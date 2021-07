MÄRKTE ASIEN/Tokio fest -Hongkong und Schanghai sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Sehr geteilt zeigt sich die Börsenlandschaft in Ostasien am Montag. Während Tokio fest tendiert, verzeichnen die chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai empfindliche Einbußen von deutlich über 2 Prozent. Derweil macht der Bitcoin einen Riesensatz nach oben um über 10 Prozent und kostet rund 38.300 Dollar.

Der japanische Nikkei-Index gewinnt nach einer guten Vorlage der Wall Street vom Freitag 1,2 Prozent auf 27.883 Punkte. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass am Donnerstag und Freitag in Japan feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, so dass hier auch Nachholbedarf nach oben bestand. Händler berichten daneben von kurstreibenden Hoffnungen auf starke Quartalsergebnisse der Unternehmen in der gerade begonnenen Berichtssaison. Auch der zum Dollar schwächere Yen stütze etwas, heißt es. In Sydney lautet die Tendenz auf dem erreichten Rekordniveau behauptet und in Seoul gibt der Kospi etwas nach.

An den chinesischen Börsen sind es Maßnahmen der Regulierer, die stark auf die Stimmung drücken. In Schanghai belasten laut Huaxi Securities jüngste Töne aus Regierungskreisen über eine weitere Regulierung des Immobiliensektors, die einen zu starken Anstieg der Immobilienpreise verhindern sollen. Entsprechend verlieren Branchenwerte wie China Vanke über 4 Prozent an Wert. Der Kurs des schwer gewichteten Likörherstellers Kweichow Moutai gibt um über 5 Prozent nach.

In Hongkong haben die Regulierer dagegen wieder einmal die Technologieriesen im Fokus, daneben aber auch Unternehmen aus dem Bildungssektor. Letzterem soll in seiner Gewinnerzielungsabsicht engere Fesseln angelegt werden. New Oriental Education knicken so um 54 Prozent ein, Koolearn Technology um rund 32 Prozent. Für Tencent Holdings geht es um 6,5 Prozent nach unten, nachdem der Technologiekonzern angewiesen wurde, exklusive Musiklizenzrechte zu beenden. Für die ebenfalls schwer gewichteten Alibaba geht es um fast 5 Prozent abwärts. Haidilao International sacken sogar um 18 Prozent ab, belastet von verfehlten Gewinnerwartungen im Geschäftsbericht der Restaurantkette.

Bitcoin auf Fünfwochenhoch

Am Devisenmarkt sorgt wieder einmal der Bitcoin für Gesprächsstoff, wobei er diesmal anders als zuletzt nach oben ausbricht. Mit rund 38.300 Dollar ist er so teuer wie zuletzt vor gut einem Monat. Zugleich hat er damit seine 50-Tage-Durchschnittslinie überwunden, was als technisch positives Zeichen gilt. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Plus damit auf über 20 Prozent, nachdem der Kurs zur Mitte der Vorwoche noch unter 30.000 Dollar lag.

Als Kurstreiber machen Marktbeobachter positive Kommentare von bekannten Unternehmen bzw Unternehmern aus wie zunächst Teslas Elon Musk und dann Twitter-Chef Jack Dorsey und Cathie Wood von ARK Invest. Daneben soll es auch Aussagen geben, dass Amazon daran denke, den Bitcoin auf Sicht als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Auch für andere Kryptowährungen wie Ethereum und Dodgecoin ging es am Wochenende kräftig nach oben. Der Dollar zeigt sich dagegen auf breiter Front kaum verändert, gemessen am Dollar-Index.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.397,50 +0,04% +12,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.882,86 +1,22% +0,4% 08:00

Kospi (Seoul) 3.240,24 -0,44% +12,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.473,02 -2,18% 0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.527,06 -2,91% +0,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.140,03 -0,54% +11,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.518,31 -0,34% -6,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1779 +0,0% 1,1774 1,1771 -3,6%

EUR/JPY 129,99 -0,1% 130,13 129,86 +3,1%

EUR/GBP 0,8567 +0,1% 0,8558 0,8564 -4,1%

GBP/USD 1,3748 -0,1% 1,3756 1,3743 +0,5%

USD/JPY 110,36 -0,1% 110,53 110,34 +6,9%

USD/KRW 1152,12 0% 1152,12 1153,43 +6,1%

USD/CNY 6,4814 +0,0% 6,4814 6,4753 -0,7%

USD/CNH 6,4861 +0,2% 6,4750 6,4785 -0,3%

USD/HKD 7,7719 +0,0% 7,7700 7,7709 +0,3%

AUD/USD 0,7350 -0,2% 0,7364 0,7366 -4,6%

NZD/USD 0,6966 -0,1% 0,6973 0,6972 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 38.293,26 +10,7% 34.590,51 32.511,76 +31,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,63 72,07 -0,6% -0,44 +48,6%

Brent/ICE 73,70 74,10 -0,5% -0,40 +44,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.806,96 1.802,23 +0,3% +4,74 -4,8%

Silber (Spot) 25,29 25,18 +0,4% +0,11 -4,2%

Platin (Spot) 1.067,40 1.062,55 +0,5% +4,85 -0,3%

Kupfer-Future 4,46 4,40 +1,3% +0,06 +26,4%

