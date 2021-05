MÄRKTE ASIEN/Tokio freundlich ins Wochenende - Schanghai leichter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach einem wechselhaften Verlauf sind die ostasiatischen Aktienmärkte uneinheitlich ins Wochenende gegangen. Nach einem oft positiven Start tendierten die Indizes im Handelsverlauf klar nach unten, um sich zum Handelsende dann wieder zu erholen. Anfangs hatten dabei noch starke Vorgaben der Wall Street gewirkt. Dort hatten Konjunkturzuversicht nach günstig ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten gepaart mit wieder sinkenden Renditen für Käufe gesorgt und für ein Ende der dreitägigen Verluststrecke. Auch die japanischen Anleiherenditen sanken leicht.

Einer der Tagessieger war Tokio. Der Nikkei-Index gewann 0,8 Prozent auf 28.318 Punkte. Noch stärker legte die taiwanische Börse (+1,6%) zu. Am Ende rangierte Malaysia (-1,3%), während die Bewegungen an den anderen Plätzen deutlich moderater ausfielen.

In Tokio sorgte auch für Optimismus, dass die japanische Regierung einem Medienbericht zufolge grünes Licht für die Covid-19-Impfstoffe von Moderna und Astrazeneca geben dürfte. Tatsächlich meldete Astrazeneca nach dem Handelsende genau dieses. In der kommenden Woche soll in Japan eine massive Impfkampagne starten.

Dass die südkoreanischen Exporte in den ersten 20 Tagen im Mai um 53 Prozent im Jahresvergleich zugelegt haben, sorgte in Seoul zumindest anfangs zusätzlich für Schwung, am Ende des Tages schloss der Kospi dennoch knapp im Minus.

Ölpreisrückgang drückt Kurse der Ölaktien

In der gesamten Region gehörten Aktien aus dem Ölsektor zu den größeren Verlierern, nachdem die Ölpreise zuletzt deutlich nachgegeben hatten. Zum Wochenausklang zeigten sich die Ölpreise aber wenig bewegt. Hintergrund ist, dass Iran demnächst wieder mehr Öl auf dem Weltmarkt anbieten könnte, sollten die laufenden Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Westen erfolgreich enden. In Tokio verloren beispielsweise Inpex 3,9 Prozent, in Sydney Santos 4,8 und Woodside Petroleum 3,4 Prozent.

In Hongkong bremste das Minus des Schwergewichts Tencent (zuletzt -3,6%) den Index. Der Technikriese verfehlte mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen und kündigte zudem eine starke Erhöhung der Investitionen an.

In Sydney legten Qantas um 1,3 Prozent zu. Die Analysten von Macquarie haben zwar ihr Kursziel für die Aktie gesenkt, belassen ihre Empfehlung aber bei "Outperform". Die Fluglinie habe zwar die Wiederaufnahme des internationalen Betriebs verschoben, sie sei aber dessen ungeachtet strukturell besser aufgestellt nach Kostensenkungsmaßnahmen in der Pandemie.

In der zweiten Reihe brach der Kurs des Online-Einzelhändlers Kogan.com nach einem gesenkten Ausblick um über 14 Prozent ein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.030,30 +0,15% +6,73% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.317,83 +0,78% +2,38% 08:00

Kospi (Seoul) 3.156,42 -0,19% +9,85% 08:00

Schanghai-Comp. 3.486,56 -0,57% +0,40% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.436,09 -0,05% +4,42% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.302,06 +1,62% +10,65% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.116,71 +0,22% +9,35% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.555,64 -1,25% -3,19% 11:00

BSE (Mumbai) 50.254,44 +1,39% +4,98% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 % YTD

EUR/USD 1,2230 +0,0% 1,2230 1,2195 +0,1%

EUR/JPY 133,02 -0,0% 133,03 132,99 +5,5%

EUR/GBP 0,8627 +0,1% 0,8618 0,8630 -3,4%

GBP/USD 1,4177 -0,1% 1,4192 1,4131 +3,7%

USD/JPY 108,75 -0,0% 108,78 109,04 +5,3%

USD/KRW 1128,05 +0,0% 1127,83 1132,14 +3,9%

USD/CNY 6,4339 -0,0% 6,4349 6,4390 -1,4%

USD/CNH 6,4347 -0,0% 6,4353 6,4394 -1,1%

USD/HKD 7,7639 +0,0% 7,7625 7,7639 +0,2%

AUD/USD 0,7742 -0,4% 0,7773 0,7756 +0,5%

NZD/USD 0,7179 -0,3% 0,7198 0,7193 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 40.296,76 -1,0% 40.702,01 40.270,26 +38,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,98 61,94 +0,1% 0,04 +27,7%

Brent/ICE 65,01 65,11 -0,2% -0,10 +26,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.873,91 1.876,50 -0,1% -2,60 -1,3%

Silber (Spot) 27,66 27,78 -0,4% -0,12 +4,8%

Platin (Spot) 1.202,60 1.201,40 +0,1% +1,20 +12,4%

Kupfer-Future 4,53 4,57 -0,9% -0,04 +28,5%

===

