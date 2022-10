MÄRKTE ASIEN/Tokio fester - China-Börsen nach Parteikongress deutlich unter Druck

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. Während in Tokio, Seoul und Sydney die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank für Aufschläge sorgt, geht es an den chinesischen Börsen kräftig nach unten. So reduziert sich der Schanghai-Composite um 0,9 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong verzeichnet einen Abschlag von 5,0 Prozent. In Singapur findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Die neue Zusammensetzung des chinesischen Zentralkomitees der KP verstärkt die Befürchtung, dass Staatschef Xi Jinping seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen werde, so Marktteilnehmer. Xi war am Wochenende für weitere fünf Jahre gewählt worden. Die Ernennungen für das Gremium "zeigen, dass China vom wirtschaftlichen Pragmatismus zur politischen Ideologie übergeht", so Ales Koutny, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors. "Die Botschaft ist klar: Die Null-Covid-Lockdowns, die Agenda für gemeinsamen Wohlstand und die sektoralen Maßnahmen werden nicht verschwinden", ergänzt er. Diese Risiken dürften Chinas jährliches Wirtschaftswachstum auf nur 2 bis 3 Prozent begrenzen, so der Teilnehmer weiter.

Dem gegenüber stehen die neusten offiziellen Daten für das Wirtschaftswachstum in China im dritten Quartal. Demnach hat sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Zeitraum um 3,9 Prozent erhöht und damit über der Prognose einer Zunahme um 3,5 Prozent gelegen.

Vor allem Technologiewerte in Hongkong stehen unter Druck. Für die Aktien von Alibaba und Tencent geht es um bis zu 9,8 Prozent abwärts - belastet von deutlich gestiegenen Marktzinsen in den USA.

Nikkei-225 legt zu - Yen mit deutlicher Erholung

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent. Hintergrund sind die positiven US-Vorgaben nach einem Artikel des Wall Street Journals, wonach die Fed von dem erwartet steilen Zinspfad Abstand nehmen könnte. Nachdem bisher mit zwei weiteren Zinsanhebungen um jeweils 75 Basispunkte gerechnet worden war, könnte der zweite Zinsschritt mit 50 Basispunkten kleiner ausfallen, heißt es in dem Artikel.

Für den Yen geht es zu Wochenbeginn deutlich nach oben, nachdem er am Freitag gegenüber dem Dollar noch auf ein neues 32-Jahrestief gefallen war. Nikkei Quick News berichtet, dass Masato Kanda, Japans stellvertretender Finanzminister für internationale Angelegenheiten, wiederholt habe, dass die Regierung angemessene Schritte gegen die übermäßigen Bewegungen des Yen unternehmen werde. Dem Bericht zufolge lehnte es Kanda jedoch ab, sich dazu zu äußern, ob das Finanzministerium am Montag in den Markt eingegriffen habe, um den Yen zu stützen. Vieles spricht aber dafür.

Der Dollar fiel kurzzeitig auf 145,39 Yen, nachdem er zuvor einen Höchststand von 149,72 Yen erreicht hatte. Aktuell liegt der Dollar bei 148,92 Yen. Der Greenback war am Freitag bis auf 151,95 Yen geklettert, den höchsten Stand seit Juli 1990. Die japanische Währung war in den vergangenen Wochen trotz wiederholter Warnungen, dass die Regierung Maßnahmen ergreifen werde, um die starke Abwertung zu stoppen, weiter gefallen. Grund ist die differgierende Zinspolitik in den USA und Japan.

