% -0,93 -11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.959,16 1.961,24 -0,1% -2,08 +7,4%

Silber (Spot) 24,17 24,30 -0,5% -0,13 +0,8%

Platin (Spot) 1.008,30 1.014,55 -0,6% -6,25 -5,6%

Kupfer-Future 3,76 3,79 -0,8% -0,03 -1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

